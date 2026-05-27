Начальник генштаба ЦАХАЛ: Большая часть военных возможностей Ирана уничтожена

1 533 10
Начальник генштаба ЦАХАЛ: Большая часть военных возможностей Ирана уничтожена


Начальник израильского Генштаба Эяль Замир выдал очередную пропаганду. По его словам:



Зловещая структура режима аятолл была значительно подорвана, а его будущее и стабильность окутаны неопределённостью.

В Тель-Авиве привыкли рисовать радужные картины развала Ирана, но реальность, как всегда, немного сложнее пропагандистских штампов.

Замир перечислил «достижения» в отношении Ирана:

Его лидеры подвергаются охоте, большая часть его военных возможностей уничтожена, его ядерная программа откинута на годы назад. Его экономика рушится, а его граждане ещё не осознали масштабы катастрофы, к которой привели их экстремистские лидеры.

Он явно забыл несколько деталей. Иран – страна с тысячелетней историей, в которой были события и серьёзнее нынешней ситуации. Его «рушащаяся экономика» продолжает торговать нефтью, а «уничтоженные военные возможности» позволяют разрабатывать космические спутники и контролировать Ормузский пролив.

Интересно, что Замир не привёл ни одного доказательства своим тезисам. Сколько именно «ликвидировано генералов»? На сколько лет назад отброшена ядерная программа? Каков процент падения ВВП Ирана? Без ответов его заявление остаётся набором громких фраз, рассчитанных на внутреннюю аудиторию Израиля.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 15:23
    ...еще один победитель. персы не из тех кто просто так сдуется.
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      -1
      Сегодня, 15:32
      Это Трамп его укусил. Ну или Мерц... или Туск... групповуха одним словом((
      Народ не подходите близко к западным лидерам и не в коем случае, если подошли не роняйте мыло))
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 18:22
      Nexcom
      Сегодня, 15:23
      ...еще один победитель. персы не из тех кто просто так сдуется.

      hi Там Сара всеми сионистами рулит, а биби у неё на подхвате.
      Скоро выборы, возможно с переносом на более ранний срок, надо же себе плюсиков нарисовать.
  2. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 15:28
    Зловещая структура режима аятолл была значительно подорвана, а его будущее и стабильность окутаны неопределённостью.

    Зато у Бени Шестипалого будущее прозрачно как ясень пень - на нары и никаких Канар! Ну или сразу этажом ниже...
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:37
    А в Иране в курсе ,что они разбиты в ноль ? Тут на днях выступал Аятолла и ставил вопрос о ядерной бомбе и вдруг мы узнаем ,что все ,бомбы не будет. Проблема в том ,что для Израиля ошибка может дорого обойтись !
  4. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 15:47
    На фото: какие "мужественные "лица,только рукава не закатаны.А вообще то похожее уже в истории было.Явно копируют,даже знаю кого..... hi
    1. dzvero Звание
      dzvero
      +1
      Сегодня, 16:18
      Рукава закатывать нелья. Во-первых страховка, во-вторых можно тату (не)соответствующее засветить. А так, перфектная цель для фпв - двое "плечом к плечу:, третий метра три сзади. Как раз в разлет Ф1 укладываются.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 17:55
        ...заднеприводным хоть закатывай рукава, хоть дополнительно наматывай - без толку... не скрыть. yes бесполезно!
  5. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 16:48
    Замечательные они ребята в этом ЦАХАЛе...
    Им молиться надо, что нет прямого соприкосновения границ Израиля и Ирана.
    Обзывать израильскую армию совсем бестолоковой неверно и даже глупо, но вот что видно невооруженным взглядом - страна и армия не вывезет свою агрессивную политику без постоянной подкормки и прикрытия США. Но ведь это не навсегда, придет время и амеры сильно снизят участие в израильских делах, и что будет в результате? Злая память соседей? А если соседи преодолеют совй внутренний бардак (а рано или поздно это случится) и начнут развиваться?
    И это не "если", а "когда"... и это неизбежно... а ведь Израиль не сможет никогда вырасти в огромную страну ни по населению, ни по экономике... и куда придется бежать?
    Отцы-основатели явно этого не хотели..
  6. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    Сегодня, 18:06
    ну так заходите в Иран и захватывайте обогащенный уран ,чего стесняетесь великие воины ,если бы не сша вас там давным давно не было бы