Военкор: скоро противник бросит в бой всё

Ситуация в ходе проведения спецоперации будет все более обостряться. Все идет к тому, что этим летом состоится «наш последний и решительный бой».



Такое мнение высказывает в своем Telegram-канале российский военкор Андрей Руденко.

Он отмечает, что враг в последнее время сосредоточился на том, чтобы при помощи беспилотников нарушить логистику российских войск во всех освобожденных с 2014 года территориях – от Крыма до Донбасса. Пока что это выглядит как прощупывание противовоздушной обороны.

Правда, сухопутный коридор, соединяющий Ростовскую область с Крымским полуостровом и проходящий через всю Новороссию, уже начинают называть по аналогии с блокадным Ленинградом «дорогой жизни». Похоже, враг, действительно стремится заблокировать новые российские регионы, отрезать их от «большой земли».

По мнению Руденко, неизвестно, готовы ли мы к сложившейся ситуации. Многочисленные материалы в прессе о появлении у России необычайно эффективных средств борьбы против угроз с воздуха журналист считает в значительной степени очковтирательством.

Военкор уверен: в ближайшее время станет понятно, в какой степени готовности находятся наши Вооруженные силы, так как совсем скоро, видимо, этим летом, противник бросит против них все, что только может. И тогда будет ясно, готовы ли мы к этому.

На то, что сложившаяся ситуация представляет серьезную опасность, указывают также другие представители СМИ и военные эксперты. Некоторые из них отмечают, что ни с чем подобным наша страна пока не сталкивалась самого начала СВО.
  1. Ирек
    Ирек
    -6
    Сегодня, 16:22
    Хахлы каждый день идут в бой за еврейский 95-ый квартал.
  2. tjeck91
    tjeck91
    +2
    Сегодня, 16:25
    На СВО что ни год то решительный бой. Эта кровавая свистоплясия ещё не один год будет тлеть т.к не у одной стороны нет ни сил, ни предпосылок для перелома. Просто сейчас есть риск того что на юге будет серия ''перегрупировок на более выгодные позиции''. Но фактически речь будет идти о тех же разрушенных бабкоселах.
    1. Сергей3
      Сергей3
      +1
      Сегодня, 17:38
      т.к не у одной стороны нет ни сил, ни предпосылок для перелома.

      Есть всё это, "Дух Анкориджа" в башках некоторых мешает и ничего более...
  3. alexoff
    alexoff
    +11
    Сегодня, 16:28
    Зачем же враг с нашей логистикой борется, ведь наши эксперты из думы и комментов говорят что бороться с коммуникациями бесполезно и даже вредно, а вот с трансформаторными будками и бочками с подсолнечным маслом - прямой путь к победе
    1. tjeck91
      tjeck91
      +2
      Сегодня, 16:41
      Реализация этого требует господство над полем боя авиации, либо аналога старлинка, либо внедрение ретрансляторов на уровне противника. Ни первого, ни второго, ни третьего пока нет.

      Вроде аналог старлинка куда то там выводят, но это долгий процесс.
      1. alexoff
        alexoff
        +1
        Сегодня, 16:49
        Герани с трансляцией онлайн без старлинков долетают до Волыни, а ланцеты ещё в 2023 году выжимали сотку
        1. tjeck91
          tjeck91
          +2
          Сегодня, 16:57
          Посмотрите видео работы ланцета и шершня/марсианина. На одном рывки картинки на ~1 сек, на другом трансляция идет почти в реальном времени. При таких задержках эффективно работать по мобильным целям проблематично.
          1. rytik32
            rytik32
            0
            Сегодня, 17:01
            Цитата: tjeck91
            Посмотрите видео работы ланцета

            Ланцет давным-давно умеет наводиться по ИИ, поэтому временные обрывы связи ему не критичны
            1. tjeck91
              tjeck91
              +1
              Сегодня, 17:16
              Там нет ИИ. Полагаю то что вы называете ИИ это автопилот который позволяет наводить дрон по картинке, тем самым сглаживая управление.
              1. rytik32
                rytik32
                -2
                Сегодня, 17:27
                Цитата: tjeck91
                Там нет ИИ

