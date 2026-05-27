В окрестностях молдавского села Паланка граждане Украины бросают машины на трассе возле границы и исчезают в Молдавии. Этот участок дороги длиной семь километров, соединяющий Одессу и Рени, проходит по территории соседнего государства.Этим путем можно добраться до юга Одесской области. Ранее не было необходимости в транзитном участке на молдавской территории, но она возникла после повреждения моста через Днестровский лиман.Как сообщают одесские паблики, проезжая по этому участку, можно наблюдать несколько брошенных легковых автомобилей. И хотя многочисленные сообщения о таких машинах на трассе появились еще около двух лет назад, замеченные недавно авто вряд ли находятся там еще с тех времен. Они выглядят так, словно их покинули совсем недавно.Это может означать, что схема двухлетней давности продолжает работать и сейчас. С ее помощью украинские мужчины избегают насильственной мобилизации и не попадают в зону боевых действий.Погранслужба Украины осведомлена о таком маршруте, но перекрыть его не имеет возможности или желания. Собственно, пограничники контролируют въезд на участок транзитной трассы и возвращение с него на территорию страны, но помешать водителям бросить автомобиль и скрыться пешком в Молдавии они не могут.И хотя молдавские правоохранители оказывают содействие своим украинским коллегам, эта помощь далеко не всегда эффективно. Это косвенно подтверждают стоящие на дороге ничейные автомобили, чьи хозяева уже недосягаемы для сотрудников ТЦК.

