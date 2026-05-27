Нардеп: ТЦК зарабатывают минимум 1 млн долларов в день на «позорной охоте»

Народный депутат Георгий Мазурашу обнародовал цифры коррупции в территориальных центрах комплектования Украины:



Схематозы в ТЦК на издевательстве над гражданскими составляют как минимум миллион долларов в день.

Расчет, как утверждает депутат, элементарный. В 2025 году он утверждал, что на Украине около 200 ТЦК. Средний «тариф» на решение вопроса о свободе от принудительной мобилизации колеблется от 5 до 15 тысяч долларов или евро. Если предположить, что в каждом ТЦК в день «решается» хотя бы один такой случай по минимальной цене, то миллион набегает сам собой.

Особо цинично, по словам Мазурашу, выглядит система вымогательства: 5 тысяч долларов просят за «выход из бусика», 10 тысяч – за освобождение непосредственно из здания ТЦК. Тех, кто не может заплатить, «катают по населенному пункту», давая возможность сделать звонки под присмотром сотрудников и найти деньги на откуп.

Депутат подчеркивает:

Эти позорные действия людей в форме выталкивают часть украинцев за границу и не дают мужчинам из-за рубежа вернуться домой, чтобы участвовать в обороне работой на экономику.

Депутат подчеркивает, что корни проблемы – в том, что на наиболее дефицитные (штурмовые) позиции не хватает людей, и вместо ротации власть усиливает давление, которое он назвал «позорной охотой» на граждан.
  1. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 13:17
    Завидует :))
    Средний «тариф» на решение вопроса о свободе от принудительной мобилизации колеблется от 5 до 15 тысяч долларов или евро.

    А говорили, что на Украине плохо живут...
  2. Владимир60 Звание
    Владимир60
    +1
    Сегодня, 13:28
    За что скакали на майдане, то и получили. Если бы х@хлы захотели, то быстро смогли бы скинуть свою власть. Но им этого не надо. Они хотят убивать русских, но хотят это делать чужими руками, отсидевшись дома. Но не прокатило.
  3. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 13:29
    Гунька, прослушав последние новости из Рады и речь какого-то депутата - фамилию которого не смогла выговорить и запомнить - повернулась к разделочной доске, разложила рыбу на ней и с размаху отрубила ей ножом голову.
    "Рыба гниёт с головы" - произнесла в слух Гунька и продолжила - "Об этом знает любая кухарка, а этот депутатишка нам всё сваливает на ТЦК, как будто мы не понимаем с кого они взяли пример." what
  4. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 13:29
    А где им взять этих людей на *наиболее дефицитные ( штурмовые ) позиции* --если не заниматься «позорной охотой» на граждан.*
    сами придут? дурных нема. А может депутат этот пойдет . он конечно идиот, но не настолько. круг замкнулся.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:32
    Я как свободный человек не гуляю по городу с суммой 5 000$ ,а украинцы могут себе это позволить .На майдане они вроде за это скакали ,денег как у дурака махорки.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:35
    ❝ ТЦК зарабатывают минимум 1 млн долларов в день на «позорной охоте»❞ —

    — Есть у них «исторический опыт» ...

    — ❝ «Людоловы» - исторический роман Украинской советской писательницы Зинаиды Тулуб (1890-1964) в 2-х томах.
    «Людоловы» и сегодня остаются актуальными, поскольку этот роман открывает глубокий взгляд на исторические события, которые в значительной мере сформировали национальное сознание украинцев
  7. Appraiser Звание
    Appraiser
    0
    Сегодня, 13:45
    А нам то что об этом печалится, проблема переизбытка населения "золотого миллиарда" в том числе в Украине решается ..... soldier .