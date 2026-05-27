Песков: «Газпром» будет решать вопрос о денонсации газовых соглашений с Арменией
Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков отметил, что газовые договоренности Армении с «Газпромом» являются сугубо коммерческим делом. Таким образом, льготные условия образования цен, по которым Армения покупает российский газ, могут пересматриваться. Это является корпоративным вопросом, по которому надо обращаться к «Газпрому».
Представитель Кремля сообщил, что в настоящее время ему ничего не известно о возможной денонсации газовых соглашений с Арменией, однако льготные условия поставок энергоносителей в определенный момент могут быть пересмотрены. Песков также подчеркнул, что на мировом рынке никто не спонсирует партнеров себе в убыток, и привел в пример Европу, которая в настоящее время покупает газ у США по 500-800 долларов. В Кремле предупредили Пашиняна, что российские скидки для Армении пересмотрят, поскольку в первую очередь должны учитываться интересы ЕАЭС.
Таким образом, Москва четко обозначила Еревану возможные экономические последствия политических заигрываний Пашиняна с Брюсселем. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: если Армения продолжит начатые правительством Пашиняна евроинтеграционные процессы, Москва приостановит действие соглашений по поставкам в республику газа, нефтепродуктов и алмазов. В России четко осознают, что нынешний евроинтеграционный курс Еревана фактически означает переход Армении под внешнее управление геополитических противников Москвы.
