Граждане Украины бросают машины на трассе возле границы и исчезают в Молдавии

В окрестностях молдавского села Паланка граждане Украины бросают машины на трассе возле границы и исчезают в Молдавии. Этот участок дороги длиной семь километров, соединяющий Одессу и Рени, проходит по территории соседнего государства.



Этим путем можно добраться до юга Одесской области. Ранее не было необходимости в транзитном участке на молдавской территории, но она возникла после повреждения моста через Днестровский лиман.

Как сообщают одесские паблики, проезжая по этому участку, можно наблюдать несколько брошенных легковых автомобилей. И хотя многочисленные сообщения о таких машинах на трассе появились еще около двух лет назад, замеченные недавно авто вряд ли находятся там еще с тех времен. Они выглядят так, словно их покинули совсем недавно.

Это может означать, что схема двухлетней давности продолжает работать и сейчас. С ее помощью украинские мужчины избегают насильственной мобилизации и не попадают в зону боевых действий.

Погранслужба Украины осведомлена о таком маршруте, но перекрыть его не имеет возможности или желания. Собственно, пограничники контролируют въезд на участок транзитной трассы и возвращение с него на территорию страны, но помешать водителям бросить автомобиль и скрыться пешком в Молдавии они не могут.

И хотя молдавские правоохранители оказывают содействие своим украинским коллегам, эта помощь далеко не всегда эффективно. Это косвенно подтверждают стоящие на дороге ничейные автомобили, чьи хозяева уже недосягаемы для сотрудников ТЦК.
  esl462
    esl462
    +1
    Сегодня, 12:54
    Для такой халявы маловато авто на обочине.
    Buchenland
      Buchenland
      0
      Сегодня, 13:44
      а потому что халявы нет. Для нахождения в приграничной зоне надо получать разрешение у погранслужбы зарание + по дороге 100% есть блокпосты. Т.е., люди, которые там едут - у них 99% все нормально с документами и ТЦК, просто решили воспользоваться шаровой возможностью свалить в ЕС через Молдавию
  Pharmacist
    Pharmacist
    +8
    Сегодня, 12:57
    "Ламборгини" есть в наличии? Для друга на запчасти спрашиваю.
  кредо
    кредо
    +6
    Сегодня, 12:59
    Во всём есть положительные моменты и если одни бросают машины, то другие могут их с лёгкостью национализировать и уже потом продавать как брошенное или бесхозное имущество, так что погранцы с ТЦК окажутся не в накладе. yes
    solar
      solar
      0
      Сегодня, 13:07
      Навряд ли. Если, судя по статье, проверка есть есть на въезде и выезде с участка, на чужом авто вы просто оттуда не выедете.
      seamen2
        seamen2
        0
        Сегодня, 13:23
        * проверка есть есть на въезде и выезде с участка*

        есть. в феврале 2014, когда все замело снегом, свежепохмеленный местный житель из Рени на *ниве* доставил нас к КПП .( потому что молдавский агент, сцук. сказал--вы как-нибудь сами пройдите этот участок, там недалеко, до Джурджулешты и кстати, молдавское вино не интересует? )
        и вот побрели мы по заметенной трассе мимо застрявшего автобуса с грустными пассажирами от одной границы к другой, волоча сумки. хуже всех пришлось второму штурману, одетому по осеннему.
        solar
          solar
          0
          Сегодня, 13:28
          есть. в феврале 2014, когда все замело снегом,...

          Думаю, с 2014 года ситуация заметно поменялась :((...
          seamen2
            seamen2
            -1
            Сегодня, 13:38
            это да. штамп КПП Новоазовск в паспорте стоит, а его нет давно уже.
            А как там юкрейн погранцы возбудились на бабку, которая везла свежее мясо из Ростова.
            вернее их наркособака, которая забыла про служеьный долг учуяв мяско. ох как они орали на бабку, а ведь уже думали про очередные звания за поимку наркоторговки. она им просто сказала что ростовское мяско дешевле чем идеологически выдержанное ис юкрейн, потому и везет.
            solar
              solar
              +1
              Сегодня, 13:52
              Вообще-то перевозчики наркоты очень изобретательны в маскировке при перевозке наркотиков через границу. Иногда читаешь и диву даешься- как такое могло в голову прийти. Ладно, внутри бензобака, но бывают что и просто глотают пакетики- без рентгена не определишь...
    cpls22
      cpls22
      0
      Сегодня, 13:14
      Тоже подумал, что тачка - как входной билет работает.
  solar
    solar
    +1
    Сегодня, 13:05
    А что за номер такой странный на БМВ на переднем плане? Буквы, цифры- все разнобой, и все разные по начертанию. На украинский номер не похож. Остальные номера закрашены почему-то.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 13:31
      Цитата: solar
      А что за номер такой странный на БМВ на переднем плане? Буквы, цифры- все разнобой, и все разные по начертанию.

      На большом увеличении виден графический редактор. Довольно криворукий. Сложно сказать кто, но кто-то не захотел в интернетах реальный номер светить.
      solar
        solar
        +2
        Сегодня, 13:47
        На большом увеличении виден графический редактор. Довольно криворукий.

        Не просто криворукий, но и тот, кто не имеет представления, как выглядят реальные номера автомобилей. Возможно, просто фото к ситуации в статье никакого отношения не имеет.
  solar
    solar
    -1
    Сегодня, 13:10
    Собственно, пограничники контролируют въезд на участок транзитной трассы и возвращение с него на территорию страны

    То есть те, кому грозит ТЦК и мобилизация, на этот участок просто не попадут. Непонятно тогда, а кто там бросает авто и зачем они бегут в Молдавию? Какие-то особые случаи, когда водителю ТЦК и мобилизация не грозит, но почему-то законно выехать он не может, но ему зачем то это очень нужно настолько, что он готов бросить свой автомобиль. Навряд ли таких много.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:19
    Моё личное мнение - машины на фото это замануха ТЦКшников или это машины тцкашников ,которые решили всех денег не заработаешь на Украине, пора линять с неё.
  вертухай 2003
    вертухай 2003
    +1
    Сегодня, 13:50
    Точно как на переходе в Грузию из России, "Верхний Ларс", вчера от туда вернулись, десятки брошеных российскими релокантами машин...