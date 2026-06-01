Шар как первая ступень: откуда взялась схема «баллон + дрон» и почему о ней снова заговорили
26 мая 2026 года над Севастополем были перехвачены воздушные шары, с которых на подходе к городу сбрасывались малые электрические ударные БПЛА. Само сочетание выглядит странно: гелиевый шар как носитель боевого дрона. Кажется, что это импровизация: что-то склеили из метеозонда и авиамодели. На самом деле у пары «баллон плюс БПЛА» за плечами лет пятнадцать испытаний, и идея сажать дрон на шар появилась раньше, чем большинство нынешних беспилотников вообще существовали.
Что случилось над Севастополем
Шары, по открытым данным, поднимались на высоту порядка 5–7 километров, дрейфовали по ветру в сторону города, и уже над целью с них отделялись малые электрические БПЛА самолётного типа – в российских сообщениях их называют «крыльями». Перехват, по «РГ», произошёл на финальном участке полёта дронов, над самим Севастополем.
Малоразмерные воздушные шары (МВШ) фиксируются над российскими регионами не первый год: по сообщениям СМИ, их находили в Курской, Белгородской, Воронежской, Московской областях. Конструктивно это, как правило, оболочка диаметром в несколько метров, простейшая электроника, аккумулятор, иногда угловой отражатель или лёгкий боеприпас. Точные характеристики «крыльев», сбрасываемых с шаров над Крымом, в открытых источниках не публиковались (что само по себе нормально для свежего эпизода: детали обычно всплывают позже, по фотографиям обломков). Известно лишь, что речь идёт об электрических БПЛА самолётной схемы, рассчитанных на относительно короткий заход к цели после сброса.
Интересна в севастопольском эпизоде сама связка. Шар тут отвечает за подъём и доставку в район цели, дрон – за финальный заход; функции разнесены между двумя дешёвыми носителями. Конструкция выглядит самодельной, но её принципиальное устройство давно описано в открытой литературе и впервые публично испытано задолго до нынешней войны.
Шар-носитель: от заграждений сороковых к CICADA-2011
Привязной баллон в военном деле – штука старая, гораздо старше любого беспилотника. Аэростаты заграждения массово применялись в Первую и особенно во Вторую мировую войну: Британия поднимала их над Лондоном и портами, СССР – над Москвой и Ленинградом. По открытым данным, тысячи привязных баллонов держали стальные тросы на высотах в полтора-два километра, прежде всего против низковысотных и пикирующих атак, делая опасным заход на цель «по верхушкам» и принуждая экипажи к более предсказуемым траекториям. Шар здесь оставался пассивным препятствием, физическим барьером, и ничего больше.
Идея «шар как пусковая платформа» появилась позже и работала по другой логике. Самый чистый её публичный прототип – испытания микро-БПЛА CICADA, проведённые Военно-морской исследовательской лабораторией США (NRL) с использованием высотных аэростатов компании Raven Industries в 2011 году на полигоне Юма в Аризоне. CICADA – программа NRL; Raven обеспечивала средство подъёма. Схема была почти примитивной: высотный баллон поднимал планер на 17 400 метров (выше потолка большинства самолётов), после чего CICADA отделялся и в режиме планирования доставлял полезную нагрузку в заданную точку. (Полезная нагрузка в открытых публикациях NRL описана довольно скупо, и, кажется, она и не была главным предметом демонстрации; интересовал сам принцип доставки.)
Инженеры и техники готовят к запуску метеозонд, который должен поднять аппараты Tempest и CICADA на высоту 18 км
Инженерная логика здесь проста. Набор высоты – самый энергозатратный участок любого полёта; у электрического БПЛА на него уходит значительная часть ёмкости батареи. Баллон берёт этот участок на себя бесплатно, за счёт подъёмной силы газа. Дрон, отделившийся на высоте, получает в распоряжение запас потенциальной энергии: даже без работающего двигателя он способен пролететь десятки километров, а батарея остаётся для манёвра и финального броска. Стартовой инфраструктуры (катапульты, направляющей, взлётно-посадочной полосы) не требуется. Запуск возможен с поляны.
К 2011 году у этого принципа не было ни боевого, ни даже массового технологического применения: лабораторная демонстрация, не более. Но именно она показала, что высоту можно покупать гелием. Первичные материалы по CICADA – открытые публикации NRL и отраслевая периодика начала 2010-х.
Что выросло из этой схемы за пятнадцать лет
За пятнадцать лет после Юмы идею достроили в нескольких направлениях. Самое заметное – ударный БПЛА Hornet (американо-украинский барражирующий боеприпас самолетного типа (разрабатывается компанией Swift Beat LLC/Perennial Autonomy)), о баллонном запуске которого в 2025 году писали Defense Express и ряд отраслевых ресурсов. При наземном старте Hornet, по открытым данным, рассчитан на дальность порядка 150 километров со стартовой массой около 15 килограммов и боевой нагрузкой 4–5 килограммов. При сбросе с баллона на высоте около 8 250 метров эффективная дальность, по тем же источникам, возрастает до 190–200 километров: простое соотношение этих цифр даёт прирост в 25–35 процентов без всякого увеличения массы аккумулятора. Большую часть маршрута дрон проходит в планирующем режиме с выключенным двигателем, экономя батарею и снижая радиочастотную сигнатуру. Двигатель включается на финальной фазе, ближе к цели. По сути, это тот же сценарий 2011 года с полигона Юма, разве что аппарат стал крупнее и несёт боевую часть.
