Военкор: скоро противник бросит в бой всё

Ситуация в ходе проведения спецоперации будет все более обостряться. Все идет к тому, что этим летом состоится «наш последний и решительный бой».
Такое мнение высказывает в своем Telegram-канале российский военкор Андрей Руденко.
Он отмечает, что враг в последнее время сосредоточился на том, чтобы при помощи беспилотников нарушить логистику российских войск во всех освобожденных с 2014 года территориях – от Крыма до Донбасса. Пока что это выглядит как прощупывание противовоздушной обороны.
Правда, сухопутный коридор, соединяющий Ростовскую область с Крымским полуостровом и проходящий через всю Новороссию, уже начинают называть по аналогии с блокадным Ленинградом «дорогой жизни». Похоже, враг, действительно стремится заблокировать новые российские регионы, отрезать их от «большой земли».
По мнению Руденко, неизвестно, готовы ли мы к сложившейся ситуации. Многочисленные материалы в прессе о появлении у России необычайно эффективных средств борьбы против угроз с воздуха журналист считает в значительной степени очковтирательством.
Военкор уверен: в ближайшее время станет понятно, в какой степени готовности находятся наши Вооруженные силы, так как совсем скоро, видимо, этим летом, противник бросит против них все, что только может. И тогда будет ясно, готовы ли мы к этому.
На то, что сложившаяся ситуация представляет серьезную опасность, указывают также другие представители СМИ и военные эксперты. Некоторые из них отмечают, что ни с чем подобным наша страна пока не сталкивалась самого начала СВО.
