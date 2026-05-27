Зеленский отправил Трампу срочное письмо из-за «острой нехватки» средств ПРО

Зеленский направил срочное послание американскому лидеру Дональду Трампу. Содержание – паническое предупреждение о критической нехватке средств противоракетной обороны. В своем письме он заявил:



Когда речь идет о противоракетной обороне, мы полагаемся на наших друзей. Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты.

Зеленский также жалуется на пробуксовку программы PURL (Priority Ukraine Requirements List). Через нее европейцы закупают для него американские зенитные ракеты. По его словам, текущие темпы поставок больше не соответствуют реальной угрозе. Киев просит у Вашингтона дополнительных ракет Patriot PAC-3 и других систем.

Показательно, что посол Украины в США Ольга Стефанишина лично распространяет письмо – разослала его в Белый дом, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и конгрессменам. Это отчаянная попытка пробить стену усталости от украинской темы.

Зеленский в своем послании в очередной раз признает военное бессилие Украины без западной помощи. Если США не увеличат поставки ракет Patriot и не заставят Европу раскошелиться, небо над Киевом и другими городами станет еще более свободным для российских ракет.
4 комментария
  knn54
    Сегодня, 18:14
    Судя по фразе Соединенные Штаты в число друзей не входят.
    майор Юрик
      Сегодня, 18:25
      Король попрошаек напомнил о себе. Подайте черта ради ракеток разных, а то шо распродали, шо пульнули кудысь..... laughing
  2. Комментарий был удален.
  ddmitrij
    Сегодня, 18:26
    «Милый дедушка, Константин Макарыч! — писал он. — И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».
  Добрый
    Сегодня, 18:26
    Зеля исполняет старые песни о главном. fool