Нардеп: ТЦК зарабатывают минимум 1 млн долларов в день на «позорной охоте»
7437
Народный депутат Георгий Мазурашу обнародовал цифры коррупции в территориальных центрах комплектования Украины:
Схематозы в ТЦК на издевательстве над гражданскими составляют как минимум миллион долларов в день.
Расчет, как утверждает депутат, элементарный. В 2025 году он утверждал, что на Украине около 200 ТЦК. Средний «тариф» на решение вопроса о свободе от принудительной мобилизации колеблется от 5 до 15 тысяч долларов или евро. Если предположить, что в каждом ТЦК в день «решается» хотя бы один такой случай по минимальной цене, то миллион набегает сам собой.
Особо цинично, по словам Мазурашу, выглядит система вымогательства: 5 тысяч долларов просят за «выход из бусика», 10 тысяч – за освобождение непосредственно из здания ТЦК. Тех, кто не может заплатить, «катают по населенному пункту», давая возможность сделать звонки под присмотром сотрудников и найти деньги на откуп.
Депутат подчеркивает:
Эти позорные действия людей в форме выталкивают часть украинцев за границу и не дают мужчинам из-за рубежа вернуться домой, чтобы участвовать в обороне работой на экономику.
Депутат подчеркивает, что корни проблемы – в том, что на наиболее дефицитные (штурмовые) позиции не хватает людей, и вместо ротации власть усиливает давление, которое он назвал «позорной охотой» на граждан.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация