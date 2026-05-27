Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве
На проходящем с 26 по 29 мая в Подмосковье Международном форуме по безопасности состоялась церемония подписания соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Российской Федерацией и Исламским Эмиратом Афганистан. Такое официальное название это центральноазиатское государство носит с 2021 года, когда талибы изгнали американских военных и пришли к власти в стране.
Форум проходит на территории многофункционального комплекса «Лайв Арена» и Центрального парка «Патриот» под эгидой Совета безопасности России и собрал более 180 делегаций иностранных государств и международных организаций.
Из Кабула в Москву прилетел министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб. Вчера он провел переговоры с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. В ходе встречи глава афганского военного ведомства подчеркнул, что взаимодействие двух стран развивается поступательно и динамично во многих сферах. Глава Минобороны Афганистана отметил, что эти отношения носят исторический характер, а в последнее время вышли на новый уровень.
Афганистан и Россия имеют долгие и исторические отношения, в этом направлении мы хотим двигаться дальше.
В свою очередь, секретарь Совбеза России констатировал, что Запад продолжает дискриминационную политику в отношении суверенного Афганистана. В частности, так и не решён вопрос разморозки активов, большая часть которых арестована США. После 20 лет войны в Афганистане Штаты и их союзники, принимавшие в ней участие, отказываются признать всю полноту ответственности за свое присутствие в стране и взять на бремя постконфликтного восстановления страны.
Россия признала Исламский Эмират Афганистан в июле 2025 года, а движение «Талибан» было исключено в РФ из списков экстремистских и террористических организаций. С тех пор Москва и Кабул последовательно усиливают полноценное партнерство, которое после сегодняшнего подписания соответствующего договора охватывает и военно-техническую сферу взаимодействия. С учетом географического положения ИЭА, это важно для России.
