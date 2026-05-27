FPV-дрон промахивается по пикапу ВСУ: кадры противника
4 63314
В сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент промаха нашего оператора дрона, пытавшегося поразить ехавший на большой скорости пикап противника.
Как можно увидеть на показанных кадрах, наш FPV-дрон пролетел практически вплотную к автомобилю, после чего взорвался на обочине дороги. Вероятнее всего, инцидент произошел на одной из так называемых «дорог смерти», по которым ВСУ пытаются снабжать своих военнослужащих на передовых позициях. Как правило, далеко не каждому транспортному средству удается добраться до места назначения и благополучно вернуться после этого.
Корреспонденты американского телеканала, посетившие одну из таких дорог, связывающих Дружковку с Константиновкой, сообщают, что запланированная прогулка продолжительностью в час в итоге превратилась в пятичасовое испытание, во время которого произошло не менее 14 атак российских дронов. В репортаже приводятся слова боевиков ВСУ, сетующих, что наиболее безопасным способом перемещения между позициями остается передвижение пешком. По словам военнослужащих противника, единственными способами уберечься от бесконечного потока атак российских FPV-дронов являются попытки спрятаться в зарослях деревьев, сбивать их или просто надеяться, что они пролетят мимо или выберут другую цель. Если дрон залетел в коридор под защитными сетками, приходится искать или прорезать отверстие, чтобы выбраться и спрятаться в лесополосе.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация