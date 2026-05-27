Видео: FPV-дроны «Хизбаллы» ведут охоту на израильских военнослужащих в Ливане
Израильский премьер Нетаньяху, явно с большой неохотой, но принял требование президента США Трампа, отдав команду прекратить бомбить Бейрут. При этом сухопутная операция ЦАХАЛ на юге Ливана продолжается.
В израильском командовании объявили о продвижении за так называемую «желтую линию», которая очертила границу оккупированной территории соседнего государства. В пресс-службе ЦАХАЛ это объяснили необходимостью подавления точек запуска дронов бойцам шиитского сопротивления «Хизбалла».
Проиранская группировка в Ливане в ходе сопротивления израильской армии все чаще и весьма эффективно применяет ударные FPV-дроны, в том числе на оптоволокне. В ЦАХАЛ уже признались, что эффективных способов противостояния этой угрозе нет. Израильтяне устанавливают антидроновые козырьки на бронетехнику и натягивать сетки над военными объектами, но без большого успеха.
В сети все чаще публикуются видеодоказательства успешных атак как на машины ЦАХАЛ, так и настоящей охоты за отдельными военнослужащими. В одном из роликов показано, как израильский солдат пытается убежать от FPV-дрона «Хизбаллы» в оккупированном приграничном поселении на юге Ливана. Он даже не отстреливается, не бьют по быстро маневрирующему на низкой высоте БПЛА и его товарищи. Они вообще потеряли дрон и бойца из вида.
На втором видео показано, как ударный беспилотник «Хизбаллы» подловил израильских военных в кузове автомобиля. Солдаты ЦАХАЛ, заметив летящий на них дрон, в панике покидают машину и разбегаются. В комментарии к видео указано, что в кузове находились четверо израильских военных. Их судьба неизвестна, но дрон подлетел вплотную.
Ранее Генштаб ВС Израиля сообщил о нехватке порядка 15000 военнослужащих, в основном в боевых пехотных подразделениях. Обсуждается вариант привлечения иностранных наемников.
