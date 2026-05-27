Правительство РФ рассматривает запрет на экспорт авиакеросина и дизтоплива

На вчерашнем заседании российского кабмина под председательством вице-премьера Александра Новака рассматривалась возможность введения ограничений, вплоть до полного запрета на экспорт авиационного керосина и дизельного топлива. Если решение будет принято, то оно может вступить в силу уже в июне.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правительстве и нефтяных компаниях. В ближайшее время ожидается согласование инициативы с Минэкономразвития, после чего будут определены масштабы и точные сроки ограничений.

Ранее запреты на экспорт нефтепродуктов в России по разным причинам, в основном для стабилизации внутренних цен, вводились неоднократно. С 1 апреля до 31 июля этого года действует полный запрет на экспорт бензина, а дизтопливо за границу не могут продавать компании, которые не производят это топливо самостоятельно. Запрет на экспорт авиакеросина планируется ввести впервые.

Решение объясняется нестабильностью на мировом рынке нефтепродуктов из-за войны на Ближнем Востоке и резким ростом цен. В этой ситуации правительство РФ стремится сделать приоритетной продажу сырья на внутреннем рынке, дабы не произошло резкого повышения цен и уж тем более дефицита в период летних отпусков.

По поводу возможных дополнительных ограничений на экспорт углеводородов из РФ уже рефлексируют западные СМИ. С учетом того, что открытие Ормузского пролива пока что под большим вопросом, Россия для некоторых стран стала главным импортером сырья. Агентство «Блумберг» пишет, что такой запрет Москвы неминуемо приведет к новому росту цен на топливо на мировых рынках.

Накануне правительство Британии неожиданно для ЕС отменило запрет на закупки дизтоплива и авиакеросина, произведенного из российской нефти, через третьи страны. Может оказаться, что Лондону этот поистине революционный шаг не поможет.
  1. BAI
    BAI
    +8
    Сегодня, 16:57
    Поможем Ирану в деле " барель по 200" и восполним выпавшие доходы
    1. SmollH2
      SmollH2
      +1
      Сегодня, 17:29
      Поможем-то то поможем. Но Трамп помогает лучше и жестче. Правда карликов арабских там чего-то жалко. Почти
  2. RUSSR
    RUSSR
    +6
    Сегодня, 17:00
    А это я так понимаю уже всё? - В марте 2026 года Владимир Путин поручил правительству проработать возможность прекращения поставок российского газа в Европу.
    1. Степан S
      Степан S
      +7
      Сегодня, 17:08
      ОН забыл об этом, а напомнить некому, да еще и все стесняются.
      1. commbatant
        commbatant
        -3
        Сегодня, 17:51
        Отнюдь. Он думает о пополнении бюджета РФ (ты то, кроме своего ночного горшка больше не за что ответственности не несешь), а вам бы каждый день задарма танкеры с нефтью "дружественной" кубе лишь бы гонять...легко быть добрым за счет своего народа...
  3. Вадим С
    Вадим С
    +11
    Сегодня, 17:05
    Всё это пустая болтовня для простого обывателя! Нас интересует что будет с ценой за литр, а она будет только расти и не важно что там происходит. Все новости о нефти или подобное никак не изменят этого
    1. НИКНН
      НИКНН
      +5
      Сегодня, 17:08
      Конечно будет, а как они убытки от снижения доходов от запрета продаж куда то компенсируют? Только увеличением цены у нас.
  4. Carlos
    Carlos
    +8
    Сегодня, 17:06
    Воронежская область сегодня: ДТ стоит 75.4-75.7 рублей. С уходом зимней солярки летняя не стала наследовать её цену, а смело шагнула выше. Далее выше в цене шагнут продукты и прочее.прочее..
  5. PASus
    PASus
    +3
    Сегодня, 17:10
    Очень сильно удивлюсь, если хотя бы этот запрет протащат!
    1. Руслан М
      Руслан М
      +3
      Сегодня, 17:26
      Разговоры и новости для обывателей, дабы оные поверили что наша власть ого-го и на что-то еще влияет. Но увы ого-го нам только цены на топливо повысить Кремль может, не более )
  6. Eugen 62
    Eugen 62
    -1
    Сегодня, 17:12
    Запрет на экспорт авиационного керосина никак не скажется на нашем внутреннем рынке. Автомобили у нас потребляют бензин и дизтопливо. Авиакеросин я видел только в бутылочках в строительном магазине. Используют для разбавления красок и отмывания рук и прочих вещей, на которые попала масляная краска. При СССР его в дизтопливо зимой добавляли. У нас на работе колонка с керосином стояла. Водитель утром заливал дизтопливо и потом подъезжал к колонке с керосином. Лили количество в зависимости от температуры воздуха. Пробовал я заливать в керосиновую лампу и в керосиновую плитку на даче. Получается плохо. Сильно коптит. Туда надо лить осветительный керосин. Видимо, это такой удар по экономике стран Европы. Там сейчас дефицит авиационного топлива. Теперь закупать наш керосин даже через посредников у буржуинов уже не получится.
    1. Сергей3
      Сергей3
      +1
      Сегодня, 17:33
      Вы точно не в России живёте, был случай, когда на волге затонула баржа с солью, технической солью, для котельных, СМИ раздули ситуацию так, что население смело всю соль во всех магазинах и на всех складах и никакие попытки объяснить людям, что пищевую соль открытыми баржами не возят ситуацию не исправило, а лишь усугубило...
  7. Дядя Сэм_2
    Дядя Сэм_2
    +1
    Сегодня, 17:21
    Даже Китаю и Индии?! Да ну, бред какой-то... no
    1. ser580
      ser580
      +2
      Сегодня, 17:25
      И Китай и Индия сами производят из нашей нефти
      1. Дядя Сэм_2
        Дядя Сэм_2
        +1
        Сегодня, 17:33
        ДТ и керосин они ТОЖЕ, наряду с нефтью, закупают у нас.
  8. Александр Х
    Александр Х
    +4
    Сегодня, 17:23
    Очень хочется, чтобы прекращение продажи нефтепродуктов врагам России сопровождалось снижением отпускных цен на заправках рядовым россиянам. Хотя, по сути- эти природные ресурсы принадлежат россиянам, а почему то их же россиянам и продают. При этом не учитывают, что чистая прибыль от продажи за рубеж этих ресурсов между рядовыми россиянами не распределяется...
    1. Дядя Сэм_2
      Дядя Сэм_2
      0
      Сегодня, 17:25
      Нет про это ничего в новых конституциЯХ, законах и др. правовых актах... no


