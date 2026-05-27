Бывший премьер Британии не верит в «возможное нападения России на Европу»

1 312 8
Бывший премьер Британии не верит в «возможное нападения России на Европу»

Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр внезапно заявил, что не верит в «возможное нападение» России на страны Европы после завершения вооруженного конфликта на Украине.

В интервью The Times Блэр сказал, что, по его мнению, маловероятно, что президент России Владимир Путин после окончания боевых действий на Украине по какой-то причине попытается вторгнуться в Европу. Тем не менее, Блэр согласился с заявлениями действующего правительства Британии о необходимости готовиться к возможной войне с Россией. Он также признал, что в случае гипотетического вооруженного конфликта с Москвой Лондон не сможет обойтись без активной поддержки со стороны США.



Как известно, в настоящее время Блэр возглавляет крупную консалтинговую компанию, предоставляющую услуги правительствам разных стран. Кроме того, Блэр занимает один из ключевых постов в «Совете мира» Трампа и принимает активное участие в подготовке к планируемому восстановлению сектора Газа.

Между тем, по информации американской газеты Wall Street Journal, Европа опасается, что Россия может попытаться проверить сплоченность НАТО, нанеся удар по Прибалтике, шведским или датским островам в Балтийском море или территориям альянса в Арктике. Особые опасения на Западе вызывают предположения, что Россия может в определенной степени усилить свои позиции на фоне нефтяного кризиса и вызванных им политических потрясений в Европе. Тот факт, что сама Европа и провоцирует конфликт, издание не рассматривает.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:50
    Когда они становятся бывшими , начинают мозги работать.
  2. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 16:52
    Бывший премьер-министр Британии не верит в возможное нападения России на Европу

    А в нападение Европы на Россию он верит? А в ответный удар по Европе верит?
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 17:37
      Цитата: yuriy55
      Бывший премьер-министр Британии не верит в возможное нападения России на Европу

      А в нападение Европы на Россию он верит? А в ответный удар по Европе верит?

      а нападение Европы на Россию это тоже нападение России на Европу
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 17:18
    Это вообще не вопрос веры. Верят в Бога. Это вопрос целесообразности. Пусть сначала этот джентльмен сформулирует военно-политические цели такого нападения. Уверен, что ничего путного он сказать не сможет.
  4. SmollH2 Звание
    SmollH2
    0
    Сегодня, 17:19
    Да и ладно, никому на западе нет дела, что там думают бывшие...
  5. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 17:25
    Это и без него в Европе понимают, видя как Путин воюет и как он за 4.5 так и не смог захватить Донбасс (за меньшее время дошли до Берлина, когда вся Европа работала на самую передовую армию Гитлера).

    Все эти мозгопромывочные истерики, что Путин после 404 начнет захватывать Европу нужны Западу для поворота общественного мнения ради полной поддержки населением вопроса неизбежности войны с Россией.
  6. poquello Звание
    poquello
    0
    Сегодня, 17:33
    "Лондон не сможет обойтись без активной поддержки со стороны США."
    че? он и с поддержкой помре, ну никак буржуи не понимают
  7. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 17:55
    Цитата: Ирек
    Когда они становятся бывшими , начинают мозги работать.

    Моя бывшая через 25 лет тоже решила, что я был лучшим, а перед разводом был "никудышным". laughing