Экс-глава МИД ФРГ: европейцы – чемпионы мира по уклонению от диалога с Россией

Европейцы – это чемпионы мира по уклонению от диалога с Россией. А ведь ранее они долгие годы жаловались, что Вашингтон игнорирует их и все переговоры ведет без их участия.



Как сообщает немецкая газета Tagesspeigel, такое заявление сделал экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

По его мнению, как только у европейских лидеров появилась реальная возможность вступить в переговоры с Москвой, они тут же начали их избегать.

По мнению бывшего высокопоставленного чиновника, даже если у президента России Владимира Путина нет намерения договориться, возможность начать переговоры европейцы не должны упускать. Он считает, что нужно выработать единую позицию Европы и Украины и на ее основе делать попытки добиваться поставленных целей за переговорным столом.

На вопрос журналиста, готов ли Габриэль сам вступить в переговоры, тот ответил положительно. Он сказал:

Да, конечно. Каждый должен это делать, если у него есть такая возможность.

Экс-дипломат также одобрительно высказался о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус в ЕС, согласно которому она будет участвовать в заседаниях европейских структур без права голоса. По его мнению, Киев не должен требовать полноценного членства в ЕС. Украинским властям следует довольствоваться тем, что им европейцы могут предоставить сейчас.

По мнению немецких журналистов, своим заявлением Габриэль, вероятно, сделал намек на то, что позицию экс-канцлера Ангелы Меркель нельзя назвать конструктивной. Она, по его мнению, зря заявила, что не готова к роли основного переговорщика, представляющего ЕС в диалоге с Москвой.
15 комментариев
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 14:44
    Европейцы- чемпионы мира по дебилизму....
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      -1
      Сегодня, 14:57
      Это и США в целом касается. Задорнов не даст соврать))
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 15:11
        Штаты по всему миру шукают, а эти- отдельная палата номер шесть.... lol
        И все сплошь Наполеоны!
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +1
          Сегодня, 15:30
          Цитата: Mouse
          И все сплошь Наполеоны!

          Наполеон на сколько помню пытался начать переговоры кога уже понял, что ему пи... конец, однако с ним отказались говорить. А ведь ему предлагали договориться когда он только вторгся и сказали, что потом переговоров не будет. Время переговоров прошло, да и переговариваться не скем, за пределами палаты №6, договоренности теряют юридическую силу.
  2. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +2
    Сегодня, 14:46
    А Какие есть позиции у ЕС, которые им нужно до РФ донести?
    Или силы, что бы надавить?
    Или что то предложить РФ хорошее?
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      0
      Сегодня, 14:56
      Или что-то плохое?)) Раз на раз не приходится, говаривал поручик Ржевский
  3. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 14:57
    Он считает, что нужно выработать единую позицию Европы и Украины и на ее основе делать попытки добиваться поставленных целей за переговорным столом.

    Их позиция давно выработанна и предельно ясна и РФ она ниразу не устраивает. РФ нужно идти до конца в СВО
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +2
      Сегодня, 14:59
      Позиция ясна, переговоры зачем? Если они предложить ничего не могут
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 15:18
        Отвлекающий манёвр....
        Пока одни зубы заговаривают, другие дело делают....
  4. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 15:07
    ЕС и США нужны на халяву ресурсы России и слабая Россия. России, как все понимают, это не нужно. О чем договариваться?
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 15:22
      По большому счету Россия им на фиг не нужна... Спят и видят, как раздербанить... поделить....
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        +1
        Сегодня, 15:39
        *По большому счету Россия им на фиг не нужна... Спят и видят, как раздербанить... поделить....*

        вспомнилось, как переписывался на сайте знакомств с девушкой. она русская и давно живет в Париже. Ей при трудоустройстве предложили заполнить анкету. Там был такой вопрос--из какой части России вы родом. варианта было три:
        1. Московия.
        2. Татария.
        3. Сибирь.
        и было это еще до СВО.
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 15:48
          Узко мыслят... Ширше надо... Юг, Север, Запад, ДВ... Фиг обойдёшь... lol
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:48
    А есть что обсуждать с Европой ?
    Санкции и прочее ,но у власти ЕС нацисты и перемен не будет. Газ, а какой газ ? ЕС подписали такие объёмы закупки у США ,что у них у самих бы денег хватило.
    Мирное сосуществование , как объяснять народу ЕС ,что надо платить больше и молчать ? А тут все просто ,Путин хочет напасть !
    Границы ,так если народ поедет в Россию и увидит ,он начнет спрашивать ,так что границы останутся на замке.
  6. Аскер Звание
    Аскер
    0
    Сегодня, 15:53
    Позиция России неоднократно озвученная руководством на самом верху-это ,,мы всегда открыты к переговорам..,,. Что не понятно, зачем и о чем? Для переговоров нужна хотя бы минимальная общая площадка, даже с укрорейхом она есть ( обмен ), а с этими ? Они хотят от души по хамить и по пиариться, как же а-та та ядерной державе,указали,недопустили,принудили,сдержали итд. А МИД России мы ,,довели нашу позицию партнёрам....,, Иии всё. Тогда зачем?