Bloomberg: С февраля поставки нефти из РФ в Индию выросли на 70 процентов

Как сообщает Bloomberg, поставки нефти из РФ в Индию в мае взлетели на 70% по сравнению с февралем – до 1,85 млн баррелей в сутки. Причина проста: война США и Израиля против Ирана затруднила экспорт через Ормузский пролив, и альтернативой иранской и саудовской нефти стала российская.



Издание прямо называет Россию одним из немногих крупных победителей на Ближнем Востоке. Ценник на нашу нефть взлетел вслед за мировыми ценами. А Дональд Трамп, по выражению Bloomberg, бросил Москве еще один спасательный круг, отменив санкции на поставки российской нефти. Это решение облегчило индийским НПЗ наращивание закупок.

Парадокс ситуации: США воюют с Ираном, стремясь сохранить доступ к нефти союзников, а в итоге расчищают рынок для России. Индия и Китай, крупнейшие импортеры, теперь закупают российское «черное золото» рекордными партиями. И никакие угрозы «вторичных санкций» не работают – покупателям все равно, если цены выгодные.

Bloomberg отмечает ещё один любопытный факт: Украина в последнее время сместила фокус ударов с портов на российские НПЗ. Но эта тактика, вопреки ожиданиям Киева, не снизила экспорт. Напротив – Россия перенаправила потоки, и объёмы поставок за границу только выросли.
  tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:33
    А на сколько выросли поставки Венесуэльской нефти в Индию " вонючий сыр " скромно промолчал . drinksВ Индию из Венесуэлы ходят танкера класса VLCC с осадкой 20- 21 метр .
  Schneeberg
    0
    Сегодня, 18:39
    Украина в последнее время сместила фокус ударов с портов на российские НПЗ
    Странное какое-то смещение после уничтожения всех хихляцких производителей дронов!
  Васян1971
    +1
    Сегодня, 18:44
    Рупии! Нужно больше рупий! (Почти цЫтата.)
  tralflot1832
    +2
    Сегодня, 19:25
    Открою страшную тайну ,венесуэльская нефть по прежнему под санкциями прошедшие через конгресс США . wassat Демократы "подвиг" Трампа не оценили .Трампу пришлось провести " многоходовочку " с Индией и не за рупии .
  BrTurin
    +2
    Сегодня, 19:43
    Для Моди сейчас вопрос его будущего - выстоит ли, любые поставки нефти для него сейчас кране важны иначе
    23 мая. В Нью-Дели стоимость 1 л бензина в субботу составляет 99,51 рупии ($1,04). Дизель обходится в 92,49 рупии за 1 л ($0,9).Рост цен произошел в стране уже в третий раз за девять дней. 15 мая они были повышены на 3 рупии, а 19 мая - на 0,9 рупии.https://tass.ru/ekonomika/27507421
  RockerMan
    0
    Сегодня, 20:03
    А что с индийской макулатурой, рупиями, Россия будет делать? Может как Китай, выкупать в собственность порты в Индии?