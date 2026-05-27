Трамп заявил, что недоволен переговорами с Ираном и готов «доделать работу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что он недоволен ходом текущих переговоров с Ираном и не исключает возобновления боевых действий, чтобы таким образом принудить Тегеран согласиться на предложенные американцами условия.В интервью PBS News американский президент подчеркнул, что текущие предложения Тегерана Вашингтон не устраивают, поэтому США, возможно, «придётся доделать работу и довести дело до конца». По словам Трампа, США ни в коем случае не пойдут на смягчение санкционного давления на Иран в обмен на передачу Тегераном своего высокообогащенного урана третьим странам. Трамп дал понять, что его не устраивает идея передачи Ираном обогащенного урана России или Китаю.Ранее ряд западных изданий опубликовал детали проекта соглашения между Ираном и США, о котором стороны уже почти договорились. Согласно документу, в обмен на разблокирование Ираном Ормузского пролива предусматривалась разморозка иранских активов, а также снятие части санкций и морской блокады США.В то же время результаты опроса, проведенного газетой New York Times, показали, что больше половины — 52% опрошенных американцев - высказались за завершение войны с Ираном, даже если не удастся достичь соглашения по ядерной сделке. Примерно такое же количество респондентов считает, что даже возобновление ударов по Ирану не приведет к остановке ядерной программы Тегерана. 37% высказались в пользу возобновления войны, если стороны не смогут прийти к соглашению по иранской ядерной программе. При этом лишь 22% считают, что США в конечном итоге удастся помешать обогащению Тегераном урана.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru