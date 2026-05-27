Видео: FPV-дроны «Хизбаллы» ведут охоту на израильских военнослужащих в Ливане

Израильский премьер Нетаньяху, явно с большой неохотой, но принял требование президента США Трампа, отдав команду прекратить бомбить Бейрут. При этом сухопутная операция ЦАХАЛ на юге Ливана продолжается.

В израильском командовании объявили о продвижении за так называемую «желтую линию», которая очертила границу оккупированной территории соседнего государства. В пресс-службе ЦАХАЛ это объяснили необходимостью подавления точек запуска дронов бойцам шиитского сопротивления «Хизбалла».

Проиранская группировка в Ливане в ходе сопротивления израильской армии все чаще и весьма эффективно применяет ударные FPV-дроны, в том числе на оптоволокне. В ЦАХАЛ уже признались, что эффективных способов противостояния этой угрозе нет. Израильтяне устанавливают антидроновые козырьки на бронетехнику и натягивать сетки над военными объектами, но без большого успеха.

В сети все чаще публикуются видеодоказательства успешных атак как на машины ЦАХАЛ, так и настоящей охоты за отдельными военнослужащими. В одном из роликов показано, как израильский солдат пытается убежать от FPV-дрона «Хизбаллы» в оккупированном приграничном поселении на юге Ливана. Он даже не отстреливается, не бьют по быстро маневрирующему на низкой высоте БПЛА и его товарищи. Они вообще потеряли дрон и бойца из вида.

На втором видео показано, как ударный беспилотник «Хизбаллы» подловил израильских военных в кузове автомобиля. Солдаты ЦАХАЛ, заметив летящий на них дрон, в панике покидают машину и разбегаются. В комментарии к видео указано, что в кузове находились четверо израильских военных. Их судьба неизвестна, но дрон подлетел вплотную.

Ранее Генштаб ВС Израиля сообщил о нехватке порядка 15000 военнослужащих, в основном в боевых пехотных подразделениях. Обсуждается вариант привлечения иностранных наемников.



  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Сегодня, 18:18
    Евреи говорят что они рагромили Хезболлу в Ливане...судя по всему нет.
  2. vitaliy20091959 Звание
    Сегодня, 18:19
    как можно по сильнее , как можно побольнее долбите богоизбранных , они весь мир задумали подчинить ,эпштейны
  3. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 18:27
    Помню селфи цахаловок в бикини с оружием на пляжах Ашдода и Хайфы ,как им сечас ? Да фиалетово на них .