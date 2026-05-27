ВСУ возобновили попытки бить по Луганску и Донецку
По информации мониторинговых ресурсов, в Луганске слышны громкие звуки - силы нашей ПВО отражают очередную попытку украинских боевиков атаковать российский город. Сообщается, что источником является отражение атаки противника — силы ПВО сбивают запущенные ВСУ дроны. В то же время сообщается, что звуки работы ПВО слышны также и в Донецке.
В последнее время отмечается существенное усиление украинских атак на ЛНР. Эти атаки носят сугубо террористический характер и направлены на нанесение максимального ущерба гражданской инфраструктуре и запугивание гражданского населения. При этом украинское командование не беспокоят жертвы среди мирных жителей - более того: ВСУ нередко целенаправленно бьют по гражданским. Ярким примером таких атак стал недавние террористические удары беспилотников ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, в результате которых погибли и получили ранения десятки студентов.
Постпред России в ООН Василий Небензя подчеркивает, что атака по Старобельску была местью Зеленского своим бывшим согражданам, выбравшим Россию. Киевский режим целенаправленно истребляет жителей Донбасса за отказ жить под его правлением.
В своем выступлении с трибуны ООН Небензя напомнил, что режим Зеленского и его западные сообщники, поставляющие вооружения и разведданные украинским военным, открыто демонстрируют всему миру свое грубое пренебрежение действующими нормами международного гуманитарного права.
