Стубб усомнился в том, что ВС РФ перенаправляют украинские БПЛА в Финляндию
2 0777
Залетающие в прибалтийские республики и Финляндию беспилотники, которые удалось идентифицировать, все оказались украинскими. Этот факт официально признал министр обороны Украины Федоров и даже извинился перед эстонским коллегой Певкуром и остальными балтийскими государствами.
При этом в Киеве настаивают, что ВСУ не направляются специально БПЛА через воздушное пространство стран НАТО в ходе атак на территорию РФ. В украинском МИД заявили, что это российские военные, применяя средства РЭБ, целенаправленно меняют курс дронов, тем самым создавая провокации. Эту версию охотно подхватили прибалты, обвинив Россию в создании воздушных угроз.
Очередные огульные обвинения в адрес ВС РФ довольно неожиданно не поддержал президент Финляндии Александр Стубб. Комментируя публикацию в одном из британских таблоидов, который всецело поддержал версию с воздействием на украинские БПЛА российской РЭБ, глава финского государства в этом усомнился. Стубб отметил, что руководство страны прислушивается к мнению своих ВВС и разведки, а не публикациям сомнительной правдоподобности в прессе.
И исходя из этого, я не считаю правдоподобной мысль о том, что Россия в настоящее время намеренно направляет беспилотники в сторону Финляндии.
О пересечении воздушной границы Финляндии беспилотниками в Хельсинки заявляли неоднократно. В ходе расследований инцидентов выяснилось, что все БПЛА украинские. Причем попасть в Финляндию напрямую они не могут. Прежде дроны должны пересечь как минимум территорию Польши. Но в Варшаве, хотя и призвали Киев не нарушать границы стран НАТО в ходе атак на РФ, но о пролетах БПЛА уже давно не сообщали.
Сегодня глава эстонского МИД Маргус Цахкна в интервью украинскому СМИ заявил, что Россия намеренно «подталкивает» украинские дроны на территорию стран НАТО, чтобы они требовали от Киева прекратить атаки. Министр добавил, что никто не ставит под сомнение право Украины атаковать объекты в тылу России.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация