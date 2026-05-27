Трамп заявил, что недоволен переговорами с Ираном и готов «доделать работу»

1 105 8
Трамп заявил, что недоволен переговорами с Ираном и готов «доделать работу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что он недоволен ходом текущих переговоров с Ираном и не исключает возобновления боевых действий, чтобы таким образом принудить Тегеран согласиться на предложенные американцами условия.

В интервью PBS News американский президент подчеркнул, что текущие предложения Тегерана Вашингтон не устраивают, поэтому США, возможно, «придётся доделать работу и довести дело до конца». По словам Трампа, США ни в коем случае не пойдут на смягчение санкционного давления на Иран в обмен на передачу Тегераном своего высокообогащенного урана третьим странам. Трамп дал понять, что его не устраивает идея передачи Ираном обогащенного урана России или Китаю.



Ранее ряд западных изданий опубликовал детали проекта соглашения между Ираном и США, о котором стороны уже почти договорились. Согласно документу, в обмен на разблокирование Ираном Ормузского пролива предусматривалась разморозка иранских активов, а также снятие части санкций и морской блокады США.

В то же время результаты опроса, проведенного газетой New York Times, показали, что больше половины — 52% опрошенных американцев - высказались за завершение войны с Ираном, даже если не удастся достичь соглашения по ядерной сделке. Примерно такое же количество респондентов считает, что даже возобновление ударов по Ирану не приведет к остановке ядерной программы Тегерана. 37% высказались в пользу возобновления войны, если стороны не смогут прийти к соглашению по иранской ядерной программе. При этом лишь 22% считают, что США в конечном итоге удастся помешать обогащению Тегераном урана.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 20:53
    Повечето от запитаните американци не знаят къде и защо Тръмп води война.
  2. Perpetually Звание
    Perpetually
    +1
    Сегодня, 21:01
    Трамп доведет Иран до того, что они решат сделать ядерную бомбу
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      +2
      Сегодня, 21:07
      Говорю же: Иран должен отправить уран американцам... В боеголовках. wink
  3. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 21:03
    Очень ожидаемо. Практически не было сомений в поведении Трампа, но от одних его желаний ничего не зависит - ему придется считаться с мнением Ирана.
    1. Hariton Laptev Звание
      Hariton Laptev
      0
      Сегодня, 21:38
      Трамп будет слушаться Израиля и не куда он н денется
  4. Altai2026 Звание
    Altai2026
    0
    Сегодня, 21:30
    Мое мнение Иран наглядно доказал что именно он может защитить себя даже без ЯО но это применительно только к Ирану и то если он не задастся целью грохнуть израел!
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 21:33
    Трампу нравятся переговоры если он ничего никому не должен, а ему наоборот все должны.
  6. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 21:50
    Беда в том, что даже заключение некой сделки с Трампом, не гарантирует Ирану мир. Этот самодур, вечером, может совершенно забыть о том, что говорил утром.