Пашинян: Мы не будем зависеть от одной трубы, мы - перекрёсток мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной активности заявил, что Ереван больше не намерен зависеть от одного союзника, одной дороги и одной трубы. По его словам, поставки газа могут быть, оказывается, легко диверсифицированы.

По заявлению главы армянского правительства, у страны уже действует железнодорожное сообщение Запад–Восток, открыта ветка Ахалкалаки-Карс, функционирует маршрут через территорию Азербайджана.



В ближайшее время ожидается запуск проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), в рамках которого через Армению пройдёт газопровод.

Пашинян уверяет, что за транзит республика будет получать газ в качестве оплаты и таким образом обеспечит себя «собственными» энергоресурсами. О том, во сколько такие «собственные» энергоресурсы будут обходиться рядовым гражданам Армении, Пашинян, конечно, говорить не решился, равно как и о том, чего ещё Азербайджан за них рано или поздно «попросит»...

Правительство Пашиняна планирует активно развивать альтернативную энергетику. Почему не развивало раньше, Пашинян тоже распространяться не стал:

Пока Армения сможет быть членом ЕАЭС и продолжать реформы по европейским стандартам, мы будем идти по этому пути. Как только придёт время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор.

В переводе на общечеловеческий язык это означает примерно следующее: пока мы будем сидеть на двух стульях, получая российский газ по цене, в 4 раза меньше, чем в Европе, но потом под видом стремления к европейской демократии будем платить, как немцы, итальянцы и французы.

Пашинян назвал это наличием у страны альтернативы, и назвал современную Армению «перекрёстком мира».

Подобные заявления Пашиняна звучат крайне амбициозно, но сильно напоминают классическое прожектёрство и предвыборную болтовню. Обещания «газ из транзита», железных дорог во все стороны и одновременной интеграции в ЕАЭС и европейские структуры пока выглядят больше как запредельно амбициозная риторика, нежели проработанный план. Не хватает только заявлений о «кофе в Венской опере по безвизу по выходным»...
  razved
    Сегодня, 21:11
    Очередной фантазер, чьим словам верит толпа
      Сегодня, 21:27
      Мы - перекрёсток мира, как сильно сказано!
      А почему не заявил, что через несколько лет Армения станет второй Францией? Где-то уже это проходили - некто Кравчук обещал украинцам в 1991 году. Ага, стали. smile
      Всё это кликушество перед выборами сильно напомнило куплет из песни:

      Выбери меня, выбери меня,
      Птица счастья завтрашнего дня. (с)

      Прямо предвыборный девиз Пашиняна. yes
        Сегодня, 21:34
        Этот фантазёр Пашинян скоро вообще скажет, что море выкопали армяне а не охраинцы! fool "Ну сумасшедший, что возьмёшь?!" (с)
        Сегодня, 21:44
        Зеленский заразен! Ну или как вариант, этого тоже на кокс подсадили.
      Сегодня, 21:31
      90 % сельхозпродукции Армении продается в России, 30 % армян из республики живут в России или зарабатывают тут, кормя свои семьи, транзит необходимых грузов и товаров в республику завозятся через территорию Россию, военная база России в Гюмри дающая работу местным жителям........ Пашинян записывай как Россия даже без газа и нефти может тебя закопать.
      Сегодня, 21:34
      Больше всего это напоминает проникновенную речь Остапа Бендера на собрании шахматного клуба, в одной деревеньке...
      Даже сеанс одновременной игры он проводит похоже (Евросоюз - ЕАЭС).
        Сегодня, 21:46
        Но в Васюках чуть всё не завершилось печально для организатора, случайность спасла. Интересно, как здесь закончится.
        Между тем преследователи, которые только сейчас поняли, что план превращения Васюков в Нью-Москву рухнул и что гроссмейстер увозит из города пятьдесят кровных васюкинских рублей, погрузились в большую лодку и с криками выгребали на середину реки. В лодку набилось человек тридцать. Всем хотелось принять личное участие в расправе с гроссмейстером.
        smile
      Сегодня, 22:02
      Очередной фантазер

      Кастрюлю ему на голову...
    Сегодня, 21:13
    Да и не нужен России такой союзник
    Сегодня, 21:13
    Очень напоминает Нью-Васюки незабвенного Остапа Бендера ))))))
    Сегодня, 21:15
    После такого признания, какие-то "льготные" цены на что угодно и доступ на рынок РФ - финансирование ухода Армении в ЕС и НАТО. Т.е. клинический и.диоти.зм.

