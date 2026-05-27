Турция: Наши интересы в Эгейском, Средиземном морях имеют исторические основания

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сделал резонансное заявление по поводу притязаний Анкары. По словам Гюлера, права и интересы Турции в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре имеют прочные исторические, правовые и законные основания.

Глава турецкого Минобороны:

Мы не принимаем максималистские инициативы, направленные на создание свершившихся фактов, которые противоречат духу международных соглашений.

Особое внимание Гюлер уделил вопросу милитаризации островов, которые согласно международным договорённостям должны сохранять демилитаризованный статус. Речь идёт о греческих островах, расположенных в непосредственной близости от морских границ Турции.

По его словам, такая деятельность несовместима с принципами добрососедства, духом альянса и нормами международного права:

Должно быть чётко осознано, что мы никогда не останемся равнодушными к любой попытке, направленной против наших суверенных прав, безопасности и законных интересов в наших морях.

Гюлер отметил высокую боевую готовность турецких вооружённых сил:

Современное вооружение, опыт личного состава и оперативные возможности позволяют эффективно устранять любые угрозы.

Отдельно глава Минобороны Турции подтвердил твёрдую позицию Анкары по Кипру.

Гюлер о Северном Кипре:

Турция, как государство-гарант, сегодня и завтра будет стоять рядом с нашими турецко-кипрскими братьями и сёстрами, защищая их безопасность и права.

Заявление Гюлера прозвучало на фоне сохраняющейся напряжённости в отношениях Турции с Грецией и официальной Никосией по территориальным и морским вопросам. Анкара традиционно жёстко реагирует на действия, которые считает нарушением своих интересов в регионе. Например, на размещение радаров слежения на островах в Эгейском море.

В свою очередь Афины обвиняют Анкару в том, что самолёты ВВС Турции систематически нарушают воздушные границы Греции, создавая опасность в том числе для гражданского авиасообщения.
  1. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    Сегодня, 16:21
    Эх воевали бы они с греками до последнего вот это будет подарок для всего человечества.
    1. knn54 Звание
      knn54
      Сегодня, 17:48
      Малая Азия принадлежала Персии. Потом перешла под власть Александра Македонского.
      В регионе жили греки, армяне, хетты, лидийцы , ассирийцы...
      Предки нынешних турок, сельджуки, пришли в 11 веке и приобрели...историческую родину.
      1. Дядя Сэм_2 Звание
        Дядя Сэм_2
        Сегодня, 17:54
        Цитата: knn54
        Предки нынешних турок, сельджуки, пришли в 11 веке и приобрели...историческую родину.
        Прям как... хмм... "морекопатели"! Те тоже заявляют, что "веками жили на окраине", ещё и на половину России рот разевают! laughing
  2. helilelik Звание
    helilelik
    Сегодня, 16:42
    Гютлер какой-то... Риторика похожая
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      Сегодня, 16:48
      Цитата: helilelik
      Гютлер какой-то... Риторика похожая


      Много слов,а дел мало.
  3. Отставной старлей Звание
    Отставной старлей
    Сегодня, 16:44
    Турция: Наши интересы в Эгейском, Средиземном морях имеют исторические основания

    Вообще-то традиции Греции древнее арабских более чем на два тысячелетия. Туркам бы ещё вспомнить, что основными религиями в доисламскую эпоху в Малой Азии были иудаизм и зороастризм. Так что - зрите в корень потомки иудеев или идолопоклонников!
    1. Комментарий был удален.
  4. PASus Звание
    PASus
    Сегодня, 17:16
    Контантинополь отдайте! И можете там возюкаться сколько угодно со "своими морскими интересами"
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      Сегодня, 17:24
      Так Дарнелы же. Босфор! Куда без них? Все-таки 300 км расстояние
  5. роман66 Звание
    роман66
    Сегодня, 17:28
    современное вооружение, опыт личного состава и оперативные возможности позволяют эффективно устранять любые угрозы

    Ага, мы тоже так думали....
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Сегодня, 17:33
    У Эрдогана это единственный шанс ,ЕС пока не военно - политический союз.Попутного ветра ему в задницу .
  7. Ватник_
    Ватник_
    Сегодня, 17:45
    Если Турция наследница Османской империи, то безусловно имеют.
  8. Victor19 Звание
    Victor19
    Сегодня, 18:02
    Ни греки , ни турки России не союзники. Причем греки активно поставляли бандеровцам оружие. Так что жалеть кого-то совершенно не надо.
  9. sirGarry Звание
    sirGarry
    Сегодня, 18:07
    Странно! Оба - члены НАТО. Что, договориться о ненападении не могут? Видно, это кому-то выгодно до ужаса!
  10. sirGarry Звание
    sirGarry
    Сегодня, 18:08
    Цитата: PASus
    Контантинополь отдайте!

    В смысле - Царьград? Поддерживаю!