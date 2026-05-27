Шойгу: Япония заигрывает с НАТО, неонацистами и сепаратистами

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу выступил с предупреждением в адрес Токио. На шестом раунде консультаций Россия – АСЕАН он заявил, что нынешний курс японских властей несет серьёзные риски:



Все прекрасно помнят, на какие авантюры пошла императорская Япония в XX веке в милитаристском угаре.

По его словам, сегодня от Токио можно ожидать чего угодно. Японское руководство одновременно заигрывает с НАТО, украинскими неонацистами и тайваньскими сепаратистами. Это заявление – не просто риторика, а констатация фактов. Япония, годами придерживавшаяся пацифистской конституции, встала на путь милитаризма.

Шойгу указал на опасный отход от послевоенных принципов. Милитаристский угар прошлого, по его словам, может повториться, если мировое сообщество не обратит внимания на действия Токио.

Москва и Пекин уже выступили с совместным заявлением, назвав курс Японии серьезной угрозой для мира и стабильности в регионе. Они призвали Токио извлечь уроки из бесчеловечных страниц собственной агрессии, полностью признать итоги Второй мировой войны и отказаться от нового милитаризма. Китай, в свою очередь, предупредил: если Япония вернется к политике агрессии, ответ будет сокрушительным.
  isv000
    isv000
    +9
    Сегодня, 16:13
    Что-то Шойгу разговорился в последнее время. У Айфончика нахватался, поди...
    30 вис
      30 вис
      +8
      Сегодня, 16:18
      Цитата: isv000
      Что-то Шойгу разговорился в последнее время. У Айфончика нахватался, поди...

      Кто- то его двигает вперёд . Жутко от этого . Лично мне он отвратителен . Думаю и большинству тоже .
      isv000
        isv000
        +2
        Сегодня, 16:34
        Цитата: 30 вис
        Кто- то его двигает вперёд . Жутко от этого .

        Мальчику восьмой десяток пошел, двигать его теперь можно только этажом ниже.
        Гаврило Принцип
          Гаврило Принцип
          +3
          Сегодня, 16:54
          На выборы наверное пойдёт. От Курской области...
        Gomunkul
          Gomunkul
          -1
          Сегодня, 16:58
          Мальчику восьмой десяток пошел, двигать его теперь можно только этажом ниже.
          В интернете пишут, что бывший министр обороны пал от рук Чемезова и Мантурова.
          Чемезов и Шойгу считаются давними оппонентами в аппаратном противостоянии. Еще в начале мая 2024 года, незадолго до своей отставки, в ходе совещания в штабе объединенной группировки войск в зоне СВО, Шойгу заявил о необходимости наращивания поставок вооружения, чтобы поддержать требуемые темпы наступления. Также он остановился на вопросах, требующих «особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами».

          В чей огород был брошен камень – догадаться не составляло труда. Спустя несколько дней Чемезов обсуждал деятельность возглавляемой им госкорпорации с премьером Михаилом Мишустиным. Заочный «ответ» министру обороны прозвучал четко: «Ростех» производит почти 80%вооружений, используемых в зоне СВО.
        НИКНН
          НИКНН
          +1
          Сегодня, 17:00
          Цитата: isv000
          двигать его теперь можно только этажом ниже.

          А он не хочет ниже, вот и разболтался.
        Василий_Островский
          Василий_Островский
          0
          Сегодня, 17:13
          Цитата: isv000
          двигать его теперь можно только этажом ниже.

          у итальянцев это называется "терра пьяно", наземный, иногда и полуподвальный этаж
    Анатоль Клим
      Анатоль Клим
      +6
      Сегодня, 16:20
      Цитата: isv000
      Что-то Шойгу разговорился

      Говори не говори, но уже всё, до конца жизни не отмоешься, авторитет утерян. negative
      Aken
        Aken
        +3
        Сегодня, 16:24
        Он рассчитывает на короткую русскую память.
        Но быть тестем известного блогера не просто.
    Orange-Bigg
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 16:42
      Цитата: isv000
      Что-то Шойгу разговорился в последнее время. У Айфончика нахватался, поди...


      Не всё же время Пескову и Захаровой отдуваться за всех.Ничего скоро ещё Медведчук подтянется.

      .Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, ранее занимавший пост лидера запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», выразил мнение, что политика Киева направлена на сближение с Евросоюзом. По его мнению, такой подход ведёт к угрожающим последствиям для нации.Медведчук предрёк, что Украина может исчезнуть не только в культурном, но и в политическом смысле. Основанием для таких выводов Медведчук называет размещённый на сайте движения текст, где утверждается, что следование европейскому пути привело к демографической деградации и изменению национального состава страны.

