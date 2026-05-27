Правительство РФ рассматривает запрет на экспорт авиакеросина и дизтоплива
На вчерашнем заседании российского кабмина под председательством вице-премьера Александра Новака рассматривалась возможность введения ограничений, вплоть до полного запрета на экспорт авиационного керосина и дизельного топлива. Если решение будет принято, то оно может вступить в силу уже в июне.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правительстве и нефтяных компаниях. В ближайшее время ожидается согласование инициативы с Минэкономразвития, после чего будут определены масштабы и точные сроки ограничений.
Ранее запреты на экспорт нефтепродуктов в России по разным причинам, в основном для стабилизации внутренних цен, вводились неоднократно. С 1 апреля до 31 июля этого года действует полный запрет на экспорт бензина, а дизтопливо за границу не могут продавать компании, которые не производят это топливо самостоятельно. Запрет на экспорт авиакеросина планируется ввести впервые.
Решение объясняется нестабильностью на мировом рынке нефтепродуктов из-за войны на Ближнем Востоке и резким ростом цен. В этой ситуации правительство РФ стремится сделать приоритетной продажу сырья на внутреннем рынке, дабы не произошло резкого повышения цен и уж тем более дефицита в период летних отпусков.
По поводу возможных дополнительных ограничений на экспорт углеводородов из РФ уже рефлексируют западные СМИ. С учетом того, что открытие Ормузского пролива пока что под большим вопросом, Россия для некоторых стран стала главным импортером сырья. Агентство «Блумберг» пишет, что такой запрет Москвы неминуемо приведет к новому росту цен на топливо на мировых рынках.
Накануне правительство Британии неожиданно для ЕС отменило запрет на закупки дизтоплива и авиакеросина, произведенного из российской нефти, через третьи страны. Может оказаться, что Лондону этот поистине революционный шаг не поможет.
