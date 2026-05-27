Начальник генштаба ЦАХАЛ: Большая часть военных возможностей Ирана уничтожена
Начальник израильского Генштаба Эяль Замир выдал очередную пропаганду. По его словам:
Зловещая структура режима аятолл была значительно подорвана, а его будущее и стабильность окутаны неопределённостью.
В Тель-Авиве привыкли рисовать радужные картины развала Ирана, но реальность, как всегда, немного сложнее пропагандистских штампов.
Замир перечислил «достижения» в отношении Ирана:
Его лидеры подвергаются охоте, большая часть его военных возможностей уничтожена, его ядерная программа откинута на годы назад. Его экономика рушится, а его граждане ещё не осознали масштабы катастрофы, к которой привели их экстремистские лидеры.
Он явно забыл несколько деталей. Иран – страна с тысячелетней историей, в которой были события и серьёзнее нынешней ситуации. Его «рушащаяся экономика» продолжает торговать нефтью, а «уничтоженные военные возможности» позволяют разрабатывать космические спутники и контролировать Ормузский пролив.
Интересно, что Замир не привёл ни одного доказательства своим тезисам. Сколько именно «ликвидировано генералов»? На сколько лет назад отброшена ядерная программа? Каков процент падения ВВП Ирана? Без ответов его заявление остаётся набором громких фраз, рассчитанных на внутреннюю аудиторию Израиля.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
