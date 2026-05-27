Пашинян: Мы не будем зависеть от одной трубы, мы - перекрёсток мира

В ближайшее время ожидается запуск проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), в рамках которого через Армению пройдёт газопровод.

Пока Армения сможет быть членом ЕАЭС и продолжать реформы по европейским стандартам, мы будем идти по этому пути. Как только придёт время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной активности заявил, что Ереван больше не намерен зависеть от одного союзника, одной дороги и одной трубы. По его словам, поставки газа могут быть, оказывается, легко диверсифицированы.По заявлению главы армянского правительства, у страны уже действует железнодорожное сообщение Запад–Восток, открыта ветка Ахалкалаки-Карс, функционирует маршрут через территорию Азербайджана.Пашинян:Пашинян уверяет, что за транзит республика будет получать газ в качестве оплаты и таким образом обеспечит себя «собственными» энергоресурсами. О том, во сколько такие «собственные» энергоресурсы будут обходиться рядовым гражданам Армении, Пашинян, конечно, говорить не решился, равно как и о том, чего ещё Азербайджан за них рано или поздно «попросит»...Правительство Пашиняна планирует активно развивать альтернативную энергетику. Почему не развивало раньше, Пашинян тоже распространяться не стал:В переводе на общечеловеческий язык это означает примерно следующее: пока мы будем сидеть на двух стульях, получая российский газ по цене, в 4 раза меньше, чем в Европе, но потом под видом стремления к европейской демократии будем платить, как немцы, итальянцы и французы.Пашинян назвал это наличием у страны альтернативы, и назвал современную Армению «перекрёстком мира».Подобные заявления Пашиняна звучат крайне амбициозно, но сильно напоминают классическое прожектёрство и предвыборную болтовню. Обещания «газ из транзита», железных дорог во все стороны и одновременной интеграции в ЕАЭС и европейские структуры пока выглядят больше как запредельно амбициозная риторика, нежели проработанный план. Не хватает только заявлений о «кофе в Венской опере по безвизу по выходным»...