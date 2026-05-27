Меркель: «Война на Украине, надеемся, закончится через 10 лет»

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью радиостанции WDR 1LIVE дала долгосрочный прогноз по конфликту на Украине:

Надеемся, закончится через 10 лет. И таким образом, что Украина станет независимой, свободной, суверенной страной.

Заявление бывшего канцлера, которая ушла из большой политики, но продолжает комментировать текущие события, вызвало неоднозначную реакцию.

Примечательно, что Меркель, которую называли в числе возможных переговорщиков между ЕС и Россией, уже отказалась от этой роли. По ее словам, посредничество – удел действующих лидеров, а не отставников. Но если она не готова участвовать в поиске мира сейчас, то откуда уверенность в его наступлении через десятилетие?

В Москве к прогнозам бывшего немецкого канцлера относятся скептически. Кремль неоднократно заявлял, что специальная военная операция закончится, когда будут достигнуты ее цели. Кроме того, РФ неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, но не на условиях Киева и его западных спонсоров.

Сам Зеленский настроен на продолжение боевых действий еще 2-3 года. Но 10 лет – это срок, за который может смениться не одно правительство и в Киеве, и в Берлине, и в Вашингтоне.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg
    +3
    Сегодня, 14:10
    . Украина станет независимой, свободной, суверенной страной.


    Судя по демографическим данным Украина останется свободной от украинцев.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 14:14
      Цитата: Orange-Bigg
      . Украина станет независимой, свободной, суверенной страной.


      Судя по демографическим данным Украина останется свободной от украинцев.

      Ха! Да их, хо хлов, расплодилось не меньше, чем богоизбранных! По всему миру!
      Их бить-бить, и не перебить!
  2. alexboguslavski
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 14:12
    Надеемся, закончится через 10 лет. И таким образом, что Украина станет независимой, свободной, суверенной страной.

    И безлюдной.
  3. Васян1971
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 14:14
    Надеемся, закончится через 10 лет. И таким образом, что Украина станет независимой, свободной, суверенной страной.

    Естественно, что надеются. Зря, что ли затягивают войну, как только могут. А про "независимой, свободной, суверенной страной"© вообще песня! От кого сейчас зависит Украина? От России или Европы+США? Разве нынче Украина не суверенна и свободна? Оговорочка-то по Фрейду ...
  4. кредо
    кредо
    0
    Сегодня, 14:14
    Сам Зеленский настроен на продолжение боевых действий еще 2-3 года. Но 10 лет – это срок, за который может смениться не одно правительство и в Киеве, и в Берлине, и в Вашингтоне.

    и России.
    На что они, кстати, очень сильно надеются, мечтаю о том, что руководителем страны стало подобие продажного "горбатого" или властолюбивого пьяницы. sad
  5. Scientist_
    Scientist_
    0
    Сегодня, 14:16
    Но 10 лет – это срок, за который может смениться не одно правительство и в Киеве, и в Берлине, и в Вашингтоне

    Правительства может и сменятся, а власти не сменятся.
  6. Копчёный
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 14:17
    Нормальный срок дала, экспертный, в классическом стиле Ходжи Насреддина.
  7. guest
    guest
    0
    Сегодня, 14:17
    может смениться не одно правительство и в Киеве

    Да не может там ничего сменится, киевский нацистский режим крепко держится за власть.
  8. Дедок
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:20
    адеемся, закончится через 10 лет. И таким образом, что Украина станет независимой, свободной, суверенной страной.

    это благодаря таким как ты - идет война...