Единый пулемёт: немецкая идея, которую переняли все
Пулемет MG 42 времен Второй мировой войны, который немецкие солдаты прозвали «пилой Гитлера» за высокую скорострельность
6 июня 1944 года, побережье Нормандии, сектор Омаха. Над пляжем, на склоне между деревнями Кольвиль и Сен-Лоран, немецкий опорный пункт WN-62: MG42, MG34, два трофейных 75-мм орудия, миномёты, проволока, бетон. Сектор обстрела перекрывает участок высадки 1-й и 29-й пехотных дивизий США шириной около километра. К полудню на этом участке более тысячи убитых и раненых американцев. По послевоенным воспоминаниям одного из пулемётчиков опорного пункта, ефрейтора Хайна Северлох, он израсходовал за день около 12 000 патронов из MG42 и почти столько же из карабина. Цифра ничем независимо не подтверждена и оспаривается рядом историков; я бы и сам её не приводил, если бы не одно: по матчасти она правдоподобна, MG42 расходует такой боекомплект за несколько минут чистого огня. И при более скромных оценках картина не меняется: один опорный пункт, два пулемётных расчёта, перекрытый сектор шириной около километра, и тысяча с лишним выбывших из строя на одном участке высадки. За цифрой Северлох – не «чудо-оружие» и не личный рекорд, а схема, которую немцы продумали ещё в 1934-м: один класс оружия на обе пулемётные задачи, ручную и станковую.
Откуда взялся единый пулемёт
Версальский договор 1919 года ограничил Германии тяжёлое вооружение. Станковые пулемёты – в строгих лимитах по количеству на дивизию. Ручные формально разрешены, но тоже в рамках квоты. Граница между классами проводилась через массу, тип охлаждения и тип установки. Это создавало стимул построить систему, которую можно числить ручной по формальным признакам, но при необходимости применять как станковую.
Рейхсвер 1920-х работал над концепцией скрытно: через дочерние структуры Rheinmetall в Швейцарии (Solothurn) и Австрии. Steyr-Solothurn, формально швейцарско-австрийское предприятие, фактически контролировавшееся Rheinmetall через Solothurn. А также через конструкторские бюро Mauser и самого Rheinmetall в обход контроля союзников. К началу 1930-х концепция Einheitsmaschinengewehr (единого пулемёта) сложилась как ответ сразу на три задачи: обход Версаля, упрощение логистики (один пулемёт вместо двух в боекомплекте и обучении), универсальность тактического применения.
Немецкие солдаты занимают позицию под железнодорожным вагоном на Восточном фронте, используют пулемет MG 34
MG34 принят на вооружение в 1934 году. Разработан в Rheinmetall (ведущий конструктор – Луи Штанге) на базе наработок Solothurn MG30, с использованием опыта, накопленного в дочерних структурах фирмы за пределами Германии. Масса тела 12,1 килограмма, патрон 7,92×57 Mauser, ленточное питание (50 патронов в отрезке или 250 в коробке), темп 800–900 выстрелов в минуту, быстросменный ствол с воздушным охлаждением: смена за 5–6 секунд через откидной замок.
MG34 интересен не деталями, а тем, как он ставился. На сошках с лентой 50 патронов – ручной, дистанция до 600 метров, расчёт два человека. На треноге Lafette 34 с лентой 250 патронов и оптическим прицелом MGZ 34 – станковый, заградительный огонь на дистанции до 3000 метров и более, расчёт три-четыре человека. Машина одна, меняются только тренога и расчёт.
Солдаты Ваффен-СС из дивизии «Викинг» во время боев в советской деревне. Пулемет MG 34, установлен на станке для стрельбы
У концепции был производственный потолок. MG34 был дорогим: фрезерованная ствольная коробка, точная подгонка деталей, около 150 человеко-часов на единицу. Себестоимость по различным послевоенным оценкам составляла около 327 рейхсмарок против ~250 у MG42 более поздних серий. Тактически концепция работала, но к 1941 году в схему упёрлась экономика: 150 человеко-часов на ствол – это норма мирного времени, а не войны на два фронта.