    После такого признания, какие-то "льготные" цены на что угодно и доступ на рынок РФ - финансирование ухода Армении в ЕС и НАТО. Т.е. клинический и.диоти.зм.
    Сегодня, 21:20
    нам тоже сиськи мять не надо, дать две недели на подумать, если молчит или ответ отрицательный, выводить надо миротворцев и закрывать все плюшки для Армении, только по рыночным ценам
      Сегодня, 21:35
      Если Пашинян удержится в своём кресле на выборах 7-го июня, то так и случится. А вот удержится ли, гарантии нет никакой.
    Сегодня, 21:23
    Так дайте парню в руки козыри! Отключите газ ( дешевый),поднимите пошлины на ввоз всей продукции из Армении. И избиратели мигом ощутят прелести эуропэйского рынка.
    Стоны и плач игнорировать. Издох-так издох.
    Да,и выгоните его с позором из ОДКБ хотя там нет такой процедуры,но выгнать надо,хотя бы за неуплату взносов.
    Сегодня, 21:27
    "Хороший " перекресток Пашинян армянам сделал: прямо пойдешь- убит будешь,налево пойдешь- коня потеряешь, итд.
      Сегодня, 22:00
      - Прямо пойдёшь, люлей получишь.
      - Налево пойдёшь, люлей получишь.
      - Направо пойдёшь, люлей получишь.
      И сверху плакат: "Думай быстрей, а то прямо здесь получишь."
    Сегодня, 21:29
    Долгосрочный контракт Газпрома и Армении действует до 31 года. Посмотреть бы на его текст, что написано насчет пошлин, кто несет риски... Но в любом случае до 31 года ни в какой ЕС они не попадут (турки расскажут, почему), а вот что они будут делать потом... Там или ишак или мир или падишах помрет. Выборы же
      Сегодня, 21:39
      Так контракт то с Газпромом. Это хоть и госкомпания, но всего лишь компания. А краник можно перекрыть распоряжением правительства. В конце концов труба может лопнуть, компрессорная станция сломаться. А ремонт - это вещь крайне непростая в условиях санкций на комплектующие и СВО. Было бы желание
    Сегодня, 21:31
    Реинкарнация Геббельса. Чем чудовищнее ложь, тем более охотно верят.
    Тезисы Пашиняна: Почему мы сдали Карабах?
    «Мы проиграли войну. Но это не наша ответственность, во всем русские виноваты. Лично Путин виноват. ОДКБ. Как мы могли воевать, если Путин не признал Карабах?
    И вообще РФ виновата в том, что она не спасла Карабах, не признанный Арменией. Пашинян напоминает Зелю 19 года, а как сладко пел этот ЗЕленый соловей перед выборами.
    Сегодня, 21:32
    На звание перекрестка Пашинян сможет претендовать когда отдаст Турции Зенгзурский коридор.
      Сегодня, 21:55
      перекресток изначально подразумевал как открытие пути из Азербайджана в Турцию (или шире Средняя Азия - Европа), так и путь из Ирана в Россию. и порты Грузии (иранский аналог север-юг) - вопрос том что если турки или тем более штаты получат маршрут Трампа - дадут ли они Ирану его пересечь - а если нет, то это уже не перекресток.... хотя чего не пообещают перед выборами - счет пошел уже на триллионы
      Сегодня Армения становится „перекрестком мира“ — это значит, что Армения станет страной не тысяч и миллионов, а миллиардов и триллионов»
      https://eadaily.com/ru/news/2026/05/27/rossiya-nam-ne-nuzhna-pashinyan-obeshchaet-armyanam-nesmetnye-bogatstva
    Сегодня, 21:33
    В дурке появился еще один покимон, возомнивший себя пупом земли. Прямо эпидемия какая то.
    Сегодня, 21:37
    чего ещё Азербайджан за них рано или поздно «попросит»...

    Попасть в зависимость от Азербайджана - это конец Армении. Проще сразу в состав Турции войти
      Сегодня, 21:58
      У них уже наметился тандем друзей против России. Так что не будем им мешать, а просто понаблюдаем.
      Только, к сожалению, наши политические куколды будут в СМИ истерить и плакать, что как же так -- мы же братья-христиане....Тьфу....
    Сегодня, 21:39
    мы - перекрёсток мира

    большой и жирный перекресток
    Сегодня, 21:46
    Наверное, они тоже копали Чёрное море.
      Сегодня, 21:47
      они в тачках таскали землю что бы кавказские горы сделать
    Сегодня, 21:47
    С этим всё ясно ,его предки построили Кавказский горную систему.Как можно быть перекрёстком мира с одной дорогой без выхода к морю,а понял на перекрёстке двух дорог в Армении играет ВИА " Радуга" барабанщик Никол Пашинян ,вокал Макрон ,осталось найти клавишника и гитариста .На подтанцовке Урсула ,Кайя и Зеленский . wassat Что они пьют ?
      Сегодня, 21:48
      зеленский за роялем!!!!!
    Сегодня, 21:49
    давай никол, жми вперёд! love laughing
    Сегодня, 21:53
    Кто бы из России ему объяснил, что больше не намерены считать его союзником, закрыть дорогу через "безвиз", а через трубу поставлять газ по рыночной цене. Или вообще закрыть, предоставив возможность получать Армении газ из других труб.
    Сегодня, 21:55
    Вот чувствуется в вас пропал талант музыкального продюсера, клавишник конечно зеленский . drinks
    Сегодня, 21:55
    Вторая черная дыра для европки- один из методов ослабить противника.
    Сегодня, 21:55
    Не хватает только заявлений о «кофе в Венской опере по безвизу по выходным»...

    И кружевные трусы!