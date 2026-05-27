Действуя активно и решительно, подразделения 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты группировки «Восток» освободили населённый пункт Воздвижевка в Запорожской области – один из ключевых узлов в оборонительном рубеже противника к западу от реки Гайчур. В результате продолжительных боев воины-дальневосточники выбили противника с позиций, взяв под контроль крупный район обороны площадью 19 квадратных километров и зачистив свыше 530 строений.

Российские войска выравнивают фронт в наступлении на востоке Запорожской области. Поступают сведения о том, что после освобождения села Верхняя Терса российские подразделения освободили и соседнюю Воздвижевку. Это довольно крупное по площади село находится в средней части Терноватовских высот.Соответственно, можно говорить о том, что резервы не помогли противнику значительную часть этих высот у наших войск отбить. Мало того, ВСУ потеряли и то из них, что до последнего момента контролировали.Окончательная утрата противником Терноватовских высот свидетельствует о том, что в Запорожской области он потерял преимущество в высотности. Областной центр находится на низменности, образованном Днепром, а потому отступление ВСУ к городской черте Запорожья сложно будет считать для ВСУ оптимальным вариантом. Хотя, если командование ВСУ собирается действовать по привычной схеме, то вместо естественных высот украинские формирования начнут использовать городскую застройку - запорожские многоэтажки.Освобождение нашими войсками Воздвижевки приближает ещё и к автомобильной дороге, ведущей из Днепропетровской области в Орехов. Это так называемый восточный маршрут снабжения гарнизона ВСУ в этом городе. От Воздвижевки до упомянутого маршрута - около 8,5 км.Минобороны РФ: