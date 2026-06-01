Корейская война: итоги
Начнём с военной области. Корейская война с точки зрения стратегии с тактикой стала клоном Второй мировой в первой своей части и Первой мировой во второй: выстроенные в два-три эшелона пехотные дивизии, осуществляющие прорыв обороны, танковые дивизии, развивающие наступление в глубину, темп наступления — 2-3 км в сутки при прорыве и 10-17 км в сутки при преследовании противника. Партизанская тактика китайских народных добровольцев также имела аналоги в боевых действиях в Европе: наступления дивизий с разрывами во фронте 15-20 км, постоянные попытки охватить вражеские позиции с флангов. Эксперименты с вертолётными десантами не вышли из стадии экспериментов и влияния на ход военных действий не имели. В общем, никаких фундаментальных тактических выводов не последовало, но вот в остальном...
Корейский солдат с карабином М-1, дополненным инфракрасным прицелом М3 — и то и другое появилось во время Второй мировой войны
Тут сразу надо оговориться: всё сказанное ниже стало ясно ещё после Второй мировой войны, но Корея стала стимулом сильно ускорить внедрение разработок в жизнь. Начнём со стрелкового оружия. Корейская война стала последней войной, которая велась оружием Второй (а иногда и Первой) мировой. Она продемонстрировала, что винтовочный патрон для ведения стрелкового боя, по большей части, избыточен.
«Войсками ООН» на фронте не было зафиксировано ни одного случая, когда более-менее серьёзная атака противника была остановлена огнём из винтовок и карабинов на дистанции более 200 ярдов (183 метра). При этом случаи ведения боя именно при помощи стрелкового оружия были достаточно частым явлением: большая часть столкновений происходила между небольшими группами стрелков, но, как вскоре выяснили бойцы с обеих сторон, огонь на дистанции 300-350 ярдов даже по открытой ростовой фигуре не эффективен.
Применение пулемётов увеличивало дистанцию боя до 400 ярдов, но... Тем не менее все участники боёв сошлись во мнении, что чаще всего винтовочный огонь вёлся на дистанциях менее 200 ярдов. При этом американские командиры были категорическими противниками полностью автоматического оружия! По их мнению, у него слишком быстро заканчиваются боеприпасы, а полуавтоматическое стрелковое оружие их «консервирует».
Патрон 7,62х51 в сравнении с «трёхлинейным» патроном 7,62х54R
Интересное наблюдение! Советские пехотные командиры заметили всё вышесказанное ещё году в 1943-м, но американцам понадобилась Корейская война, чтобы прийти к тем же выводам. Тем же? Нет! В СССР опыт боёв Второй Мировой войны привёл к появлению автоматического оружия под промежуточный патрон — 7,62х43. Американцы остались стойкими приверженцами винтовки, поэтому вместо принятия промежуточного патрона создали... новый патрон — 7,62х51, более компактный в сравнении со старым 7,62х63, но винтовочный по своей баллистике. В 1957 году на вооружение ВС США была принята винтовка М14 под этот патрон, а в 1960 году — пулемёт М60.
Танк М48 «Паттон III»
Если начало Корейской войны американцы встретили с танками М-24 «Чаффи», показавшими свою полную бесполезность в боях с Т-34-85, и М-26 «Першинг», полностью не подходившими для боевых действий в горах, то уже вскоре в Корею стали прибывать М46 «Паттон», а после войны в строй встали М47/48 «Паттон II/III» — машины совсем другого класса, способные на равных биться с советскими Т-54. Здесь также не стоит считать, что именно боевые действия на полуострове привели к созданию этих машин, но они сильно ускорили их постановку на вооружение. Ну и выдвинули новые требования к танкам, недаром итог испытаний М48 был подведён фразой: «Наконец-то мы создали настоящий танк».
На среднем морпехе - бронежилет М1951
Но, наверное, самым ярким итогом Корейской войны (о реактивной авиации и вертолётах я здесь упоминать не буду, поскольку уже писал на эту тему ранее) стало появление индивидуальной бронезащиты пехотинца. Точнее — бронежилета. Тут ситуация сильно отличается от всего изложенного выше: в Корее на поле боя впервые появился настоящий бронежилет, не кираса, не стальной нагрудник СН-42, а лёгкая индивидуальная бронезащита из полимерных материалов. Широкое применение китайскими народными добровольцами ППШ позволило американцам одеть пехоту «войск ООН» в бронежилеты М1951 из нейлона с вставками из армированного пластика и алюминия, останавливавшие пулю патрона 7,62х25 мм на дульном срезе. Да и от осколков он надёжно защищал. Весил сей девайс всего 3,5 кг и не сильно надоедал бойцам, особенно во время позиционной войны.
«Великий кормчий» за работой
Политические итоги Корейской войны стали куда глобальнее! Начнём с очевидного: Корейский полуостров остался разделён на КНДР и Республику Корея, каковое разделение сохраняется и по сей день. Но есть и менее очевидные итоги. Конфликт на полуострове привёл к серьёзной эскалации «холодной войны». Сталин именно потому и осторожничал, перед тем как дать Ким Ир Сену «добро» на бросок на Юг, что у него хватало забот на Западной границе. Но Корейская война расширила фронт противостояния между Западом и Восточным блоком сначала на Азию, а потом и на весь оставшийся мир. И такого масштаба СССР в конце концов не выдержал. На эскалации настаивал Мао, и он получил желаемое, но использовать полученное также не смог: революций по всей Азии Корейская война не вызвала, скорее наоборот, способствовала приходу к власти во многих странах региона правых правительств.
«Сталин и Мао — братья навек», но субординацию китайцы считывают чётко: Сталина на изображении сильно больше...
А ещё война основательно повлияла на развитие КНР. Начнём с того, что воевали китайские народные добровольцы советским оружием, и это привязало Мао к Сталину на правах вассала, что Великого Кормчего не особенно устраивало и вскоре привело к размежеванию между СССР и КНР. Кроме того, в ходе конфликта Мао, на основании ярких побед в 1950-51 годах, пришёл к выводу, что революционная армия с высоким боевым духом и сознательностью каждого бойца способна успешно бить вооружённую самым современным оружием армию самого мощного капиталистического государства. Какой из этого можно сделать вывод? Правильно: политработники важнее командиров. Мао именно такой и сделал, что вылилось в репрессии по отношению к «генералам» в целом и посадку Пэн Дехуая в частности. После Корейской войны число политработников в НОАК стало даже выше, чем в Советской армии, а уж власти у них было больше на порядок!
Против Корейской войны массовых протестов не было, но «мина», сработавшая во время Вьетнамской войны, была заложена именно тогда
А в США Корейская война стала первой в череде «непопулярных войн», самым ярким представителем которых является Вьетнамская. Начнём с того, что если до Макартуровского «похода на север» война в Корее для американцев была справедливой (Ким Ир Сен своим нападением на юг дал шикарный козырь американской пропаганде) и выглядела как восстановление «статус кво», то после пересечения «войсками ООН» 38-й параллели всё чаще американские СМИ стали поднимать вопрос: «А что мы делаем в Корее?». Дело в том, что далеко не все в США были готовы вести «войну с мировым коммунизмом» до талого и по всему миру. Еще меньше «поход на Север» поняли союзники США по коалиции, собранной ООН для приведения в жизнь резолюции от 25 июня 1950 года.
Резолюция была выполнена, но боевые действия не прекратились, тогда в сознание политиков стран-союзников США начали закрадываться сомнения: «А не используют ли нас американцы для проведения в жизнь собственной политики под вывеской ООН?». Собственно говоря, собрать подобную коалицию США с тех пор удавалось редко: во Вьетнам с ними приехали только южные корейцы, а в остальных конфликтах участие союзников было чисто символическим — рота, максимум батальон («Буря в пустыне» — исключение, подтверждающее правило).
