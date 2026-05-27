У Тихановской теперь есть собственная штаб-квартира в Киеве
У лидера белорусской оппозиции «в изгнании» Светланы Тихановской теперь есть собственная штаб-квартира в украинской столице. Киев официально открыл для нее так называемое представительство «демократических сил» Белоруссии.
Об этом белорусская мигрантка сообщила на своей странице в соцсети.
Открытие представительства было торжественно обставлено и проходило в рамках ее продолжающегося визита на Украину. Тихановская назвала его важным шагом на пути к тесному и регулярному сотрудничеству между белорусской оппозицией и «демократическим» украинским государством.
Оппозиционный лидер высказала глубокую благодарность представителям киевского режима:
Я благодарна украинским чиновникам, в том числе заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийнису, за то, что они присоединились к нам, а также всем, кто помог сделать эту миссию возможной. Эта миссия сделает нашу работу более последовательной и заметной.
Мигрантка призвала нарастить усилия для поддержки Киева, белорусских наемников, воюющих на стороне ВСУ, и релокантов из Белоруссии, проживающих на Украине. Она надеется, что теперь последние будут обращаться по своим вопросам в новое представительство.
Тихановская прибыла в Киев 25 мая. На следующий день она встретилась с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Они обсудили желания белорусского народа, который якобы стремится освободиться от российского влияния.
