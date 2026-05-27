Песков: «Газпром» будет решать вопрос о денонсации газовых соглашений с Арменией

5 301 37
Песков: «Газпром» будет решать вопрос о денонсации газовых соглашений с Арменией

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков отметил, что газовые договоренности Армении с «Газпромом» являются сугубо коммерческим делом. Таким образом, льготные условия образования цен, по которым Армения покупает российский газ, могут пересматриваться. Это является корпоративным вопросом, по которому надо обращаться к «Газпрому».

Представитель Кремля сообщил, что в настоящее время ему ничего не известно о возможной денонсации газовых соглашений с Арменией, однако льготные условия поставок энергоносителей в определенный момент могут быть пересмотрены. Песков также подчеркнул, что на мировом рынке никто не спонсирует партнеров себе в убыток, и привел в пример Европу, которая в настоящее время покупает газ у США по 500-800 долларов. В Кремле предупредили Пашиняна, что российские скидки для Армении пересмотрят, поскольку в первую очередь должны учитываться интересы ЕАЭС.



Таким образом, Москва четко обозначила Еревану возможные экономические последствия политических заигрываний Пашиняна с Брюсселем. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: если Армения продолжит начатые правительством Пашиняна евроинтеграционные процессы, Москва приостановит действие соглашений по поставкам в республику газа, нефтепродуктов и алмазов. В России четко осознают, что нынешний евроинтеграционный курс Еревана фактически означает переход Армении под внешнее управление геополитических противников Москвы.
37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +4
    Сегодня, 15:21
    "будут они решать" Надо же! ещё могут и не решить. а где Кремль? где его решения?
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +3
      Сегодня, 15:28
      Жену зеленюги прозвали "скумбрия по 8 гривен", пашинюга войдет в скрижали армянской истории с погонялом "газ по 500 баксов"..... laughing
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 18:14
        майор Юрик
        Сегодня, 15:28
        Жену зеленюги прозвали "скумбрия по 8 гривен", пашинюга войдет в скрижали армянской истории с погонялом "газ по 500 баксов".

        hi Пусть покупает у лохотронщика из Фашингтона СПГ по 1000 зеленью за бочку по ж/д османского султана.
        Глядишь, народ поумнеет, какого предателя себе выбрал.
    2. SmollH2 Звание
      SmollH2
      +4
      Сегодня, 15:28
      Все в пределах танца. Но наконец-то хоть зашевелись. Понятно поздно, но не так поздно как обычно. Когда все полимеры прос...
    3. Tagan Звание
      Tagan
      -1
      Сегодня, 16:01
      "будут они решать" Надо же! ещё могут и не решить. а где Кремль? где его решения?

      Сам чего-то придумал, сам же и кипиш поднял.
      Изумительно!...
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 16:28
        Захарова напомнила не только про газ ,но и про алмазы .Пашиняна на перо посадит армянская ювелирная " мафия " и его "родство " ( он не чистый армянин ) с нею не поможет . laughing
    4. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      0
      Сегодня, 18:02
      Песков... привел в пример Европу, которая в настоящее время покупает газ у США по 500-800 долларов.
      Вот интересно: кому он это "привёл пример"? Себе? Газпрому? Нашему кабмину? Гаранту? request
  2. isv000 Звание
    isv000
    +16
    Сегодня, 15:24
    Песков: «Газпром» будет решать вопрос о денонсации газовых соглашений с Арменией

    Что там решать? Задвижку закрыл и адьюос! Ремонт мол у нас и всё такое, позже приходите! Пущай у султана закупаются, ну или в метрополии, в Бакы то есть.
    1. Kamarada Звание
      Kamarada
      +10
      Сегодня, 15:32
      Если даже в бандерстан так просто не могут закрыть задвижку. Похоже кремль только Русский народ может щемить больше ни на что у него разрешения нет .
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        +1
        Сегодня, 15:42
        Это да, русских они под пресс пускают по любому поводу. Любят это дело.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +6
      Сегодня, 15:40
      Цитата: isv000
      Что там решать? Задвижку закрыл и адьюос! Ремонт мол у нас и всё такое, позже приходите!

      Щаз Европы завизжат про "газовый шантаж"...
      А причём тут шантаж? Нормальное право продавать дружественным странам дешевле. а врагам - дороже.
      Лучше бы, конечно, врагам вобще не продавать... Но это слишком тяжёлый вопрос даже для Героев Труда...
    3. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 16:04
      Цитата: isv000
      й у султана закупаются, ну или в метрополии, в Бакы то есть.

      от султана надо еще реверсный газопровод строить, в метрополии ожидают снижение добычи, а им очень хочется в европы
      Добыча товарного газа в Азербайджане в 2025 г. прогнозируется в объеме 38,6 млрд м3 (на уровне 2024 г.), в 2026 г. - 38 млрд м3 (падение на 1,6% от прогнозного показателя на 2025 г). В 2027 г. в стране планируют добыть 36,7 млрд м3 товарного газа, в 2028 г. - 34,5 млрд м3, в 2029 г. - 37 млрд м3.
      https://neftegaz.ru/news/dobycha/909394-azerbaydzhan-ponizil-prognoz-po-dobyche-gaza-v-2026-2028-gg/
    4. Вол Димир Звание
      Вол Димир
      +4
      Сегодня, 16:31
      Кстати, так и было. Когда Литва забрала у Лукойла какой-то НПЗ, труба, которая качала туда нефть, резко заржавела, буквально за один день. И до сих пор в ремонте. lol
  3. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +11
    Сегодня, 15:30
    Какая-то у наших властей расслабленная позиция по Армении. За художества Пашика пора уже санкции вводить, а они сидят и ждут решений "Газпрома", нефтяников. Им, видите ли, ничего не известно о решениях энергетиков. Странная позиция, опять миллиарды российских денег в трубу?
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +4
      Сегодня, 16:12
      Цитата: Диvannый анаlitик
      опять миллиарды российских денег в трубу?

