МИД РФ: Пентагон незаконно использует Starlink в других странах в интересах США

Компания Илона Маска «Спейс Икс», да и не одна она, активно сотрудничают в части предоставления услуг спутниковой связи с Пентагоном. Хотя администрация Трампа практически прекратила прямую военную помощь Киеву, развернутое при Байдене массовое использование ВСУ системы орбитальной группировки спутниковой связи «Старлинк», в том числе для ударов по территории РФ, продолжается.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов констатировал, что Пентагон, спецслужбы США используют низкоорбитальную систему спутниковой интернет-связи Starlink для прямого вмешательства во внутренние дела различных государств, режимы которых по разным причинам не устраивают Вашингтон. Соответствующее заявление замглавы МИД РФ сделал на полях сессии Международного форума по безопасности, который со вчерашнего дня по 29 мая проходит в Подмосковье.



Не секрет, что данные технологии, в частности Starlink, обеспечивающие доступ в интернет в обход национальных регуляторов, используются для вмешательства во внутренние дела государств, в том числе для организации протестов.

Подобные задачи решались Пентагоном с использованием Starlink в Иране и Венесуэле, напомнил Алимов. Дипломат отметил, что американские военные даже и не скрывают, что SpaceX является их подрядчиком. Американская аэрокосмическая компания, под предлогом предоставления услуг свободного доступа в мировое интернет-пространство, на деле проводит агрессивную экспансию в другие государства. Все делается для того, чтобы оказывать воздействие на население других стран, подчеркнул Алимов, назвав тревожной эту тенденцию.

Замглавы российского МИД рассказал, что Москва с рядом других государств проводит системную работу, добиваясь, чтобы такие компании, как «Спейс Икс», предоставляя услуги связи, действовали с соблюдением национального законодательства. В частности, данная тема была вынесена Россией для обсуждения на неформальной встрече членов Совбеза ООН в декабре прошлого года.
  1. Дядя Сэм_2 Звание
    Сегодня, 13:13
    "Секрет Полишинеля"... request
    Виктор Ясный
    Сегодня, 13:16
    а чо - так можно!?
    разве без этого можно обойтись сейчас?
    ну да, кони и свитки в папахах - куда надёжнее!!
    alexboguslavski
    Сегодня, 13:17
    Пиндocы поведали об испытаниях военного программного обеспечения на Украине.

    Представитель компании Shield AI Брэндон Ценг заявил, что в ходе работы по внедрению боевой модели ИИ Hivemind в систему LUCAS (аналог Shahed/Герань) прошли на Украине.

    Он сообщил, что за последние несколько месяцев на Украине эти модели ИИ-пилотов обучали на применении ударных БПЛА-камикадзе с дальностью полета около 100 км (собственные V-BAT и «украинские»), более крупных дронах и крылатых ракетах швейцарской компании Destinus (Ruta Block 1/Block 2). Это как раз совпадает с активизацией налётов автономных дронов на «сухопутном коридоре» в Крым и приграничных населённых пунктов России, где ежедневно от вражеских дронов погибают мирные жители.

    По заявлению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника более 50 мирных жителей погибли в России за неделю.

    Такие «испытатели», пребывающие в Киеве на время тестов, должны стать приоритетными целями, как и руководители этих компаний, поддерживающих такие преступные действия. Откровенно говоря, мистер Брэндон Ценг, наговорил себе и своим сотрудникам минимум на пожизненное. Сейчас, понятно, надежды на то, что кто нибудь будет доставать этого персонажа, нет, но это не значит, что в будущем такие условия не станут возможными. Хочется надеяться.
      topol717
      Сегодня, 13:31
      Цитата: alexboguslavski
      Откровенно говоря, мистер Брэндон Ценг, наговорил себе и своим сотрудникам минимум на пожизненное.
      откровенно говоря надо научиться читать, ибо он сказал ->
      Цитата: alexboguslavski
      за последние несколько месяцев на Украине эти модели ИИ-пилотов обучали на применении ударных БПЛА-камикадзе
      Вы разницу между обучали и использовали понимаете?
      А вообще да, ИИ уже сам наводит примитивные БПЛА на цель. Для примера подрыв цистерн в Литве.
        alexboguslavski
        Сегодня, 13:47
        Посмотрите это видео, на котором БПЛА Хорнет с ИИ, он же Марсианин атакует нашу логистику в Запорожской области. К счастью неудачно, но не всем так везет.

        https://ok.ru/video/15216864070272

        Отрезок трассы от Мелитополя до Бердянска, до ЛБС почти 100 км. Американский дрон "Хорнет" атакует армейский грузовик, возможно белую фуру, но врезается в деревья. На этом участке трассы, как пишут с мест, уже более 10 сгоревших фур.
    Kuziming
    Сегодня, 13:20
    Тут Роспотребнадзор должен сказать своё веское слово.
      paul3390
      Сегодня, 13:35
      С вражеской пропагандой в принципе невозможно бороться одними запретами. Только своей успешной контрпропагандой...
        Ярик
        Сегодня, 14:00
        А ее ркн как раз успешно обрезал, поэтому от контр пропаганды остались только уши
          rytik32
          Сегодня, 14:04
          Цитата: Ярик
          А ее ркн как раз успешно обрезал

          Почитайте комментарии на этом сайте - тут прямо тьма хохлопропаганды
          Mishka78
          Сегодня, 14:11
          Цитата: Ярик
          от контр пропаганды остались только уши

          Угу. Гениальные решения от геостратегов и гроссмейстеров. Пересадили две трети страны на ВПН. Теперь, вон, безумные бюджеты (мои налоги, между прочим!) выделяют на борьбу с ВПН и одновременно на закупки ВПН :)