                Есть. полная автоматика: поиск, распознавание, захват, поражение.
                Почитайте https://tass.ru/armiya-i-opk/18287101
                https://avia.pro/blog/lancet-s-iskusstvennym-intellektom-noveyshiy-rossiyskiy-dron-poluchil-upravlenie-s
          2. alexoff
            alexoff
            -1
            Сегодня, 17:53
            Если добавить удержание цели то секунду можно вытерпеть, особенно если пристроиться сзади. А удерживать картинку в центре это мозгов китаефона хватит за пять тысяч
          3. topol717
            topol717
            +2
            Сегодня, 18:09
            Цитата: tjeck91
            Посмотрите видео работы ланцета и шершня/марсианина. На одном рывки картинки на ~1 сек, на другом трансляция идет почти в реальном времени.
            Можно найти 10 других видеорядов в которых все будет с точностью наоборот. Качество картинки во многом зависит от расположения оператора, дальности до БПЛА, высоты БПЛА, какие погодные условия, активность солнца, и вы не поверите, но какие средства РЭБ применяет защищающаяся сторона в месте контакта.
    2. helilelik
      helilelik
      +5
      Сегодня, 16:47
      У них все ближайшие к фронту дороги сетками увешаны и сгоревшими машинами усеяны,если что . И,конечно же,их удары по нашей инфраструктуре-гениальны,а наши по их-бесполезны.
      1. alexoff
        alexoff
        +6
        Сегодня, 16:51
        Думаю если раздолбать мосты в Запорожье то это будет гораздо эффективнее чем ловля транспортов
      2. Arnok
        Arnok
        +5
        Сегодня, 17:09
        И,конечно же,их удары по нашей инфраструктуре-гениальны,а наши по их-бесполезны.

        Ну так, слава Богу, действительно только недалекие считают-наши долбят, долбят как могут и насколько могут, вопросов у людей, которые в курсе что фронте проиходит - нет. hi
        Проблема в том, что их возможности все больше перевешивают наши, понимаете? И это все больнее для наших бойцов(это не по наслышке я знаю) и теперь-все больнее для нашей инфраструктуры. request
        И добавляет огонька, то что у врага сил и средств всё больше, а нам добиваться перевеса всё сложнее.
        А по теме- вряд ли что-то в этом году будет прям такое горячее на фронте. Вот через годик возможно, они там уже отожруться дронами мама не горюй.
        1. helilelik
          helilelik
          +2
          Сегодня, 17:14
          У них немцы союзники. Эти ,если враги,то враги насмерть. Если союзники-то на всю катушку. А у нас союзник-то ли союзник,то ли гиена.
        2. topol717
          topol717
          +1
          Сегодня, 18:12
          Цитата: Arnok
          Проблема в том, что их возможности все больше перевешивают наши, понимаете?
          Нет не понимаем, расскажите нам какие возможности Украины перевешивают таковые у России? Не стесняйтесь, начинайте с производства патронов, потом переходите к более тяжелому вооружению. Вы же уже провели глубокий анализ, у вас же есть все цифры.?
  4. esoterica
    esoterica
    +5
    Сегодня, 16:33
    Удивляться нечему, на бандер работает вся промышленность Запада (плюс поддержка Ю.Кореи и Японии).
    Лично я не верю в "последний бросок". Но верю, что летом готовится операция, возможно очень значимая и хитроумная, которую разрабатывает НАТО. Гораздо более серьезная, чем оккупация Курской области. Им надо успеть до сентября, когда начнется сезон дождей.

    Европейцам хотят продержаться как минимум года 2, там и антироссийские санкции, и еще появится более современное оружие-дроны с ИИ + спутниковой поддержкой. Ну и конечно за это время успеют создать ударные дивизии.
    ______________

    П.С. Кто-то из Израиля написал в телеге, что у них отставные генералы говорят про ситуацию с русско-украинской войной, что Путин проиграл эту войну из-за своей нерешительности, слабости, безвольности, политической близорукости, недальновидности, аморфности.
    1. rytik32
      rytik32
      -1
      Сегодня, 16:41
      Цитата: esoterica
      что Путин проиграл эту войну

      Лучше б рассказали, из-за чего Нетаньяху проиграл войну Ирану )))
      1. esoterica
        esoterica
        +2
        Сегодня, 16:50
        Лучше б рассказали, из-за чего Нетаньяху проиграл войну Ирану )))


        Нетаньйху раскатал всю Газу с населением ковровыми бомбежками. А потом еще целых два раза устроил Ирану войну с выносом всех должностных лиц.

