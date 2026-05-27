Турция: Наши интересы в Эгейском, Средиземном морях имеют исторические основания
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сделал резонансное заявление по поводу притязаний Анкары. По словам Гюлера, права и интересы Турции в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре имеют прочные исторические, правовые и законные основания.
Глава турецкого Минобороны:
Особое внимание Гюлер уделил вопросу милитаризации островов, которые согласно международным договорённостям должны сохранять демилитаризованный статус. Речь идёт о греческих островах, расположенных в непосредственной близости от морских границ Турции.
По его словам, такая деятельность несовместима с принципами добрососедства, духом альянса и нормами международного права:
Гюлер отметил высокую боевую готовность турецких вооружённых сил:
Отдельно глава Минобороны Турции подтвердил твёрдую позицию Анкары по Кипру.
Гюлер о Северном Кипре:
Заявление Гюлера прозвучало на фоне сохраняющейся напряжённости в отношениях Турции с Грецией и официальной Никосией по территориальным и морским вопросам. Анкара традиционно жёстко реагирует на действия, которые считает нарушением своих интересов в регионе. Например, на размещение радаров слежения на островах в Эгейском море.
В свою очередь Афины обвиняют Анкару в том, что самолёты ВВС Турции систематически нарушают воздушные границы Греции, создавая опасность в том числе для гражданского авиасообщения.
Информация