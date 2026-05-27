Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

На проходящем с 26 по 29 мая в Подмосковье Международном форуме по безопасности состоялась церемония подписания соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Российской Федерацией и Исламским Эмиратом Афганистан. Такое официальное название это центральноазиатское государство носит с 2021 года, когда талибы изгнали американских военных и пришли к власти в стране.

Форум проходит на территории многофункционального комплекса «Лайв Арена» и Центрального парка «Патриот» под эгидой Совета безопасности России и собрал более 180 делегаций иностранных государств и международных организаций.

Из Кабула в Москву прилетел министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб. Вчера он провел переговоры с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. В ходе встречи глава афганского военного ведомства подчеркнул, что взаимодействие двух стран развивается поступательно и динамично во многих сферах. Глава Минобороны Афганистана отметил, что эти отношения носят исторический характер, а в последнее время вышли на новый уровень.

Афганистан и Россия имеют долгие и исторические отношения, в этом направлении мы хотим двигаться дальше.

В свою очередь, секретарь Совбеза России констатировал, что Запад продолжает дискриминационную политику в отношении суверенного Афганистана. В частности, так и не решён вопрос разморозки активов, большая часть которых арестована США. После 20 лет войны в Афганистане Штаты и их союзники, принимавшие в ней участие, отказываются признать всю полноту ответственности за свое присутствие в стране и взять на бремя постконфликтного восстановления страны.

Россия признала Исламский Эмират Афганистан в июле 2025 года, а движение «Талибан» было исключено в РФ из списков экстремистских и террористических организаций. С тех пор Москва и Кабул последовательно усиливают полноценное партнерство, которое после сегодняшнего подписания соответствующего договора охватывает и военно-техническую сферу взаимодействия. С учетом географического положения ИЭА, это важно для России.
  1. Вадим С Звание
    Сегодня, 19:42
    Ну всё же новые партнёры! Как все меняется, то ли еще будет
    1. Aleksandral Звание
      Сегодня, 19:53
      Ничего не изменилось! Поверьте!
    2. Lykases1 Звание
      Сегодня, 19:56
      Настораживает меня это партнер.
      1. Теренин Звание
        Сегодня, 20:17
        На безрыбье и рак рыба. Учитывая, что за последние годы в российско-афганских отношениях ничего путного не было, происходящее сейчас можно назвать значительным событием.
        Вместе с тем, кроме военно-технического сотрудничества можно надеется на:
        - Стратегическая значимость. Через Афганистан проходит множество логистических маршрутов, которые связывают Китай, Индию, Центральную Азию и Россию. Это позволяет связать Россию и Китай, а также страны Южной Азии, минуя Иран.
        - Ресурсная база. В Афганистане на севере залегают нефть и газ, в центре — литий. Есть перспективы для сотрудничества, включая совместное освоение месторождений.
        - Торговля. Развитие торговли с Афганистаном может помочь проложить новый маршрут в другие страны Южной Азии.
        - Борьба с терроризмом. «Талибан» является активным противником джихадистской группировки «Вилаят Хорасан» — это филиал «Исламского государства» на территории Афганистана.
        1. Капитан Пушкин Звание
          Сегодня, 21:03
          Талибы, после бегства США, сократили производство героина на территории Афганистана в 100 (сто) раз. Как понимаю, это было одно из условий РФ признания талибов. Т.е. ребята серьезные и желают дружить.
          1. Seal Звание
            Сегодня, 21:11
            Традиция, однако. В свой первый приход к власти талибы успели вообще изничтожить посевы опиумного мака почти под ноль.
            -1
            Сегодня, 21:20
            Талибы были принципиальными противниками наркопроизводства. Кстати подписание этого соглашения произошло после того, как талибы ослабили активность в борьбе против наркомании.
              0
              Сегодня, 21:23
              Главной целью США при вторжении в Афганистан было увеличить наркопроизводство и наркоманию в Афганистане. Пропаганда США соблазнила миллионы афганцев попробовать наркотики и стать наркоманами. Талибам очень сложно вылечить несколько миллионов наркоманов за несколько лет. До американской оккупации афганцы производили опиум на экспорт, но правктически не потребляли его сами как наркотик.
          0
          Сегодня, 21:50
          Я чего то не догоняю, у нас с Китаем прямая граница, нафига тут Афган?
          Далее какой еще прямой путь? там горы высотой 5 км.
          И чем Иран хуже Афгана? как по мне наоборот намного более предсказуемый партнер, тем более с которым у нас есть общая граница по Каспию.
          Индия вроде как тоже напрямую с Китаем граничит, и у них даже есть спорные территории, причем на этих территориях горы хоть и есть но не такой высоты. там что то около 3 км.
          Короче как логистический центр для нас или для Китая вообще не подходит.
        0
        Сегодня, 20:33
        Настораживает меня это партнер.

