Британская пресса: Киев готовится воевать с Россией ещё два-три года
2592
По информации британской прессы, украинский диктатор Зеленский на недавнем заседании правительства страны дал указание готовиться к еще двум-трем годам активных боевых действий.
Как сообщает The Economist со ссылкой на источники в правительстве Украины, при этом в Киеве осознают, что тыл Украины в значительной степени истощен: критическая инфраструктура изнашивается, а ПВО существенно ослаблена. Издание отмечает, что, хотя какие-либо убедительные причины, указывающие на способность Украины продолжать борьбу так долго, украинское руководство настроено весьма оптимистично и полагает, что, даже несмотря на масштабную коррупцию, страна способна выдержать еще два-три года противостояния с Россией. Британская газета приводит слова высокопоставленного сотрудника украинской разведки, который убежден, что «как бы плохо все ни выглядело, Украина справится».
В то же время советник Зеленского Литвин назвал «вбросом» опубликованную The Economist и другими западными изданиями информацию. Советник главы киевского режима призывает ориентироваться на недавнее заявление Зеленского, в котором тот предположил, что конфликт может завершиться уже до конца текущего года.
Ранее сообщалось, что, несмотря на то, что, по оценкам западной прессы, украинский кризис, вероятнее всего, затянется еще на несколько лет, в ходе встречи депутатов своей фракции «Слуга народа» Зеленский заявил, что «горячая фаза» конфликта может закончится до ноября текущего года, если Украине предоставят четкие гарантии безопасности. Глава киевского режима также подчеркнул, что прилагает большие усилия, чтобы не допускать переговоров об Украине без участия Украины, но признал, что в настоящее время такой подход существует.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация