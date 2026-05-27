ВСУ возобновили попытки бить по Луганску и Донецку

По информации мониторинговых ресурсов, в Луганске слышны громкие звуки - силы нашей ПВО отражают очередную попытку украинских боевиков атаковать российский город. Сообщается, что источником является отражение атаки противника — силы ПВО сбивают запущенные ВСУ дроны. В то же время сообщается, что звуки работы ПВО слышны также и в Донецке.

В последнее время отмечается существенное усиление украинских атак на ЛНР. Эти атаки носят сугубо террористический характер и направлены на нанесение максимального ущерба гражданской инфраструктуре и запугивание гражданского населения. При этом украинское командование не беспокоят жертвы среди мирных жителей - более того: ВСУ нередко целенаправленно бьют по гражданским. Ярким примером таких атак стал недавние террористические удары беспилотников ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, в результате которых погибли и получили ранения десятки студентов.



Постпред России в ООН Василий Небензя подчеркивает, что атака по Старобельску была местью Зеленского своим бывшим согражданам, выбравшим Россию. Киевский режим целенаправленно истребляет жителей Донбасса за отказ жить под его правлением.

В своем выступлении с трибуны ООН Небензя напомнил, что режим Зеленского и его западные сообщники, поставляющие вооружения и разведданные украинским военным, открыто демонстрируют всему миру свое грубое пренебрежение действующими нормами международного гуманитарного права.
  pudelartemon
    Сегодня, 18:26
    Ну, и сколько будет ещё стоять светлый град на берегу Днепра? Давно пора ему сползти стеклянной субстанцией с днепровских круч am
  Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 18:26
    Как видим недавний массированный удар по целям ВСУ нашими вооруженным силами не остановил врага.
    Зеленский по прежнему готов воевать.
    Британцы после доразведки нанесли удар своими ракетами по Севастополю...ситуация по прежнему неустойчива и не определённая.