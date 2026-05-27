ВС РФ вышли к станции Пятиполье Сумской области, под контролем новый участок

В ходе продолжающегося наступления группировки войск «Север» российские подразделения добились тактического успеха в приграничном районе Сумской области.

После освобождения села Рясное (Краснопольская община) наши войска успешно выровняли линию фронта в наступлении, взяв под контроль порядка 11 квадратных километров территории в окрестностях населённого пункта.



Продвижение позволило российским силам выйти непосредственно к железнодорожной станции Пятиполье, имевшей ранее важное значение для логистики противника в этом секторе. Противник уже не контролирует станцию и продолжает с потерями откатываться вглубь Сумской области.



По данным источников, продвижение осуществлялось при активной поддержке артиллерии, авиации и FPV-дронов. Значительную поддержку оказывают бомберы, применяя по позициям ВСУ фугасные авиабомбы с УМПК.

Противник понёс потери в живой силе и технике, оставив несколько опорных пунктов. Украинское командование пытается организовать контратаки, но пока безуспешно - российские подразделения закрепляются на новых рубежах.

На данный момент продвижение ВС РФ идёт к реке Пожня, за которой - автодорога Сумы-Харьков, кратчайший маршрут между этими областными центрами.
  Овсиговец
    Овсиговец
    -1
    Сегодня, 20:32
    день за днем, кусок за куском все дальше и дальше не запад