Чо Бон Ам перед казнью 31 июля 1959 года
Кроме того, итогом войны стало сохранение на юге полуострова режима более людоедского, чем на севере. Ли Сын Ман давил любой намёк на оппозицию, суды выносили смертные приговоры на основании показаний «секретных источников», которые стряпала полиция, но чаще ненужных людей просто кто-то убивал на улице, а полиция не находила убийц. Потому что не искала. Наглядный пример: на суде кандидату от оппозиции, баллотировавшемуся под номером два, судьёй был задан вопрос:
Доказательства? А что это такое? В общем, число жертв «белого» террора в Южной Корее было в два раза больше, чем число жертв «красного» в КНДР. Самым ярким моментом стал арест по обвинению в шпионаже в пользу КНДР и казнь самого серьёзного соперника «президента Ли», кандидата от Партии прогресса Чо Бон Ама в 1960 году, перед самыми выборами — в спешке и без соблюдения формальных процедур.
Американцы же, с одной стороны, решили, что нужно поддерживать любой режим, лишь бы он боролся с коммунистами, а с другой... С другой, во Вьетнаме они оказывали своим сайгонским вассалам уже значительно менее активную поддержку, чем Ли Сын Ману. Кстати говоря, крах сайгонского режима наглядно продемонстрировал, что случилось бы с «президентом Ли» без вмешательства его друга Дугласа Макартура. Независимо от наличия китайских народных добровольцев — Ким справился бы самостоятельно!
Настоящего морпеха радиация только бодрит!
А ещё это был первый звоночек, показавший ограниченность ядерного оружия. В Корее стало ясно, что ЯО — не просто боеприпас, отличающийся повышенной мощностью. Ядерная держава теряла десятки тысяч солдатских жизней, но не решилась применить его даже в тактических целях, для разрушения вражеских укреплений по 38-й параллели. Нравилось ли это военным? Однозначно нет! Полковник Пол Фриман вспоминал: «Корея меня всё ещё гнетёт. Я считал, что слишком много крови мы проливаем зря в этой войне. Тянуть и тянуть эту волынку, сражаться за каждый холмик — это всё неправильно. Нужно было просто выбить оттуда китайцев любыми средствами. Но некоторые европейские страны боялись, что мы что-то затеваем... Пытаться разрушить эти несчастные мосты через Ялу без бомбардировок с той стороны — это абсурд, так войны не ведут...».
«Ястребиность» Макартура смущала даже американских политиков...
Фриман высказывался как человек, помнивший Вторую Мировую войну и не понявший, что для достижения ограниченных целей никто из политиков не даст военным использовать неограниченные средства. Особенно ярко это проявилось после отставки Макартура: он со своим авторитетом мог требовать больше, чем Риджуэй, но даже ему попытка выпросить «бомбу» стоила должности. Собственно говоря, всю «холодную войну» сторонники Макартура будут макать политиков лицом в это рассуждение, приговаривая: «А если бы остановили «комми» в Корее, не пришлось бы сливать Вьетнам...». Вот только их правота в этом вопросе сомнительна, скорее Корейская война помогла установлению правых правительств в Азии, чем помешала этому процессу. А там, где к власти пришли правительства, ориентирующиеся на СССР и КНР, они пришли бы и в случае победы США на полуострове: конфликт, несмотря на ожесточённость, был локальным, и сменить тренд на деколонизацию его иное разрешение не смогло бы.
Какой Маркс? Какой Ленин? «Солнце нации» — наше всё!
Кроме того, американцы в своей «борьбе с мировым коммунизмом» недооценили роль национализма. Ведь в самом деле: идеи, которыми руководствовалась и руководствуется элита КНДР в своей практике, вряд ли можно назвать исключительно социалистическими. Национального колорита в них гораздо больше, чем «учения Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина». В документах из архивов США и их союзников, касающихся Корейской войны, крайне мало тех, что в принципе замечают корейцев как народ. Весь пафос американской политики — в противостоянии систем, борьбы по всему миру с «коммунистическим заговором». В общем — фирменное англосаксонское высокомерие, патернализм и невнимание к местным жителям и, кстати говоря, местной армии. Во Вьетнаме они это месиво будут хлебать полной ложкой, но начало положила Корея.
Ким Ир Сен и Мао Цзедун
У нас войну в Корее принято считать в какой-то степени своей. Вот только руководство СССР в 1950-м году так не считало. Хрущёв впоследствии говорил, что если бы Ким Ир Сену дали один-два танковых корпуса, то он взял бы Пусан с ходу, и война не началась бы. К счастью, Сталин не дал ему возможности проверить эту теорию на практике. Инициатива в развязывании конфликта принадлежала Ким Ир Сену и Мао Цзедуну. Собственно говоря, на их долю пришлись и основные потери. Какими они были?