Параллельно с Hornet появилась куда более амбициозная разработка – канадская система Eagle APDS от Landing Zones Canada, испытания которой, по сообщениям компании, были завершены в январе 2025 года. Это стелс-глайдер с переменной геометрией крыла, доставляемый аэростатом в стратосферу. Заявляются малая радиолокационная сигнатура и работа в условиях подавления спутниковой навигации. Важная оговорка: всё, что мы об Eagle APDS знаем, это заявления одного разработчика и опубликованные им фото; независимой верификации, как у Hornet, здесь пока нет. Похоже, дальше демонстрационной фазы система пока не ушла, но сам факт работы над стратосферным баллонным глайдером показателен.
Третья ветка – не ударная, а инфраструктурная, и она интереснее, чем кажется. Украинские компании Aerobavovna и Kvertus выпускают привязные баллоны, которые поднимают на высоту в несколько сотен метров камеры, ретрансляторы тактической связи, средства радиоэлектронной разведки. По данным Militarnyi, такие аэростаты обеспечивают устойчивую связь между точками на расстоянии до 100 километров и используются как воздушные узлы для координации БПЛА. Здесь шар возвращается к своей исходной транспортной функции (поднять полезную нагрузку и удерживать её в воздухе долго), но полезной нагрузкой становится уже не глаз и не бомба, а сетевой узел. В новых модификациях, которые разбирало по опубликованным фотографиям издание The War Zone, под баллоном размещают и пусковую установку для одного перехватчика-дрона. Тогда тот же баллон работает как платформа для встречной атаки на ударные БПЛА, фактически зеркальная версия принципа CICADA.
Боковой сюжет, который стоит хотя бы отметить: ровно те же лёгкие шары пробуют использовать и для скрытной разведки линий электропередачи, и для мониторинга железнодорожной инфраструктуры, то есть для задач, где медленный дрейфующий объект на средней высоте оказывается удобнее быстрого БПЛА. Иначе говоря, пусковая платформа – лишь одно из применений; рынок дешёвых шаров шире, чем кажется по военным сводкам.
Инженерный баланс и пределы
Сложим, что баллон умеет. Высота достаётся почти даром: гелий или водород вместо двигателя и керосина. Экономия батареи: за счёт планирования с верхнего эшелона дальность растёт на четверть-треть, аккумулятор при этом не тяжелеет ни на грамм. Малая сигнатура носителя: у шара нет двигателя, теплового следа, акустики; радиолокационная заметность зависит от подвески и регулируется в обе стороны, от «почти невидимой» до «нарочито громкой» через угловой отражатель. Отсутствие стартовой инфраструктуры. Скрытность точки запуска: пока шар дрейфует, по его траектории трудно восстановить место старта.
Платой за всё это становится непредсказуемость. Баллон идёт по ветру, а ветер на разных эшелонах дует в разные стороны; даже хороший прогноз не превращает дрейф в полёт по плану. Управляемого времени прибытия нет. Связь на маршруте, если она нужна для коррекции, приходится поднимать отдельно: теми же привязными аэростатами или иными ретрансляторами. Алгоритмы отделения (барометрический датчик, таймер, GPS-геозона) позволяют обойти часть этих ограничений: дрон сбрасывается по выходу в заданный коридор, без привязки ко времени. Решение работает в одну сторону: если шар вынесло мимо коридора, миссия попросту не состоится.
У обороны с этой схемой свои сложности, и они в чём-то зеркальны. Тихоходный объект с нулевой сигнатурой двигателя на высоте 5–7 километров плохо виден радиолокатору, заточенному на быстрые цели, и неудобен истребителю, чей профиль перехвата рассчитан на скорости в разы выше. Цель есть, но привычные инструменты против неё работают плохо: отсюда и поиск встречных решений вроде аэростатных перехватчиков.
И есть экономика. По оценке CSIS, один ударный БПЛА типа Герань-2 обходится примерно в 35 тысяч долларов. Полевой гелиевый шар с простейшей электроникой и узлом сброса – на порядок, а то и на два дешевле; именно поэтому связка «дешёвый носитель плюс серийный электрический дрон» оказывается экономически устойчивой даже при потерях.
Севастопольский эпизод на этом фоне выглядит как промежуточная точка. Высота 5–7 километров – это не стратосфера Eagle APDS и не восемь с лишним километров Hornet, а средний эшелон, доступный относительно небольшому шару с относительно скромной электроникой. Текущая полевая практика, судя по открытым данным, пока ближе к удешевлённому Hornet-варианту, чем к стратосферному стелс-глайдеру.
От Юмы до Севастополя – пятнадцать лет, и сам принцип за это время почти не изменился; изменилось то, как и зачем его применяют. Куда схема двинется дальше, в стратосферу за Eagle APDS или в массовое производство дешёвых средневысотных носителей, будет зависеть от того, как пойдут цены на гелий и батареи. Гелий, к слову, в последние годы дорожает; водород дешевле, но с водородом другая логистика и другие риски при наземном обращении.