  9. Комментарий был удален.
  10. Энный
    Энный
    +1
    Сегодня, 17:36
    Да? Это не с потерей мощностей связано? А запрет на экспорт бенза тоже для этого введен был? Год назад правда
  11. Vitaly_pvo
    Vitaly_pvo
    +5
    Сегодня, 17:36
    Получается нефть, как непереработанное сырье, экспортировать можно. Ограничение накладываются только нефтепродукты, с уже добавочной стоимостью включая акцизы, налоги, на зарплаты химиков, а так же ограничения на доходы и инвестиции в перерабатывающую отрасль. Или это какая то иезуитская политика, или я ни чего не понимаю в экономике.
  12. Anotag
    Anotag
    +1
    Сегодня, 17:40
    "Лучше позже чем никогда!" - сказал еврей вслед уходящему поезду, кладя свою голову на рельсы......
  13. роман66
    роман66
    0
    Сегодня, 17:47
    В нефтедобывающей стране.... Кто у нас хозяева-то?
    1. Игнатий555
      Игнатий555
      +1
      Сегодня, 17:53
      Олигархи, см. список Форбс. Правительству и бюджету они иногда дают на мороженое, як дитям.
  14. Игнатий555
    Игнатий555
    +2
    Сегодня, 17:51
    "Накануне правительство Британии неожиданно для ЕС отменило запрет на закупки дизтоплива и авиакеросина, произведенного из российской нефти, через третьи страны". А наши власть имущие не догадываются, что можно и нужно, со своей стороны, наложить запрет и штрафы на те страны, которые будут продавать в Мелкобританию дизтопливо и авиакеросин, произведенные из российской нефти? Или санкции исключительно должны быть наложены на Россию, по их определению. Россия же не имеет права сама на вражеские страны накладывать те или иные санкции. Так получается ?
  15. Вадим С
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 17:52
    Я тут на дачу ездил, заправлялся 70р за литр, чувствую через пару лет до сотки дойдем! Но нам пишут что нефть дорожает, зто нам хорошо, непонятно с какой стороны
    1. Дядя Сэм_2
      Дядя Сэм_2
      0
      Сегодня, 18:16
      "Не смешите мои подковы!" (с) lol Вангую: осень-зима!
  16. tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:02
    Долгосрочные контракты Новатэка и Европы и четырнадцать газовозов ледового класса АРК 7 под удобными флагами ( под китайцами ) .Время пока не пришло - ледоколов атомных у нас ещё мало ,надо ещё минимум два - три .Для круглогодичной навигации.До " лета" на СМП осталось немного - две ,три недели ,а дальше посмотрим.Михельсон был в КНР вместе с Путиным .