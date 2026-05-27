Схематозы в ТЦК на издевательстве над гражданскими составляют как минимум миллион долларов в день.

Эти позорные действия людей в форме выталкивают часть украинцев за границу и не дают мужчинам из-за рубежа вернуться домой, чтобы участвовать в обороне работой на экономику.

Народный депутат Георгий Мазурашу обнародовал цифры коррупции в территориальных центрах комплектования Украины:Расчет, как утверждает депутат, элементарный. В 2025 году он утверждал, что на Украине около 200 ТЦК. Средний «тариф» на решение вопроса о свободе от принудительной мобилизации колеблется от 5 до 15 тысяч долларов или евро. Если предположить, что в каждом ТЦК в день «решается» хотя бы один такой случай по минимальной цене, то миллион набегает сам собой.Особо цинично, по словам Мазурашу, выглядит система вымогательства: 5 тысяч долларов просят за «выход из бусика», 10 тысяч – за освобождение непосредственно из здания ТЦК. Тех, кто не может заплатить, «катают по населенному пункту», давая возможность сделать звонки под присмотром сотрудников и найти деньги на откуп.Депутат подчеркивает:Депутат подчеркивает, что корни проблемы – в том, что на наиболее дефицитные (штурмовые) позиции не хватает людей, и вместо ротации власть усиливает давление, которое он назвал «позорной охотой» на граждан.