          Как у нас любят говорить - это "был выстрел в ногу".
          Военкор и журналист Дмитрий Стешин:
          Сильнее всего обвалилась аудитория канала «Кремль. Новости», потерявшего 68,1% активных читателей. У Маргариты Симоньян снижение составило 52,3%, у Александра Сладкова — 49,4%. У «RT на русском» просмотры снизились на 42%, у Владимира Соловьева и Павла Зарубина — на 47,2 и 42,7% соответственно. «РИА Новости» и «Царьграда» потеряли 43,9% и 41,2% аудитории, а проправительственные каналы Mash, Baza, Shot и Z-каналы «Два майора», «Рыбарь» и «Операция Z: военкоры русской весны» — от 31,9 до 36,3%.
          При этом аудитория оппозиционных СМИ, чьи читатели давно используют VPN для обхода блокировок, практически не сократилась: у «Русской службы Би-би-си» показатель упал лишь на 9,1%, у «Медузы» — на 3,7%, а у канала Astra — на 1,6%.
          советник 2 уровня
          Сегодня, 14:20
          Цитата: Ярик
          А ее ркн как раз успешно обрезал, поэтому от контр пропаганды остались только уши

          а как РКН может обрезать Старлинк, про который и статья- не поделитесь?
    Владимир М
    Сегодня, 13:23
    Александр Алимов песковщину несёт.
    США с нами воюют, пусть и руками Украины, используя для этого все технические возможности. Если он этого не знал, то он просто "чудак"....
      кредо
      Сегодня, 13:50
      Александр Алимов песковщину несёт...

      Он не виноват, что его обязывают нести такую пургу.
      Вопрос в другом, какой закон ограничивает США и Пентагон в использовании СтарЛинка в военных целях? Я о таком не слышал.
      США действуют по принципу - "Для достижения своих целей все средства хороши". И нашему руководству нужно усвоить то, что войну выигрывают не в белых перчатках, пытаясь врага усовестить в том, что он бьёт на отмашь и без предупреждения. angry
    g_ae
    Сегодня, 13:26
    Сергей Викторович! По-моему ваши подчинённые вроде достойны вашей знаменитой фразы. Ну, той, которая,...
    Zaurbek
    Сегодня, 13:27
    А нельзя их (старлинки) с низкой орбиты портить мощным лазером? С высоких гор каких то?! Или с самолета?
    СергейСмирнов3663
    Сегодня, 13:29
    Ещё один "компетентный" Руководитель прозрел.
    Оказывается американской системой старлинк пользуются в своих целях американские военные.
    Сказочный... .
    Как таких на руководящих постах держат?
    paul3390
    Сегодня, 13:34
    Может - лучше попробовать построить такое государство, в котором население будет просто класть болт на любую вражескую пропаганду? Зная, оглядываясь вокруг, что это голимое фуфло? Поскольку родное руководство нам не врёт и работает в интересах нашей страны?
      alexboguslavski
      Сегодня, 13:49
      Цитата: paul3390
      Поскольку родное руководство нам не врёт и работает в интересах нашей страны


      Тонко laughing
    Mishka78
    Сегодня, 13:55
    Угу. К 30-му году Маск обещает всю планету покрыть обновлёнными спутниками Starlink Direct-to-Cell, позволяющими напрямую с телефона на спутник выходить на скорости 150 МБит.
    Что тогда будет делать наша власть со своим роскомпозорищем - непонятно. Хрен что запретишь.
    Разве что в принципе смартфоны запрещать в стране.. Мозгов хватит. Разрешат смартфоны для внутренней партии, а остальным круглосуточный большой брат соловьёв.
      Ярик
      Сегодня, 14:03
      А какие мозги вообще имеются у таких как: вечернего мудо_звона, прыгающего на батуте и им подобных?
      rytik32
      Сегодня, 14:08
      Цитата: Mishka78
      Что тогда будет делать наша власть со своим роскомпозорищем - непонятно. Хрен что запретишь

      Поступят так же, как сейчас планируют поступить в США:
      запрет китайских сотовых модулей связи, обеспечивающих подключение «умных» устройств к интернету
        Mishka78
        Сегодня, 14:18
        Цитата: rytik32
        Поступят так же, как сейчас планируют поступить в США

        Связь прямая со спутником. Сейчас для Старлинка или любого иного инета нужна базовая станция - ретранслятор на земле. После вывода всей группировки новых спутников Старлинка никакие станции будут не нужны. Планета будет полностью покрыта. Любой обладатель смартфона сможет подключиться напрямую неважно откуда. Африка, остров в Тихом океане, Антарктида, деревня Гадюкино в тайге, неважно.
        Сейчас Маск не подключает свой инет гражданам РФ из-за запрета на ввоз в страну его базовых станций. Через пару лет такой запрет станет бессмыслицей.
    samarin1969
    Сегодня, 14:01
    Если бы этим заявлением объяснялись бы контрмеры - тогда нормально. А так выглядит, как жалкая жалоба...только кому...?
    Владимириус
    Сегодня, 14:07
    значит подобных разведывательных систем не должно находиться над территорией России, пока эти спутники обеспечивали гражданские потребности это одно, но как только они стали выполнять шпионские функции это уже угроза нашей национальной безопасности и с ними нужно бороться иначе поздно станет
    aleks.29ru
    Сегодня, 14:17
    [/quote]Все делается для того, чтобы оказывать воздействие на население других стран[quote]

    Можешь? -делай.