        Если наш Владимир Владимирович Путин хоть на 10% сделал бы то, что сотворил Нетанйяху - война быстро бы закончилась. А первым номером пошел бы на концерт к бандере небритый наркофюрер...
        1. Aken
          Aken
          0
          Сегодня, 16:56
          Так нельзя. У него вна Украине много братского народа. Жалко.
        2. НИКНН
          НИКНН
          +3
          Сегодня, 16:58
          Цитата: esoterica
          Нетаньйху раскатал всю Газу с населением ковровыми бомбежками
          Подвиг конечно же, безоружных ковровыми бомбардировками снося города с мирными жителями сносить, зеленский точно по тому же пути идет, очень надеюсь, что и путь они одинаково закончат.
    2. Gorohes
      Gorohes
      +1
      Сегодня, 18:01
      О ну раз уж ивреи говорят, тогда точно "истина" wink
  5. yuriy55
    yuriy55
    +3
    Сегодня, 16:46
    в ближайшее время станет понятно, в какой степени готовности находятся наши Вооруженные силы, так как совсем скоро, видимо, этим летом, противник бросит против них все, что только может

    Тут главное, чтобы ВГК не спасовал и действовал согласно доктрине...
    ...Знай: никто его не убьет,
    Если ты его не убьешь.
    И пока его не убил,
    Помолчи о своей любви,
    Край, где рос ты, и дом, где жил,
    Своей родиной не зови...
    ...Так убей же хоть одного!
    Так убей же его скорей!
    Сколько раз увидишь его,
    Столько раз его и убей!
  6. Иван Кузьмич
    Иван Кузьмич
    0
    Сегодня, 16:47
    Здравствуйте мои дорогие братья и сестры
    Не знаю может действительство этот обрезанный бандеровец бросит в бой все свои силы, может и не бросит
    в вот угрозы и обещания убивать 50000 русских каждый месяц могут быть выполнены
    Последнее время число жертв среди нашего мирного населения, к сожалению, растет

    он это взял не с потолка и это ему не приснилось А цифра 50 к скорее всего обусловлена тем, что Запад готов предоставлять ежемесячно 50000 ударных дронов
    1. topol717
      topol717
      +1
      Сегодня, 17:20
      Цитата: Иван Кузьмич
      Запад готов предоставлять ежемесячно 50000 ударных дронов

      Они 50 000 снарядов не могли поставить. Вы хоть представляете что это такое? 50 000 в месяц? это 2 000 в день и следовательно 100 штук в час, т.е. 2 штуки в минуту. И мало их собрать, еще надо перевести, а потом как бы это смешно не выглядело, еще и запустить.
      1. Minus
        Minus
        0
        Сегодня, 18:13
        Да легко. Думаю и сейчас не намного меньше запускают фпв. Писали про польшу-По агрегированным данным логистики "ЕС – Украина" можно увидеть сотни мелких отправок каждый месяц. Средний размер партии: 20–200 FPV комплектов. По консервативной оценке, это может быть до 120 тысяч FPV-дронов в год", - рассказал он.
        По более широкой оценке, (включая якобы "волонтёрские" поставки и потоки товаров двойного назначения) – до 200 тысяч FPV-дронов в год, отметил собеседник агентства.
        Между тем мелкие партии до 50 штук не агрегируются в статистике. Также не учитываются дроны, собранные уже на территории Украины из польских комплектов, партии, проходящие как "electronic kits"
        А сколько на месте собирают, сколько другие страны поставляют?
  7. Александр Х
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 17:06
    Очистительный огонь российских тактических ядерных зарядов по мостам, заводам, портам, плотинам, туннелям и им пододобным объектам выжжет всякое желание, как у xoxлoв, так и у европейских фашистов продолжать недружественные действия против России. А зачем тогда, как не защита россиян, это оружие создавалось на народные деньги, если этот самый народ погибает от беспилотников врагов?
  8. alexboguslavski
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:03
    Вчера Рыбарь писал:
    Противник может попытаться пробраться к ЗАЭС через заросли камышей. Выбить его с атомной электростанции будет трудно, поскольку это объект, который не стоит подвергать авиаударам.
    Если ситуация обострится и противник прорвется до Щербаков восточнее, то нашему командованию придется спешно перебрасывать дополнительный силы в этот район.


    Если такое случится, то это у Зеленского будет весомым козырем.

    ЗЫ. О нападении на Курскую область военкоры писали за две недели до него. Причем с указанием мест сосредоточения войск ВСУ. Результат все помнят.
  9. vitaliy20091959
    vitaliy20091959
    0
    Сегодня, 18:09
    какая чушь и какой это такой военный эксперт , первый раз фамилию вижу