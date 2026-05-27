Не секрет, что данные технологии, в частности Starlink, обеспечивающие доступ в интернет в обход национальных регуляторов, используются для вмешательства во внутренние дела государств, в том числе для организации протестов.

Компания Илона Маска «Спейс Икс», да и не одна она, активно сотрудничают в части предоставления услуг спутниковой связи с Пентагоном. Хотя администрация Трампа практически прекратила прямую военную помощь Киеву, развернутое при Байдене массовое использование ВСУ системы орбитальной группировки спутниковой связи «Старлинк», в том числе для ударов по территории РФ, продолжается.Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов констатировал, что Пентагон, спецслужбы США используют низкоорбитальную систему спутниковой интернет-связи Starlink для прямого вмешательства во внутренние дела различных государств, режимы которых по разным причинам не устраивают Вашингтон. Соответствующее заявление замглавы МИД РФ сделал на полях сессии Международного форума по безопасности, который со вчерашнего дня по 29 мая проходит в Подмосковье.Подобные задачи решались Пентагоном с использованием Starlink в Иране и Венесуэле, напомнил Алимов. Дипломат отметил, что американские военные даже и не скрывают, что SpaceX является их подрядчиком. Американская аэрокосмическая компания, под предлогом предоставления услуг свободного доступа в мировое интернет-пространство, на деле проводит агрессивную экспансию в другие государства. Все делается для того, чтобы оказывать воздействие на население других стран, подчеркнул Алимов, назвав тревожной эту тенденцию.Замглавы российского МИД рассказал, что Москва с рядом других государств проводит системную работу, добиваясь, чтобы такие компании, как «Спейс Икс», предоставляя услуги связи, действовали с соблюдением национального законодательства. В частности, данная тема была вынесена Россией для обсуждения на неформальной встрече членов Совбеза ООН в декабре прошлого года.