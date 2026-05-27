Показано, как авиация «Африканского корпуса» охотится на «бармалеев» в Мали

Боевики в Мали в последние недели были вынуждены значительно снизить свою активность. Африканские СМИ сообщают о том, что одной из причин стала «охота» на них с воздуха. В свою очередь французские медиа утверждают, что «охотой» этой занимается российская авиация «Африканского корпуса», сначала с помощью дронов выслеживая лагеря вооружённых группировок, а затем либо с помощью БПЛА, либо с применением самолётов и вертолётов нанося по выявленным целям удары.

Демонстрируются кадры выслеживания полевого лагеря группировки JNIM, которая представляет собой одну из африканских ветвей «Аль-Каиды» (*запрещённая в РФ террористическая организация). Полевой лагерь боевики оборудовали и пытались расширить в районе Коге, что примерно в 160 км к северу от Бамако, столицы Мали.





Африканские медиа пишут о том, что это далеко не первый за несколько недель случай, когда цель выслеживается, а затем атакуется с воздуха. Сухопутные силы в непосредственный боевой контакт с противником при таком развитии событий обычно не вступают.

Тактика воздушной «охоты» уже привела к тому, что целый ряд тренировочных лагерей JNIM*, а также их баз, в том числе с оружием и боеприпасами, был уничтожен, не позволив террористам продвигаться в сторону столицы страны.

Тот самый удар по «бармалеям» в Мали:



Официального подтверждения того, что речь идёт именно о российской авиации нет. Ранее появлялись публикации о том, что «Африканский корпус» обзавёлся солидным авиакрылом.
    Grencer81
    Сегодня, 18:04
    А пан Зеленский ещё не продал этим бармалеям ПЗРК?
  2. Комментарий был удален.
    tralflot1832
    Сегодня, 18:14
    А турецкие байроктары не летают кошмарить бар малеев ,между техобслуживанием ? bully
    Ingvar7401
    Сегодня, 18:27
    Не бармалеи, а боманаки