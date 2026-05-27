FPV-дрон промахивается по пикапу ВСУ: кадры противника

4 633 14
FPV-дрон промахивается по пикапу ВСУ: кадры противника

В сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент промаха нашего оператора дрона, пытавшегося поразить ехавший на большой скорости пикап противника.

Как можно увидеть на показанных кадрах, наш FPV-дрон пролетел практически вплотную к автомобилю, после чего взорвался на обочине дороги. Вероятнее всего, инцидент произошел на одной из так называемых «дорог смерти», по которым ВСУ пытаются снабжать своих военнослужащих на передовых позициях. Как правило, далеко не каждому транспортному средству удается добраться до места назначения и благополучно вернуться после этого.



Корреспонденты американского телеканала, посетившие одну из таких дорог, связывающих Дружковку с Константиновкой, сообщают, что запланированная прогулка продолжительностью в час в итоге превратилась в пятичасовое испытание, во время которого произошло не менее 14 атак российских дронов. В репортаже приводятся слова боевиков ВСУ, сетующих, что наиболее безопасным способом перемещения между позициями остается передвижение пешком. По словам военнослужащих противника, единственными способами уберечься от бесконечного потока атак российских FPV-дронов являются попытки спрятаться в зарослях деревьев, сбивать их или просто надеяться, что они пролетят мимо или выберут другую цель. Если дрон залетел в коридор под защитными сетками, приходится искать или прорезать отверстие, чтобы выбраться и спрятаться в лесополосе.


14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +9
    Сегодня, 19:02
    У видео есть продолжение. Не столь оптимистичное для ВСУ. Второй дрон-ждун не промахнулся. Найду, выложу.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +5
      Сегодня, 19:24
      Найти то нашел, но только ссылка не копируется.

      После взрывов ничего не осталось ни от автомобиля с его экипажем, сдетонировал ящик с 82 мм минами., ни от находившейся рядом военной машины ВСУ.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 19:55
        Ничего оператор, не важно сколько промахов, важно сколько попаданий.
    2. Комментарий был удален.
  2. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Сегодня, 19:08
    Акела промахнулся? ну что же там на дороге вас ждет еще масса интересного. И второй раз уже не промахнется.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 19:30
      Надо систему наведения с той же Герани-2 внедрять на FPV-дроны насколько это возможно технически с учётом разницы дронов в весе и габаритах и как следствие возможной необходимости миниатюризировать тот или иной компонент при установке на FPV-дрон,чтобы наводился на цель как Герань-2. Беспилотники Герань-2 впервые задействовали в ликвидации безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря. Кадры боевого применения появились в социальных сетях.

      .Отметим, что поражение движущихся БЭК с помощью дронов «Герань-2» стало возможно благодаря установке оптико-электронных систем наведения с элементами искусственного интеллекта.

      Если в базовой версии «Герань-2» летала по заранее заданным координатам с помощью спутниковой и инерциальной систем, то теперь против быстрых БЭК ей помогает оптическая головка наведения.Судя по всему, дрон оснастили одноплатными вычислителями, способными обрабатывать видеопоток в реальном времени. Нейросеть самостоятельно распознаёт силуэт катера на воде, захватывает его как цель и выдает команды на рули для точного тарана.


      https://www1.ru/news/2026/05/27/drony-geran-vpervye-polucili-novoe-prednaznacenie.html

      Но и тут может нарисоваться проблема в перспективе.

      .Кадры испытаний эстонского реактивного дрона-перехватчика P4P на территории Украины.

      Несмотря на страну происхождения, компания разработчик Alatyr Group заявляет, что их изделие способно развивать достаточную скорость для перехвата реактивных БПЛА, летящих со скоростью около 500 км/ч.Как раньше реактивные дроны-камикадзе стали играть роль дешевых крылатых ракет, так в скором будущем реактивные дроны-перехватчики займут нишу дешевых зенитных ракет.


      https://max.ru/RussianArms/AZ5liXjNPM0

      Поэтому желательнее чтобы создавались более скоростные FPV-дроны,возможно на базе дронов-перехватчиков ,с функцией наведения как у Герани-2 где оптико-электронная система наведения совмещена с ИИ.Такие многофункциональные FPV-дроны перехватчики могли бы в качестве боеприпасов устанавливаться на многоразовые Герани-2,могли бы работать как по наземным ,так и по воздушным целям и благодаря связке миниатюризированной оптико-электронной системы и ИИ для наведения на цель точно бы наводились на высокой скорости на цель и не подвергались бы воздействию РЭБ. Скорость, относительная дешевизна, многофункциональность.
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        0
        Сегодня, 19:41
        В продолжении поста.Видео по ссылке.

        . Уничтожение украинского БЭК «Сарган-2» ударом дрона-камикадзе «Герань-2» в акватории Чёрного моря. Кадры: @The_Wrong_Side

        Военный Осведомитель


        https://max.ru/milinfolive/AZ5o2SBIeng
  3. next322 Звание
    next322
    -3
    Сегодня, 19:37
    Вместо этой дежурной пропагандисткой бровады,покажите лучше сегодняшнюю дорогу Мариуполь-Джанкой....И немного расскажите,как обстановка с бензином в Крыму,как обстановка в Севастополе после сегодняшнего ночного обстрела?
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 19:46
      Вроде бы с элеватора наводились украинские дроны на дорогу Мариуполь-Джанкой.Проходила информация что авиабомбами отработали по элеватору.
      1. ZnachWest Звание
        ZnachWest
        0
        Сегодня, 20:46
        С какого элеватора? Свой что ли разбомбили?
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 19:57
      Цитата: next322
      Вместо этой дежурной пропагандисткой бровады,покажите лучше сегодняшнюю дорогу Мариуполь-Джанкой....И немного расскажите,как обстановка с бензином в Крыму,как обстановка в Севастополе после сегодняшнего ночного обстрела?

      Цитата: next322
      И немного расскажите,как обстановка с бензином в Крыму,как обстановка в Севастополе

      советник главы Республики Крым, общественный деятель Александр Талипов. — По сути, перерасход горючего был такой, что перекрывал даже пиковые значения курортного сезона — когда множество туристов приезжали и уезжали. Поэтому сейчас правительство Севастополя пошло на некоторое опережение: чтобы не было очередей, ажиотажа, искусственного дефицита, сразу ввело лимиты на покупку на заправках. Поставки будут налажены. Мы понимаем, что на Крымский полуостров затруднена логистика доставки топлива. Через Крымский мост цистерны из-за соображений безопасности не идут, доставка осуществляется паромами и зависит от погодных условий — или через новые территории».
    3. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 19:58
      С бензином нет проблем, в Севастополе тоже все нормально, привыкли к обстрелам
    4. Single-n Звание
      Single-n
      0
      Сегодня, 20:18
      а что вы таки ожидаете увидеть за севастополь? Горы щебня и стаи собак доедающих трупы? Даже десяток ударов одиночными ракетами для такого горда это ниочем. Если конечно не раздолбать критические точки жизнеобеспечения. На тот же куев не меньше прилетело. И как? Разрущения поражают воображение? Или их и не видать, если не знать куда били?
  4. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    0
    Сегодня, 19:56
    Скоро дроны не будут управляться операторами. Рой, с заранее введёнными параметрами цели, - с приоритетом на движение, технику, или иные характеристики. Представьте, в город залетает тысяча малых бпла, и атакует всех людей без разбора. Там достаточно тротиловой шашки в 400 грамм. К этому нужно готовиться.
  5. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    0
    Сегодня, 20:48
    Ну, промахнулся, и что?