Да, конечно. Каждый должен это делать, если у него есть такая возможность.

Европейцы – это чемпионы мира по уклонению от диалога с Россией. А ведь ранее они долгие годы жаловались, что Вашингтон игнорирует их и все переговоры ведет без их участия.Как сообщает немецкая газета Tagesspeigel, такое заявление сделал экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.По его мнению, как только у европейских лидеров появилась реальная возможность вступить в переговоры с Москвой, они тут же начали их избегать.По мнению бывшего высокопоставленного чиновника, даже если у президента России Владимира Путина нет намерения договориться, возможность начать переговоры европейцы не должны упускать. Он считает, что нужно выработать единую позицию Европы и Украины и на ее основе делать попытки добиваться поставленных целей за переговорным столом.На вопрос журналиста, готов ли Габриэль сам вступить в переговоры, тот ответил положительно. Он сказал:Экс-дипломат также одобрительно высказался о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус в ЕС, согласно которому она будет участвовать в заседаниях европейских структур без права голоса. По его мнению, Киев не должен требовать полноценного членства в ЕС. Украинским властям следует довольствоваться тем, что им европейцы могут предоставить сейчас.По мнению немецких журналистов, своим заявлением Габриэль, вероятно, сделал намек на то, что позицию экс-канцлера Ангелы Меркель нельзя назвать конструктивной. Она, по его мнению, зря заявила, что не готова к роли основного переговорщика, представляющего ЕС в диалоге с Москвой.