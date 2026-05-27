Туск намерен подписать с премьером Британии соглашение о противостоянии России

Премьер-министр Польши Дональд Туск продолжает нагнетать антироссийскую истерию. У него уже и дня не проходит без подобных высказываний.

Очередное заявление Туск сделал перед поездкой в Лондон. Здесь он проведет переговоры с не менее ярым русофобом — своим британским коллегой. Для Кира Стармера эта встреча может оказаться последней в роли главы кабмина. После проигрыша лейбористов и консерваторов на местных выборах его отставка практически предрешена, что вряд ли приведет к смене политики Британии в отношении РФ.



Но на всякий случай Туск торопится подписать именно со Стармером очередное соглашение в сфере обороны и безопасности. Не стало новостью, как заявил польский премьер перед отъездом в Лондон, что в документе Россия определена как «прямая угроза» не только Польше и Британии, но и всей Европе.

Одно из первых предложений договора имеет решающее значение. Мы осознаем, что Россия представляет наибольшую угрозу.

Бороться с этой угрозой Варшава намеревается в сотрудничестве с Лондоном. Глава польского кабмина подчеркнул, что целью нового договора является создание надежного союза между Британией и Польшей. Документ направлен на обеспечение общей безопасности двух государств, но более важен для Польши, которая «прикрывает восточный фланг НАТО». Речь в соглашении идет о развитии военного сотрудничества Соединенного королевства и Республики Польша, добавил Туск.

Ранее аналогичный договор в оборонной сфере, направленный на противостояние «российской угрозе», был подписан Варшавой и Парижем. Туск отметил, что подобные соглашения не служат альтернативой 5-й статье Устава НАТО о коллективной безопасности, но в случае конфликта Польша сможет рассчитывать на быструю реакцию Франции и Британии, «прежде чем решение будет принято всеми 32 членами» альянса.

Ничему не учит история поляков. Обычно подобные военные союзы в конечном итоге приводят к очередному разделу этой страны.
  1. Простой Звание
    Простой
    +1
    Сегодня, 13:55
    Новый кооператив "рога и копыта" по отмыванию денег.
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      0
      Сегодня, 14:23
      Ну почему же новый? Польша всегда была военным форпостом Англии на востоке! Навроде сегоднешней украины и 21 русско-польская война тому подтверждение, польские короли испокон веков били челом британской короне и вместе с англосаксами замышляли агрессии против России.
  2. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 13:55
    Два дебила это сила!
  3. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 13:56
    Однажды нам придется очистить паскудный островок. Все это понимают, даже на островке кое кто. Если поляки желают присоединиться к жителям островка в аду - путь добрый...
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      0
      Сегодня, 14:13
      Утопить имеется ввиду?
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 14:16
      Цитата: михаил3
      Однажды нам придется очистить паскудный островок. Все это понимают, даже на островке кое кто. Если поляки желают присоединиться к жителям островка в аду - путь добрый...


      Зачем его очищать?Через поколение Великобритания превратится в индо-пакистанскую колонию.Демографические данные не дадут соврать.Великобритания стремительно меняется из-за огромного потока мигрантов.А они всё о России думают,наплевав на то что творится в самой Великобритании.В чём интерес Польши в этом всём вообще большая загадка.Наверно опять они что то там себе нафантазировали.Какой то проект из ненаучной фантастики по типу очередного Междуморья.Это же фантазёры ещё те.
  4. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 14:00
    Очередное заявление Туск сделал перед поездкой в Лондон. Здесь он проведет переговоры с не менее ярым русофобом — своим британским коллегой.
    Но на всякий случай Туск торопится подписать именно со Стармером очередное соглашение в сфере обороны и безопасности. Не стало новостью, как заявил польский премьер перед отъездом в Лондон, что в документе Россия определена как «прямая угроза» не только Польше и Британии, но и всей Европе.

    Учитесь товарищи руководители страны работать, вроде как Британия никогда не питала к Польше братских чувств, а часто просто подставляла, а всё равно в друзьях у Польши ходит.
    А Вы всё раздаёте деньги народные голодранцам, прихлебателям и попрошайкам, да пуще того ещё поставляете им наше сырьём, зерновые и полуфабрикаты по бросовым ценам, ничего не требуя в замен, а они потом плюют в нас да и на вас и насмехаются что нашли простофилю.
    Так что заканчивайте бодягу под названием "дружба народов" и начинайте работать на страну, как это делают те же бриты с янками, а не против неё. soldier
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      0
      Сегодня, 14:23
      Кстати, они и не воевали между собой. Наверное потому, что Польши особо и не было. И да обычно спесивые шляхтичи, смешно смотрятся на лакейских позициях. Тем более чем им Англия поможет. Ее армия это смех курам))
  5. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 14:00
    Глава польского кабмина подчеркнул, что целью нового договора является создание надежного союза между Британией и Польшей.
    Союз между Британией и Польшей, чувствую, закончится ТЕМ ЖЕ САМЫМ - правительство Польши, бросив страну, сверкая пятками, сдриснет в Лондон, а Лондон снарядит Армию Крайову - тех ещё "освободителей" Польши...
    Как-то не сильно верится, что хоть те, хоть другие способны на что-то другое.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 14:20
      Цитата: Zoldat_A
      а Лондон снарядит Армию Крайову

      Тут нынче возможны варианты, на фоне того, как Лондон собственную армию "снаряжает"... what
  6. SmollH2 Звание
    SmollH2
    0
    Сегодня, 14:13
    Да нормально это. И сто лет назад заключались такие договора, реще и секретными пактами. Перед ВМВ у Польши было с Лондоном и Парижем.
    А 5 статья НАТО нечего не гарантирует
  7. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 14:17
    Европейская Гиена желает быть в союзе Полудохлым Львом Британии против Русского Могучего Медведя....
    Да наш Мишка просто порвёт этих шавок, как Тузик грелку, если назозливо его дразнить. lol
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 14:19
    Глава польского кабмина подчеркнул, что целью нового договора является создание надежного союза между Британией и Польшей.

    Полянская народная забава - краковяк по граблям. Военный союз с Францией и Британией, фигура вторая.