ВС РФ освободили Воздвижевку, Терноватовские высоты полностью наши

5 767 15
ВС РФ освободили Воздвижевку, Терноватовские высоты полностью наши

Российские войска выравнивают фронт в наступлении на востоке Запорожской области. Поступают сведения о том, что после освобождения села Верхняя Терса российские подразделения освободили и соседнюю Воздвижевку. Это довольно крупное по площади село находится в средней части Терноватовских высот.

Соответственно, можно говорить о том, что резервы не помогли противнику значительную часть этих высот у наших войск отбить. Мало того, ВСУ потеряли и то из них, что до последнего момента контролировали.





Окончательная утрата противником Терноватовских высот свидетельствует о том, что в Запорожской области он потерял преимущество в высотности. Областной центр находится на низменности, образованном Днепром, а потому отступление ВСУ к городской черте Запорожья сложно будет считать для ВСУ оптимальным вариантом. Хотя, если командование ВСУ собирается действовать по привычной схеме, то вместо естественных высот украинские формирования начнут использовать городскую застройку - запорожские многоэтажки.

Освобождение нашими войсками Воздвижевки приближает ещё и к автомобильной дороге, ведущей из Днепропетровской области в Орехов. Это так называемый восточный маршрут снабжения гарнизона ВСУ в этом городе. От Воздвижевки до упомянутого маршрута - около 8,5 км.

Минобороны РФ:

Действуя активно и решительно, подразделения 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты группировки «Восток» освободили населённый пункт Воздвижевка в Запорожской области – один из ключевых узлов в оборонительном рубеже противника к западу от реки Гайчур. В результате продолжительных боев воины-дальневосточники выбили противника с позиций, взяв под контроль крупный район обороны площадью 19 квадратных километров и зачистив свыше 530 строений.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. SmollH2 Звание
    SmollH2
    0
    Сегодня, 14:44
    Вот, день такой хороший и гнедая лошадь... без лошади, просто хороший. Наши прямо ух
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 15:14
      Сколько там по прямой от Гуляйпольского до Орехова?
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Сегодня, 15:21
      Расстояние от Гуляйпольского до Омельника через который идёт дорога снабжения на Орехов 18 км по прямой .
      1. SmollH2 Звание
        SmollH2
        0
        Сегодня, 15:23
        Спасибо, но это не я спрашивал)) Надо в апельсинагиганта тыкнуть и написать чтобы прочел и дорога не до Орехова, ошибка
        И хорошего дня hi
      2. SmollH2 Звание
        SmollH2
        0
        Сегодня, 15:55
        Лол. Извиняюсь. Не посмотрел на ник. Смешно вышло. Но все равно померял до Омельника, а не Орехова))
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          0
          Сегодня, 16:33
          Что то часто смеётесь.Смешинку съели с утра?
          1. SmollH2 Звание
            SmollH2
            0
            Сегодня, 17:17
            Нет. И даже юез горячительного. Настроение прекрасное. Неделю был замучен просто. Но спасибо за интерес. В что хохлвм двют прикурить, пока все спокойно, надо уметь и в тяжелые времена расслабляться. С оглядкой уонечно. Сейчас я предельно серъезен. Но надеюсь еще улыбнусь.
  2. Вик_Вик Звание
    Вик_Вик
    +2
    Сегодня, 14:48
    Будут использовать многоэтажки. Значит, надо складывать многоэтажки.
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +2
      Сегодня, 14:57
      Так и будет. Когда у противника есть тяжелое вооружение, то многоэтажки всё же похуже естественных высот.
  3. Kamarada Звание
    Kamarada
    -1
    Сегодня, 15:11
    Когда солдат на фронте отдаёт свою кровь пот и жизнь а политик и торгаш в тылу ищут как бы продатся дорогим партнёрам ! Вон уже опять анкориджский душок вспоминают . Противно уже это всё. !
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 15:12
      Наследие 90-ых годов.Как говорится по накатанной колее.
      1. Kamarada Звание
        Kamarada
        0
        Сегодня, 15:15
        Может всё таки произойдёт чудо Господне и Русский народ освободится от этого жидовкого ига .
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          0
          Сегодня, 15:30
          А в чём тут чудо?В жизни всё мгновенно
          и всё проходяще.
  4. Monetniy Звание
    Monetniy
    0
    Сегодня, 16:06
    А Малая токмачка под чьим контролем?
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 16:36
      Цитата: Monetniy
      А Малая токмачка под чьим контролем?


      Там кил-зона со сплошными руинами.Видео по ситуации в Малой Токмачке по ссылке.

      . Когда возьмут Малую Токмачку?

      Некоторые населенные пункты так давно фигурируют в сводках, что стали уже нарицательными. При неизменной линии фронта район вокруг постепенно становится полностью пристрелянной и разрушенной зоной.Поскольку атаковать колоннами техники в таких условиях стало нерационально, войска перешли к штурму малыми группами пехоты. Их задача — просачивание через позиции, а ключевой чертой является скрытность.Однако эта тактика уже не работает так, как ранее. Во многом поэтому на большинстве участков фронт попросту встал, и российское наступление фактически прекратилось.Как и почему все это происходит на примере долгих кровопролитных боев за злополучное село Малая Токмачка — рассказали в нашем новом ролике.


      https://max.ru/Rybar/AZ5jRJVMZD8