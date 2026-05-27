ВСУ снова атаковали дронами здание учебного заведения в ЛНР
Боевики киевского режима в очередной раз совершили террористическую атаку на здание учебного заведения в ЛНР. На этот раз целью украинских террористов стала гимназия №7 в населенном пункте Сватово.
Как сообщает глава региона Леонид Пасечник, удар пришелся по кровле здания гимназии. К счастью, в момент атаки занятия уже закончились и детей в гимназии не было. На фоне участившихся откровенно террористических атак украинских боевиков по территории ЛНР напрашивается вывод: киевский режим пытается сделать невозможной мирную жизнь в приграничных регионах России и вызвать отток населения из расположенных в пределах досягаемости дронов ВСУ районов.
В то же время Киев активизировал удары по транспорту, передвигающемуся по трассе Р-280 «Новороссия», связывающей Ростов-на-Дону с Крымом через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Как правило, боевики Зеленского наносят удары по сухопутному коридору, связывающему Крым с материковой частью России, поставленными из США БПЛА Hornet с ИИ-наведением. Несмотря на расстояние более 100 км до линии фронта, американские БПЛА ВСУ долетают до ключевой логистической магистрали. На фоне ударов губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на неопределенный срок ввел ограничения для грузового транспорта на участке трассы от 463-го до 494-го км в сторону пункта пропуска «Джанкой». Проезд оставили только для военных колонн, топлива, лекарств, техники для восстановления инфраструктуры, скоропортящихся продуктов и отдельных социально значимых грузов.
