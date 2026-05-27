Премьер Болгарии: Меня беспокоит желание ЕС победить крупнейшую ядерную державу

524 4
Премьер Болгарии: Меня беспокоит желание ЕС победить крупнейшую ядерную державу

Болгарский премьер-министр Румен Радев высказался по поводу взаимоотношений Европы и России. По словам новоиспечённого болгарского премьера, Евросоюзу пора кардинально пересмотреть свою политику в отношении конфликта на Украине.

По его мнению, текущий курс представляет серьёзную опасность для всего континента.



Румен Радев:

Лично меня беспокоит то, что Европа стремится к достижению победы над крупнейшей ядерной державой, не имея возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию. Это серьёзный риск. Необходимо изменить общую политику в отношении России, в отношении этого конфликта.

Глава болгарского правительства подчеркнул, что продолжение нынешней линии, ориентированной на военное поражение России, может привести к неконтролируемой эскалации.

Радев ещё со времён своего президентства традиционно занимает более осторожную и прагматичную позицию по украинскому вопросу, систематически выступая против отправки болгарского оружия Киеву и призывая к дипломатическому урегулированию.

Заявление Радева прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Европе о дальнейшей поддержке Украины и поставках оружия и техники. Премьер Болгарии фактически поставил под сомнение реалистичность стратегии достижения победы над Россией военным путём.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Арман Бахтикян Звание
    Арман Бахтикян
    +1
    Сегодня, 21:32
    Орбан ушел, но его дело имеет продолжателя....или троллинг по-болгарский.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 21:38
      Да трудно представить что кто-то может победить ядерную Державу...... но это видимо Северная Корея, вот у кого глаз не дернется и рука не задрожжит, других не вижу, красные карандаши не замена красной кнопке.
    2. gsev Звание
      gsev
      -1
      Сегодня, 21:39
      Цитата: Арман Бахтикян
      или троллинг по-болгарский.

      Болгария главный поставщик боеприпасов всем, кто убивал и убивает русский на Украине, в Африке и в Азии.
    3. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 21:39
      Цитата: Арман Бахтикян
      троллинг по-болгарский.

      Скорей всего это.