Кладбище солдат Корейской войны в КНДР: республика понесла самые тяжёлые потери в конфликте
Точных данных нет: КНДР и КНР не самые открытые страны, особенно первая. В СССР приводились достаточно фантастические цифры: 1093839 солдат и офицеров «войск ООН», из которых 390 тысяч — американцев, несколько тысяч танков, 8 тысяч орудий, 13 тысяч автомашин, более 250 кораблей, 20 миллиардов долларов. При этом корейские потери занижались: 746 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными. Потом числа были существенно скорректированы: США — 54 тысячи человек, около 2 миллиардов долларов, а потери корейцев с китайцами — 1 миллион человек. Сегодня относительно правдоподобными считаются потери США — 29550 человек, КНР — 110 тысяч человек, Южная Корея — 33629 человек, КНДР — порядка 900 тысяч человек убитыми и ранеными. Впрочем, есть и другие оценки потерь, особенно китайских и корейских, наиболее зашкаливающие — 2–4 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
Послевоенный Сеул слабо напоминал современный...
Финансовые потери также достойны упоминания. Некоторые историки оценивают потери Южной Кореи как 4 миллиарда долларов, 43 процента промышленных объектов, 41 процент электростанций, 50 процентов шахт, 30 процентов жилых домов. В КНДР подсчитать сумму в долларах сложнее, но было разрушено порядка 9 тысяч промышленных предприятий и более 600 тысяч домов. Встречались суждения о том, что в Северной Корее были уничтожены либо повреждены все дома, имевшиеся на начало войны. Даже если это не так, то то, что отстраивать республику пришлось заново — факт!
Памятник пилотам Корейской войны в КНДР
Впрочем, подсчёт потерь в войне никогда не бывает точным, хотя бы из-за разницы в методиках подсчёта боевых и небоевых потерь. В Корейской войне у США небоевые потери (особенно в авиации) были сильно больше боевых. А у КНДР, помимо потерь на фронте, были огромные потери от американских бомбардировок городов. Ну а СССР? Что ж, можно сказать, что Советский Союз в Корейской войне отделался малой кровью: около 300 человек, в том числе 120 лётчиков.
Будущее Корейского полуострова: без данного девайса не разобраться!
Ну и в заключение: насколько велика вероятность объединения Кореи в будущем? На этот вопрос без хрустального шара ответить сложно, так что придётся достать из кладовки виртуальный. На сегодняшний день — мизерная. Слишком разные у двух Корей промышленный потенциал, уровень жизни и социальное устройство. Южная Корея, несмотря на все свои успехи, не сможет «переварить» КНДР даже в случае присоединения на своих условиях: придётся модернизировать всю инфраструктуру, которая на Севере в достаточно плачевном состоянии, но это будут самое простое, потому что, кроме этого, придётся проводить социальный эксперимент такого масштаба, что объединение Германии покажется детской игрой в песочнице.
Вместе с тем, хоть будущее и туманно, но нельзя исключать и объединение Кореи под началом КНДР. Дело в том, что у Республики Корея есть фундаментальная проблема, которая никак не решается, несмотря на все прилагаемые усилия. Демография. Южная Корея вымирает шокирующими темпами, а у КНДР в этом плане, скорее всего, дела обстоят несколько мягче. К тому же за экономический рывок южанам пришлось заплатить жизнью, превратившейся в корпоративные «крысиные бега», приводящие к массовому алкоголизму — справиться с полученным стрессом без ударных доз соджу у местного офисного планктона не получается. Подобный стиль жизни прельщает далеко не всю южнокорейскую молодёжь, среди которой начинают проступать определённые симпатии к левым идеям. В общем, нельзя полностью исключить того сценария, что в будущем у очередного Кима получится осуществить план Кима I: удар извне, совмещённый с восстанием изнутри. На этом мой виртуальный хрустальный шар лопается от натуги, и осколки со звоном падают на пол...