MG42: технология догоняет идею
К 1941 году немецкое командование столкнулось с двойной задачей: производство MG34 не успевало за расходом на Восточном фронте, а сама концепция единого пулемёта уже подтвердилась в кампаниях 1939–1941 годов. Нужна была та же система, но дешевле и быстрее в выпуске.
Конкурс на замену MG34 выиграла фирма Großfuß AG из Дёбельна: до войны она делала жестяные изделия, фурнитуру и штампованные детали для бытовой техники. Выбор был не случайный: нужна была компетенция в листовой штамповке, не в станочной обработке. Главный конструктор проекта Вернер Грунер – инженер без оружейного опыта, специалист по технологиям массового производства. Это в итоге и определило результат.
Солдаты вермахта с пулеметом MG 42, 1944 год
MG42 принят на вооружение в 1942 году. Сохранил всё, что работало в MG34: ленточное питание, два режима применения (сошки и тренога Lafette 42), быстросменный ствол, патрон 7,92×57 Mauser, универсальную баллистику. Изменилось всё остальное.
Ствольная коробка штампованная из листа, точечная сварка вместо фрезеровки. Трудоёмкость, по послевоенным отчётам, снизилась с ~150 до ~75 человеко-часов на единицу, расход стали – почти вдвое. Это одно из первых массовых применений листовой штамповки в большом стрелковом оружии; технология вернётся в гражданское и военное производство после войны как стандарт.
Узел запирания – затвор с роликовой задержкой. Два ролика расходятся в стороны и упираются в стенки коробки, удерживая затвор в момент выстрела. Схема позволила обойтись без длинного хода ствола и упростить механизм. После войны эта схема ушла в гражданское и военное оружие через немецких конструкторов Mauser, перешедших в испанскую CETME, а оттуда – в Heckler & Koch: винтовка G3 и пистолет-пулемёт MP5 – прямые наследники узла запирания MG42.
Темп стрельбы – 1200–1500 выстрелов в минуту, вдвое выше Bren или ДП-27. Характерный звук слитной очереди без различимых отдельных выстрелов получил у союзников прозвище «Hitler's buzzsaw», «циркулярка Гитлера». Высокий темп решал тактическую задачу: подавление противника в момент его кратковременной видимости, между перебежками, в окне за бруствером, при выходе из укрытия.
Быстросменный ствол: смена за 4–7 секунд через боковой паз, операция выполняется одной рукой в перчатке. Штатная процедура каждые 250 патронов непрерывного огня. Расчёту полагалось два запасных ствола в асбестовой рукавице.
К концу войны выпущено, по различным оценкам, около 400 000 MG42 против примерно 570 000 MG34. Производство MG34 не прекратилось: он остался основным для бронетехники и спаренных установок, где габариты MG42 и его темп были менее удобны. Так удешевление под массовое производство дало пулемёт, который в пехоте оказался удобнее предшественника. В башнях, спарках и на технике – нет, и MG34 поэтому выпускали до конца войны.
Что увидели и не увидели остальные
Реакция союзников на немецкий концепт во время войны была разной по глубине.
Расчет пулемета СГ-43 и танк Т-34-85 2-й танковой бригады Войска Польского во время атаки
Красная армия столкнулась с MG34 и MG42 с лета 1941 года. Опыт обобщался по ходу боёв; в 1943-м принят на вооружение СГ-43, станковый пулемёт Горюнова, заменивший станковый Максим на батальонном уровне. Воздушное охлаждение, ленточное питание, масса тела 13,8 килограмма, патрон 7,62×54R. Это шаг от водяной рубашки, существенный и долго откладывавшийся. Но единый пулемёт у СГ-43 не получился: он решал только станковую задачу, ручную продолжали закрывать ДП-27 и ДПМ.
