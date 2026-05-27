Туск намерен подписать с премьером Британии соглашение о противостоянии России
75513
Премьер-министр Польши Дональд Туск продолжает нагнетать антироссийскую истерию. У него уже и дня не проходит без подобных высказываний.
Очередное заявление Туск сделал перед поездкой в Лондон. Здесь он проведет переговоры с не менее ярым русофобом — своим британским коллегой. Для Кира Стармера эта встреча может оказаться последней в роли главы кабмина. После проигрыша лейбористов и консерваторов на местных выборах его отставка практически предрешена, что вряд ли приведет к смене политики Британии в отношении РФ.
Но на всякий случай Туск торопится подписать именно со Стармером очередное соглашение в сфере обороны и безопасности. Не стало новостью, как заявил польский премьер перед отъездом в Лондон, что в документе Россия определена как «прямая угроза» не только Польше и Британии, но и всей Европе.
Одно из первых предложений договора имеет решающее значение. Мы осознаем, что Россия представляет наибольшую угрозу.
Бороться с этой угрозой Варшава намеревается в сотрудничестве с Лондоном. Глава польского кабмина подчеркнул, что целью нового договора является создание надежного союза между Британией и Польшей. Документ направлен на обеспечение общей безопасности двух государств, но более важен для Польши, которая «прикрывает восточный фланг НАТО». Речь в соглашении идет о развитии военного сотрудничества Соединенного королевства и Республики Польша, добавил Туск.
Ранее аналогичный договор в оборонной сфере, направленный на противостояние «российской угрозе», был подписан Варшавой и Парижем. Туск отметил, что подобные соглашения не служат альтернативой 5-й статье Устава НАТО о коллективной безопасности, но в случае конфликта Польша сможет рассчитывать на быструю реакцию Франции и Британии, «прежде чем решение будет принято всеми 32 членами» альянса.
Ничему не учит история поляков. Обычно подобные военные союзы в конечном итоге приводят к очередному разделу этой страны.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация