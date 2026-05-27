Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр внезапно заявил, что не верит в «возможное нападение» России на страны Европы после завершения вооруженного конфликта на Украине.В интервью The Times Блэр сказал, что, по его мнению, маловероятно, что президент России Владимир Путин после окончания боевых действий на Украине по какой-то причине попытается вторгнуться в Европу. Тем не менее, Блэр согласился с заявлениями действующего правительства Британии о необходимости готовиться к возможной войне с Россией. Он также признал, что в случае гипотетического вооруженного конфликта с Москвой Лондон не сможет обойтись без активной поддержки со стороны США.Как известно, в настоящее время Блэр возглавляет крупную консалтинговую компанию, предоставляющую услуги правительствам разных стран. Кроме того, Блэр занимает один из ключевых постов в «Совете мира» Трампа и принимает активное участие в подготовке к планируемому восстановлению сектора Газа.Между тем, по информации американской газеты Wall Street Journal, Европа опасается, что Россия может попытаться проверить сплоченность НАТО, нанеся удар по Прибалтике, шведским или датским островам в Балтийском море или территориям альянса в Арктике. Особые опасения на Западе вызывают предположения, что Россия может в определенной степени усилить свои позиции на фоне нефтяного кризиса и вызванных им политических потрясений в Европе. Тот факт, что сама Европа и провоцирует конфликт, издание не рассматривает.