      Руководитель «Другой Украины» отметил, что в стране начинают осознавать риск отсутствия этнической идентичности в будущем, которое может быть вызвано вымиранием коренного населения и притоком мигрантов, формирующих новую смесь национальностей. По словам политика, власти Киева не уделяют внимания защите культурного наследия или национальной идентичности.Как утверждает Медведчук, руководство Украины систематически уничтожает и заново переписывает исторические события страны.


      isv000
        isv000
        -1
        Сегодня, 16:53
        Цитата: Orange-Bigg
        Не всё же время Пескову и Захаровой отдуваться за всех.

        Маша наша на днях прям уважила: отчитала яповскую делегацию СМИ как нассавших котят за отказ от поездки в Старобельск.
    vitaliy20091959
      vitaliy20091959
      0
      Сегодня, 18:12
      видно в совете безопасности на пару время проводят , отсюда и такая риторика
  carpenter
    carpenter
    +4
    Сегодня, 16:18
    Китай, в свою очередь, предупредил: если Япония вернется к политике агрессии, ответ будет сокрушительным.

    Китайцы не будут сопли жевать с Японией, они помнят все варварства японцев, от рук которых погибло 35 миллионов жителей Поднебесной.
    Ате_ист
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 16:53
      Китайцы не будут сопли жевать

      Чего будут жевать китайцы никто не знает. Факт в том, что на протяжении нескольких сотен лет китайцев постоянно били государства менее малочисленные. Последний пример война с Вьетнамом. До этого были Япония, Франция, Британия.
      В статье, на мой взгляд, умышленно смещен акцент на Японию. По сути, уроки истории как раз таки забыло нынешнее руководство РФ. Как говорил Сталин в конце 20-х: "Россию всегда били по причине ее отсталости"
      Василий_Островский
        Василий_Островский
        +1
        Сегодня, 17:10
        Есть противоречие внутреннее:
        били их (китайцев) малочисленные народы. А били потому, что китайцы были отсталыми. Вроде всё верно... Но сегодня картина - то другая: китайцы на пике своего развития, японцы им уступают уже не в населении...
        А память... вот и приходит время реванша... А каким путем пнуть японцев - китайцы выберут, не мы и не японцы...
        Ате_ист
          Ате_ист
          -1
          Сегодня, 17:35
          Но сегодня картина - то другая: китайцы на пике своего развития, японцы им уступают уже не в населении...

          А с чего вы взяли, что будет дуэль один на один: Япония -Китай. Вспоминаем недавний визит Трампа в Китай. Чего там Си мямлил про ловушку Фукидида?
          США уже сколотили против Китая довольно внушительный союз: Япония, Ю.Корея, Тайвань, Вьетнам, Индия, Филипины, Австралия. Возможно, кого то забыл. Ну да, самих США))
          Василий_Островский
            Василий_Островский
            +1
            Сегодня, 17:47
            Думаю, очень опрометчиво зачислять в антикитайский союз и РК и Вьетнам, да и Индия как-то не смотрится...
            И если там кто и мямлил, то не лидер КНР, а его гость, который поджав хвост и скрипя зубами сидел на переговорах и прогулках был как слегка побитый барбос...
  Гаврило Принцип
    Гаврило Принцип
    +1
    Сегодня, 16:53
    Здравствуйте. А это фотография или рисунок?
  Василий_Островский
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 17:05
    Наблюдается настойчивое продвижение обанкротившегося "политика" опять на верхние этажи...
    Просто навязчивое продвижение.
    Явно идет проверка - помнит ли народ своего "ероя"...
    Его появление на экране и в "газетах" в качестве спикера вызывает отвращение и отторопь - что, СМЕРШ вызывать для высоких и дорогих кабинетов?
    Уголовное дело не возбуждается - по какой причине?

    Если его работа была с оценкой "удовлетворительно", то почему наниматель не выйдет перед народом и не скажет: "Цыц, вы нифига не понимаете, это было всё согласно ранее задуманному плану, и он его выполнил хорошо. А то, что всё выглядит так, как сейчас видите - это гады его замы и их подчиненные, от енерала до солдата".

    Простите, солдатушки-ребятушки (без всякой ухмылки и сарказма, мы им кланяться в ноги должны, и это не фигура речи), что приплел вас к этому позору, но ведь министра не по бумажкам судят, а по делам его...
    И если мы не в Киеве - то вина на ком? Если министр хорош, то значит подчиненные у него плохие... а кто подчиненные? А вот солдаты плохие (простите ещё раз), а енералы все - просто огонь!

