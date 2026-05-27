Меркель: «Война на Украине, надеемся, закончится через 10 лет»
6199
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью радиостанции WDR 1LIVE дала долгосрочный прогноз по конфликту на Украине:
Надеемся, закончится через 10 лет. И таким образом, что Украина станет независимой, свободной, суверенной страной.
Заявление бывшего канцлера, которая ушла из большой политики, но продолжает комментировать текущие события, вызвало неоднозначную реакцию.
Примечательно, что Меркель, которую называли в числе возможных переговорщиков между ЕС и Россией, уже отказалась от этой роли. По ее словам, посредничество – удел действующих лидеров, а не отставников. Но если она не готова участвовать в поиске мира сейчас, то откуда уверенность в его наступлении через десятилетие?
В Москве к прогнозам бывшего немецкого канцлера относятся скептически. Кремль неоднократно заявлял, что специальная военная операция закончится, когда будут достигнуты ее цели. Кроме того, РФ неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, но не на условиях Киева и его западных спонсоров.
Сам Зеленский настроен на продолжение боевых действий еще 2-3 года. Но 10 лет – это срок, за который может смениться не одно правительство и в Киеве, и в Берлине, и в Вашингтоне.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация