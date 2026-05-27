Стубб усомнился в том, что ВС РФ перенаправляют украинские БПЛА в Финляндию

Залетающие в прибалтийские республики и Финляндию беспилотники, которые удалось идентифицировать, все оказались украинскими. Этот факт официально признал министр обороны Украины Федоров и даже извинился перед эстонским коллегой Певкуром и остальными балтийскими государствами.

При этом в Киеве настаивают, что ВСУ не направляются специально БПЛА через воздушное пространство стран НАТО в ходе атак на территорию РФ. В украинском МИД заявили, что это российские военные, применяя средства РЭБ, целенаправленно меняют курс дронов, тем самым создавая провокации. Эту версию охотно подхватили прибалты, обвинив Россию в создании воздушных угроз.



Очередные огульные обвинения в адрес ВС РФ довольно неожиданно не поддержал президент Финляндии Александр Стубб. Комментируя публикацию в одном из британских таблоидов, который всецело поддержал версию с воздействием на украинские БПЛА российской РЭБ, глава финского государства в этом усомнился. Стубб отметил, что руководство страны прислушивается к мнению своих ВВС и разведки, а не публикациям сомнительной правдоподобности в прессе.

И исходя из этого, я не считаю правдоподобной мысль о том, что Россия в настоящее время намеренно направляет беспилотники в сторону Финляндии.

О пересечении воздушной границы Финляндии беспилотниками в Хельсинки заявляли неоднократно. В ходе расследований инцидентов выяснилось, что все БПЛА украинские. Причем попасть в Финляндию напрямую они не могут. Прежде дроны должны пересечь как минимум территорию Польши. Но в Варшаве, хотя и призвали Киев не нарушать границы стран НАТО в ходе атак на РФ, но о пролетах БПЛА уже давно не сообщали.



Сегодня глава эстонского МИД Маргус Цахкна в интервью украинскому СМИ заявил, что Россия намеренно «подталкивает» украинские дроны на территорию стран НАТО, чтобы они требовали от Киева прекратить атаки. Министр добавил, что никто не ставит под сомнение право Украины атаковать объекты в тылу России.
  1. Сибирь55 Звание
    Сегодня, 15:33
    По логике авторов идей, что РФ перенаправляет беспилотники в Финляндию, тогда РФ эти беспилотники и на стартовые площадки этих самых беспилотников может перенаправлять. А тут уже не срастается
    1. SmollH2 Звание
      Сегодня, 15:51
      У меня одна из версий. Что запускает НАТО с разных баз Литвы, Латвии, и Эстонии. Их самих могут в курс и не ставить. Чего там контингент натовский, им привезли без досмотра, они запустили. Хотя конечно кто-то из высшего руководства наверняка изначально знал. Например в Литве. Или бывший премьер Латвии. Она после скандала выкинула МО. А через два дня сама съехала так, как не смогла договорится о новом МО. С тем кого предлагали другие партии согласна не была. А потом после роспуска заявила, что хочет сама занять должность МО. Да и эстонцы поначалу были растеряны. И да почему румынский летчик в Эстонии сбил дрон? Не потому ли, что дрон тоже сбился и начал искать нефтебазы у них, ну или что-то эквивалентное по автоматическим алгоритмам? Ведь в Латвии один атаковал нефтебазу. И поезд если не ошибаюсь? А финн потому и усомнился, что его к делам не привлекли. А троица лиметрофов единым строем, виновата Россия.

      П.С. Там горючки то хватает из Украины полукругом лететь?
  2. APASUS Звание
    Сегодня, 15:34
    Зачем ? Вот Зачем там что то запускать из Украины .Это дорого, проблематично ,требуется корректировка курса каждый час. Привезли фурой сразу в Недобалтику и запускай ,топлива надо меньше ,значит ВВ больше, проблем с курсом нет.А если нарисовать на них еще звезды ,так это сразу сам Путин запустил по Финляндии
  3. Mouse Звание
    Сегодня, 15:42
    Чой- то попер против линии партии? То бишь НАТО belay
  4. Ирек Звание
    Сегодня, 15:47
    Таки это Карлсоны прилетают к ним гости.
  5. Южноукраинец Звание
    Сегодня, 15:49
    . Очередные огульные обвинения в адрес ВС РФ довольно неожиданно не поддержал президент Финляндии Александр Стубб

    Что то Стубб "меняется в лучшую сторону". Совсем недавно, он вроде высказывался за завершение войны. Включил воображение или подсказал кто то умный, как будет выглядеть война с Россией?
  6. Melior Звание
    Сегодня, 16:03
    Думаю, вряд ли эти дроны запускают с территории Прибалтики или других стран. Скорее всего, что с судов в нейтральных водах Балтийского моря.