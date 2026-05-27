Бывший премьер Британии не верит в «возможное нападения России на Европу»
Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр внезапно заявил, что не верит в «возможное нападение» России на страны Европы после завершения вооруженного конфликта на Украине.
В интервью The Times Блэр сказал, что, по его мнению, маловероятно, что президент России Владимир Путин после окончания боевых действий на Украине по какой-то причине попытается вторгнуться в Европу. Тем не менее, Блэр согласился с заявлениями действующего правительства Британии о необходимости готовиться к возможной войне с Россией. Он также признал, что в случае гипотетического вооруженного конфликта с Москвой Лондон не сможет обойтись без активной поддержки со стороны США.
Как известно, в настоящее время Блэр возглавляет крупную консалтинговую компанию, предоставляющую услуги правительствам разных стран. Кроме того, Блэр занимает один из ключевых постов в «Совете мира» Трампа и принимает активное участие в подготовке к планируемому восстановлению сектора Газа.
Между тем, по информации американской газеты Wall Street Journal, Европа опасается, что Россия может попытаться проверить сплоченность НАТО, нанеся удар по Прибалтике, шведским или датским островам в Балтийском море или территориям альянса в Арктике. Особые опасения на Западе вызывают предположения, что Россия может в определенной степени усилить свои позиции на фоне нефтяного кризиса и вызванных им политических потрясений в Европе. Тот факт, что сама Европа и провоцирует конфликт, издание не рассматривает.