В 1946 году в советской армии появился РП-46, ротный пулемёт, переделка ДПМ под ленточное питание с утяжелённым стволом. Масса 13 килограммов, патрон 7,62×54R, ленточная подача вместо дискового магазина. РП-46 закрывал промежуточную нишу между ручным ДПМ и станковым СГ-43: пулемёт ротного звена, ближе к немецкой идее единой системы, но всё ещё в рамках старой схемы Дегтярёва 1927 года. Лента у РП-46 уже была, но со станка он не работал и быстросменного ствола не имел: до единого пулемёта советская школа ещё не дошла. Полностью этот принцип она приняла только в 1961 году, с появлением ПК.
Пулемет Browning M1919A6 с характерными для этой модификации прикладом, рукояткой для переноски и сошками
США пошли своим путём. На пехотном уровне – BAR с магазином 20 патронов как лёгкий ручной плюс станковый Browning M1919A4 с ленточным питанием и воздушным охлаждением, масса 14 килограммов. По характеристикам M1919 был близок к единому пулемёту, но штатной возможности применять его как ручной не предусматривалось. К концу войны появилась модификация M1919A6 со складными сошками, прикладом и облегчённым стволом – попытка приспособить станковую систему под ручную задачу. Получилось плохо: масса осталась около 14,7 килограмма, эргономика компромиссной.
Британцы войну закончили на той же связке, с которой её начали: Bren в отделении, Vickers с водяным охлаждением на батальонном уровне. Последние Vickers стояли на вооружении британской армии до 1968 года, на 23 года дольше Третьего рейха и на девять лет дольше принятия бундесвером MG3, прямого потомка MG42. Vickers пережил конкретно военный MG42, но не его линию: к 1968-му единый пулемёт немецкой школы уже был стандартом НАТО, в том числе в самой Британии (как L7, лицензионный FN MAG).
Проект T24
Самый показательный эпизод – американская попытка скопировать MG42 в 1943 году. Арсенал Aberdeen получил трофейный пулемёт и заказ воспроизвести его под штатный американский патрон .30-06. Проект T24. Не получилось: .30-06 длиннее 7,92×57 Mauser примерно на 4 миллиметра (по длине гильзы – на 6 мм); при попытке адаптировать механизм без полного перепроектирования возникали критические сбои подачи, ствольная коробка не вмещала более длинный патрон без переработки. До серии проект не дошёл. Меня в этой истории интересует не сам провал (он понятен), а то, что Aberdeen вообще взялся копировать вражеский пулемёт под чужой патрон в 1943 году. Обычно так не делают.
Японский, итальянский и французский ряды в эту картину не вписываются по причинам, выходящим за рамки сюжета: Япония и Италия выбыли из гонки в 1945-м, послевоенная Франция перешла на западные стандарты НАТО. К середине 1950-х немецкая схема единого пулемёта пришла в НАТО как стандарт, через десять лет после того, как её разработчики проиграли войну.
После 1945-го: канон единого пулемёта
Стандартизация шла под единый винтовочно-пулемётный патрон 7,62×51 NATO, прямой наследник американского .30-06, с близкой баллистикой и облегчённой гильзой. Решение далось спорно. Британцы по итогам своих исследований военного и послевоенного опыта предлагали промежуточный патрон .280 British (7×43 мм), близкий по идеологии к немецкому 7,92×33 Kurz и более удобный для автоматического оружия пехотного звена. США настояли на полноразмерном патроне, ссылаясь на дальность и баллистику пулемётного огня; британцы уступили в обмен на американскую поддержку винтовки FN FAL как стандарта НАТО (от чего США потом сами отказались, приняв собственную M14). Под полноразмерный 7,62×51 и оформился общий стандарт единого пулемёта: ручной режим в отделении, станковый – на батальонном уровне, та же машина. Промежуточный патрон вернётся в западные армии через десять лет, но уже для другого класса оружия.