        Ну всяко лучше англосаксов
        -1
        Сегодня, 21:44
        Я так думаю, этому партнеру уже очень давно оказывалась помощь. Или вы реально думаете что они сами выгнали матрасников?
    +1
    Сегодня, 19:47
    Прокси у нас новый будет)))
    0
    Сегодня, 19:51
    О. Горные люди в тапках, но с ПЗРК и ПТРК... Обратка Пакистану
      0
      Сегодня, 20:00
      а Пакистан то нам что?
      globalchess.ru/cntrs/pakistan.php
    +3
    Сегодня, 19:52
    Эти бармалеи НИКОГДА не будут НАШИМИ бармалеями.

    Эти бармалеи НИКОГДА не будут НАШИМИ бармалеями.
      +4
      Сегодня, 19:58
      Не надо нашими, лишь бы они не были американскими. Что бы мы не думали и не говорили о них, но талибы вышворнули из Афгана армию США.
        0
        Сегодня, 20:25
        Именно. Но, боюсь, через какое-то время, как обычно, будут. И "партнёрами" и "друзьями". А потом очередной эпизод бесконечного сериала "Меня опять обманули!"
        Кто с этим спорит? Они (афганцы) всех вышвыривают, историческая традиция такая.
        Однако не всегда "враг моего врага - друг"...
      0
      Сегодня, 21:28
      Зато они никогда не станут американскими марионетками как поляки, чехи и болгары.
        0
        Сегодня, 21:36
        Зверями они от этого быть не перестанут. ХренЪ редьки не слаще.
        И вбухивать в них народные средства (а это обязательно будет - друзья и партнёры же) наши власти не пожалеют.
          0
          Сегодня, 21:44
          Разумнее просто не вводить запретов на продажу в Афганистан муки, подсолнечного масла, яиц, курятины, пиломатериалов, метизов, цемента и стали.После прихода талибов к власти Россия ухитрилась вводить запреты на прямые продажи муки в Афганистан, но поощаряет продажу муки через казахских и киргизских посредников или поставляет зерно в Турцию, чтобы турки мололи муку и продавали ее как турецкую в Афганистан.
            0
            Сегодня, 21:51
            Торговать это одно, а отдавать с бешеным дисконтом заради мифической "дружбы", как у нас это любят, это я и называю "вбухивать народные средства".
              0
              Сегодня, 22:00
              Войдите в положение выпускника МГИМО! Какой интерес ему торговаться дешевой мукой? Ему прикольно сделать что-то приятное своим зарубежным партнерам, чтобы те в награду устроили ему восточную сказку в стиле которую устроил Киров для Есенина через своих любовниц и доверенных чекистов.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:04
    У талибов кстати очень много " трофейной " американской техники на миллиарды ,Трамп уже на них уже наезжал - верните технику .Талибы показали ,средний палец . laughing
    +2
    Сегодня, 20:09
    И какие технологии нам предложил Афганистан?
      +1
      Сегодня, 20:13
      Как гонять американцев)
      0
      Сегодня, 20:27
      А зачем нам афганские технологии? Мы им денег просто так дадим, максимум за обещание "дружбы".
        0
        Сегодня, 20:57
        И ещё накормим, дадим работу и гражданство.
    0
    Сегодня, 20:42
    Надеюсь, сейчас талибов можно будет увидеть штурмующими укрепы ВСУ. Более ничего в голову не приходит.
    +2
    Сегодня, 20:42
    Не знаю как у талибов с технологиями ,но номер у транспортника в Кабуле 11 сентября ,совпадение ? what
    +2
    Сегодня, 20:53
    Безвиз не забудьте сделать. А то маловато в стране радикальных исламистов
    -1
    Сегодня, 21:16
    сегодня не празднуете курбан байрам , готовьтесь , в виду скоростной исламизацией рээфии , козлику хуснулину привет ,чтобы о нем ни как
    0
    Сегодня, 21:28
    Это как: мы им- оружие,а они нам- гастарбайтеров?