      Не в трубу, а в карман. Власть олигархов и в Москве и в Ереване бюджетные деньги еще с 90-х научились хорошо считать и делить.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 16:20
      За художества Пашика пора уже санкции вводить

      Так уже начали перекрывать кислород. Цена на газ/поставка газа видимо как контрольный выстрел будет рассматриваться.
  4. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 15:33
    А алмазы то им зачем? Бусы делают что ли
    1. А_В_К Звание
      А_В_К
      +1
      Сегодня, 15:57
      перепродают скорей всего
  5. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 15:40
    Всё равно армяне будут покупать газ по льготной цене,переехав всей Арменией в Краснодарский край и на Дон...их тут уже больше чем в самой Армении.
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      0
      Сегодня, 18:05
      Сочи - давно уже "запасная столица армян"...
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 15:40
    Песков говорит то, что он должен говорить. Думаю, что в условиях Ормузского кризиса Пашиняну и его компании особенно должны понравиться рыночные цены на газ и иные энергоресурсы.
  7. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +2
    Сегодня, 15:41
    Армяшек нужно скидывать с горба. Все равно это уже отрезанный ломоть. Раньше надо было ими заниматься как и Украиной. А теперь насопятьобманули.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 15:43
    Надо демократический газ покупать у США .В Армению со скидкой, американцы легко отправят газ по цене пару тыс зелёной бумаги. Купят у того же Баку по 800,а вам продадут по 2000 .Бизнес
  9. RuAbel Звание
    RuAbel
    +5
    Сегодня, 15:46
    Интересно получается. Как Силу-2 продавливать – к монголам сам Президент летит, а как армянина по носу щёлкнуть, так "мы тут не решаем", это к Миллеру Всемогущему. Кто кому на верность присягал?
  10. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 15:53
  11. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 15:55
    Армянский Горбачев доведет Армению до цугундера.
    Он политик а не экономист...в экономике на двух стульях сложно сидеть...ширинка порваться может.
  12. А_В_К Звание
    А_В_К
    +5
    Сегодня, 15:56
    газовые договоренности Армении с «Газпромом» являются сугубо коммерческим делом. Таким образом, льготные условия образования цен, по которым Армения покупает российский газ, могут пересматриваться
    Т.е. коммерческая организация самостоятельно делает скидки из своей прибыли, которая уже два года отрицательная?
    Мне кажется, кто-то врёт.
  13. Monetniy Звание
    Monetniy
    +1
    Сегодня, 15:59
    Если вся внешняя политика со странами СНГ будет складываться так же как на Украине. На любые движения "А мы вам газ отключим" и больше никакой дипломатической работы, то результат будет такой же плачевный все бывшие союзники рано или поздно станут врагами россии и русских.
    1. interest Звание
      interest
      0
      Сегодня, 17:55
      А что их в ж..у вылизывать? На украине такое отношение и привело к тому, что есть сейчас. Если они не понимают по хорошему, надо бить по кошельку, причем сразу - а не после 100500го предупреждения - запад собственно этого не стесняется и активно пользуется, почему мы должны делать по другому?
  14. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 16:00
    На голодный паек их... Пусть Брюссель кормит... Емуж нахлебников малова- то будет.... lol
  15. andranick Звание
    andranick
    +5
    Сегодня, 16:15
    Так это получается Газпром по собственному желанию продает газ за границу по сниженным ценам?! Во блин-оладик! Ну так нашему потребителю (и частнику, и юрикам) тоже надо бы снизить!
  16. Вол Димир Звание
    Вол Димир
    +5
    Сегодня, 16:24
    Больше 30 лет Кремль гладит по головке и предупреждает братьев по совку. Да так, что докатились до войны на украине. Вопрос, а сколько бабок было вбухано в украину в результате разных льгот и "жестов доброй воли"? А если бы сразу никаких льгот, никаких плюшек, сколько бабла бы сохранили, да и СВО скорее всего не было.
    Вот куда ведёт политика задабривания, угождения местным элитам. Пора заканчивать всю эту богадельню, а средства, направленные на все эти льготы, бесплатные плюшки надо, как любят говорить либералы, "раздать пенсионерами" и малоимущим.
    wink
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 16:54
      Цитата: Вол Димир
      Пора заканчивать всю эту богадельню, а средства, направленные на все эти льготы, бесплатные плюшки надо, как любят говорить либералы, "раздать пенсионерами" и малоимущим

      hi Ну вы и завернули батенька! laughing
      Где это видано, чтобы пенсионераи и малоимущим что то раздавали?
      Я пенсионер со стажем ( 24 года) и ни разу мне не повстречался спонсор! laughing
      Но вам за смелость решения вопроса однозначно +
  17. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Сегодня, 16:24
    Может уже выслать всех носорогов?
  18. Т.А.В. Звание
    Т.А.В.
    0
    Сегодня, 16:38
    Ой, да что он вообще знает? Вечно стрелки переводит.
  19. viktor_47 Звание
    viktor_47
    0
    Сегодня, 18:02
    "Вопрос" можно и нужно было решить за пять минут. И когда это ленивцы слезут с ветки?!
  20. Апис1962 Звание
    Апис1962
    +1
    Сегодня, 18:03
    Я бы ещё депортировал армян, проживающих в РФ и имеющих двойное гражданство. Это пятая колонна в России.
    Нужно начаться них, ведь к власть придержащим и их свите применить законы не можем или не хотим.