Британская пресса: Киев готовится воевать с Россией ещё два-три года

По информации британской прессы, украинский диктатор Зеленский на недавнем заседании правительства страны дал указание готовиться к еще двум-трем годам активных боевых действий.

Как сообщает The Economist со ссылкой на источники в правительстве Украины, при этом в Киеве осознают, что тыл Украины в значительной степени истощен: критическая инфраструктура изнашивается, а ПВО существенно ослаблена. Издание отмечает, что, хотя какие-либо убедительные причины, указывающие на способность Украины продолжать борьбу так долго, украинское руководство настроено весьма оптимистично и полагает, что, даже несмотря на масштабную коррупцию, страна способна выдержать еще два-три года противостояния с Россией. Британская газета приводит слова высокопоставленного сотрудника украинской разведки, который убежден, что «как бы плохо все ни выглядело, Украина справится».

В то же время советник Зеленского Литвин назвал «вбросом» опубликованную The Economist и другими западными изданиями информацию. Советник главы киевского режима призывает ориентироваться на недавнее заявление Зеленского, в котором тот предположил, что конфликт может завершиться уже до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что, несмотря на то, что, по оценкам западной прессы, украинский кризис, вероятнее всего, затянется еще на несколько лет, в ходе встречи депутатов своей фракции «Слуга народа» Зеленский заявил, что «горячая фаза» конфликта может закончится до ноября текущего года, если Украине предоставят четкие гарантии безопасности. Глава киевского режима также подчеркнул, что прилагает большие усилия, чтобы не допускать переговоров об Украине без участия Украины, но признал, что в настоящее время такой подход существует.
  1. SmollH2 Звание
    Сегодня, 14:08
    Уже тогда было смешно, когда он говорил о возможном окончании войны осенью. Да и все его слова предназначены для внутреннего потребления. Лживый, мне думалось словами про осень он успокаивает украинцев, которых достало воевать, типа чуток и все. Не надо бунтовать, мол.
    Но видимо что-то поменялось в эти дни.
    Хотя и британцам верить резона нет.
    1. Копчёный Звание
      Сегодня, 14:12
      Смешно вообще слушать кого либо со сроками окончания конфликта, от Ванги до очередного "эксперта" с шильдиком "директора института вселенской геополитики".