    И долбят и долбят этим министром-неудачником по головам народа - он замечательный, он просто лучший министр в мире (кстати, помните кто это говорил?)...
    Orange-Bigg
      Orange-Bigg
      -1
      Сегодня, 17:13
      Всем давно известно что лучший министр это Силуанов.

      . Глава Минфина РФ Антон Силуанов раньше был «лучшим министром мира», но тогда у России были проблемы с бюджетом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Теперь, по словам спикера, он стал лучшим министром страны и все нормализовалось, передает корреспондент NEWS.ru.
      Раньше был лучший министр мира — с бюджетом были проблемы. Сейчас лучший министр, которому Дума аплодирует, а бюджет растет. Что лучше: когда Сорос (американский инвестор) признает, или там, в Евросоюзе, или когда представители народа аплодируют? — отметил Володин.


      Василий_Островский
        Василий_Островский
        +2
        Сегодня, 17:17
        Забыли ещё про главу ЦБ - та вообще лучшая в мире belay
        Orange-Bigg
          Orange-Bigg
          +1
          Сегодня, 17:20
          Нет не забыли.Вырисовывается буквально какая то команда министров dream team,то есть команда мечты из министров.Как же нам всем повезло то.

          . Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина является одной из лучших в мире руководителей ЦБ, заявил американский журналист Марк Чемпион в своей колонке для Bloomberg. По мнению колумниста, благодаря ей экономика РФ выросла, вопреки ожиданиям Запада.

          Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, экономика выросла благодаря одной из лучших в мире глав Центрального банка, — написал Чемпион.


          Василий_Островский
            Василий_Островский
            +1
            Сегодня, 17:23
            Напомню:
            2013 год, ВЦИОМ:
            "В ходе опроса респондентам предложили оценить работу министров по пятибалльной шкале. Рейтинг Шойгу составил 4,19 балла. На 3,94 балла россияне оценили работу главы МИДа Сергея Лаврова. Тройку лидеров кабмина замыкает глава МЧС Владимир Пучков - 3,54 балла". - https://riavrn.ru/news/rossiyane-nazvali-sergeya-shoygu-luchshim-ministrom-strany/

            А раньше вот так:
            МОСКВА, 28 сентября 2007 г. ВЦИОМ представляет данные о том, кого россияне считают лучшим председателем правительства страны за последние 15 лет и кого - достойным кандидатом в президенты-2008.

            Как и год назад, лучшим премьер-министром последних 15 лет россияне чаще всего называют В. Путина (34%). Число сторонников этого мнения растёт: год назад так считали 28% опрошенных. Второе место в этом году делят Е. Примаков и М. Фрадков (по 10%). В 2006 г. Е. Примаков опережал М. Фрадкова (13% и 7%).

            Полагают, что в России за последние 15 лет не было ни одного хорошего председателя правительства, 16% респондентов (в 2006 г. было практически столько же - 19%).

            Работа В. Путина в должности премьер-министра в электоратах «Единой России» (41%) и ЛДПР (39%) оценивается более высоко, чем среди сторонников КПРФ и «Справедливой России» (29% и 27%).

            В числе достойных кандидатов на пост президента страны на выборах 2008 г. по 28-30% респондентов называют двух первых вице-премьеров правительства - С. Иванова и Д. Медведева; на третьем месте в этом рейтинге - С. Шойгу (10%). В. Зубкова указывают 6% опрошенных. Лидеры четырёх ведущих политических партий - В. Жириновский, Г. Зюганов, С. Миронов и Б. Грызлов - набирают по 3-4%. 5% продолжают считать В. Путина кандидатом-2008. Почти половина опрошенных, 44%, затрудняются назвать достойного претендента.
  Василий_Островский
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 17:27
    Цитата: Orange-Bigg
    Как же нам всем повезло то.

    Это без всяких сомнений, уж свезло так уж свезло ....
  Vadim Isaev
    Vadim Isaev
    0
    Сегодня, 17:53
    Думаю, Шойгу прекрасно понимает щекотливость своего положения, но как опытный аппаратчик, не отказывается от "отмывания". Значит, надеются использовать его в каких-то целях.. Например, в выборную кампанию в сентябре. Неужели у Власти такая короткая скамейка?
  СергейСмирнов3663
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 18:08
    Лучше бы с этим дельцом сокамерники заигрывали.
    А вообще эту фамилию не пиарить надо, а в суе вспоминать.