Единый пулемет FN MAG
FN MAG – бельгийская система, принятая в 1958 году. Конструктор Эрнест Вервье из FN Herstal. Патрон 7,62×51 NATO, ленточное питание, темп 650–950 выстрелов в минуту (регулируемый), масса 11,8 килограмма. Прямой наследник MG42, но с механизмом подачи от BAR, фактически гибрид двух военных школ. Принят на вооружение более чем 80 армий мира (по данным FN Herstal): британской (как L7), американской (как M240), австралийской, шведской, израильской. Стоит на службе до сих пор.
Американский единый пулемет M60 калибра 7,62 мм, использовавшийся во время войны во Вьетнаме
M60 – американская система, принятая в 1957 году, в которой свелись несколько линий. От немецкой автоматической винтовки FG42 (Fallschirmjägergewehr, оружие парашютистов) – механизм подачи, перешедший через опытный T44. От MG42 – идеология единого пулемёта и тип ленточного питания. Компоновочно M60 ближе к FG42, чем к MG42: прямая линия «приклад — ствол» без характерного для MG42 изгиба. Газовый двигатель восходит к собственным американским разработкам конца 1940-х. Патрон 7,62×51 NATO, масса 10,5 килограмма. Применялся во Вьетнаме как основной пулемёт пехотного звена; американская армия снимала его с первой линии с середины 1990-х в пользу M240, но в модификациях M60E4/E6 он остаётся в строю у морской пехоты и сил специальных операций ряда стран.
Немецкий единый пулемёт Rheinmetall MG3
MG3 – прямой потомок MG42, принятый бундесвером в 1959 году. Та же штампованная ствольная коробка, тот же узел запирания с роликовой задержкой, тот же темп 1100–1300 выстрелов в минуту. Изменился патрон: 7,62×51 NATO вместо 7,92×57 Mauser. Основной пехотный пулемёт бундесвера до недавнего времени; замена на бельгийский MG5 идёт с 2015 года, но в Турции, Норвегии, Италии, Пакистане и Иране MG3 продолжает службу.
Советские солдаты во время войны в Афганистане с пулемётами РПК и ПК
ПК – советский единый пулемёт, принятый на вооружение в 1961 году. Конструктор Михаил Калашников. Патрон 7,62×54R, тот же, что у Максима обр. 1910 года и у ДП-27. Ленточное питание, масса 9 килограммов в ручном варианте на сошках (у ПКМ образца 1969 года – уже 7,5 кг, самый лёгкий среди основных единых пулемётов своей эпохи в ручном варианте). В станковом варианте на треноге 6Т2 Саможенкова система прибавляет около 7,7 килограмма, что близко к массе MAG и M60 в их станковых комплектациях. У ПК лёгкий только пехотный режим, не система целиком. Один пулемёт во множестве модификаций: ручной на сошках, ПКС на треноге Саможенкова как станковый, ПКТ для бронетехники, ПКБ для бронетранспортёров. Один из самых массовых пулемётов второй половины XX века; с 1999 года выпускается также в модификации «Печенег».
К концу 1960-х единый пулемёт стал стандартом во всех основных армиях мира. Магазинный ручной пулемёт с первой линии ушёл: BAR заменён, Bren переведён в резерв, ДП-27 и ДПМ остались в учебных частях и складах.
От Максима 1883 года до ПК 1961 года прошло семьдесят восемь лет. За это время класс «пулемёт» сменил три типа. Тяжёлый станковый с водяным охлаждением – самостоятельная огневая точка отдельно от пехоты. Ручной с магазинным питанием – пулемёт в пехотном отделении, пришедший после позиционного тупика Первой мировой. Единый с ленточным питанием – обе задачи на одной машине через тип установки. Каждый отвечал на войну, которую видели его создатели: Максим – на массовые армии конца XIX века, ручной пулемёт – на окопы 1914–1918, единый – на маневренную войну с насыщенной техникой и плотным огнём. После 1961 года шла доработка внутри третьего типа, нового класса больше не появилось.
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