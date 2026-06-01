Крах «царя Дмитрия»
Предпосылки Смуты
Смута начала XVII века была вызвана тремя основными предпосылками. Во-первых, изменой части тогдашней княжеско-боярской элиты, которая «тянула одеяло на себя», ставила свои личные узкогрупповые интересы выше интересов державы и народа.
Это характерно для любой Русской Смуты, хоть XVII в., хоть 1917–1920 гг. или 1985–1993 гг. (эта современная Смута, но в облегченном варианте, продолжается и до сих пор, включая войны в Чечне, войны на Южном Кавказе и нынешний Украинский фронт). Деградировавшая элита, номенклатура разрушает державу, народ подключается уже на следующем этапе.
Во-вторых, активные подрывные действия Запада, который в любой исторический период пытается решить свою главную задачу – «русский вопрос». Устранить главного конкурента в Большой игре, в борьбе за планету. Расчленить, разграбить и уничтожить Русскую державу и суперэтнос русов-русских.
В начале XVII века это был католический Рим (тогдашний командный пункт западного мира) и Речь Посполитая. Швеция решала задачу по расширению зоны контроля на Балтике.
Поэтому римско-католическая польская элита поддержала информационную диверсию, проект «законный государь» из династии Рюриковичей, который родился в самой Руси. В частности, в доме Романовых (Миф о «праведных» Романовых), которые таким образом сами хотели занять русский престол.
Сначала Запад поддержал предателей, заговорщиков и самозванцев, а когда Русская держава рухнула, то началась уже открытая военная агрессия с целью ликвидации Русского государства и постепенного поглощения Русских земель по образцу Литовской Руси (Белой и Малой Руси).
В-третьих, в этот момент включается защитный механизм Русской цивилизации. Русский народ объединяется вокруг лидеров-вожаков-вождей и начинает борьбу по спасению державы. При этом часто народ выступает против старой верхушки. Сакральными лидерами этой борьбы стали Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Но были и другие.
Очернение Ивана Грозного
Часто в российской историографии виновником Смуты называют царя Ивана Грозного. Мол, начал Ливонскую войну, что привело к истощению державы. Огромным людским, материальным потерям. В ослабленной державе в итоге началась разруха и смута.
Это очевидная клевета, очернение великого русского государя (Почему западники ненавидят Ивана Грозного; Почему оклеветали Ивана Грозного). Часть информационной войны, которую наши внешние и внутренние враги ведут против Руси-России. Политика Ивана Васильевича была крайне эффективной. Он смог восстановить внутреннее единство державы, подавить боярские кланы. Провёл ряд важнейших реформ, включая создание регулярной армии и флота (эти заслуги позднее приписали Петру I). Вёл масштабное строительство: города-крепости, храмы, засечные оборонительные линии и т. д.
Иван Грозный объединил наследие Руси и Орды, фактически восстановил русскую державу-империю на рубежах скифского периода суперэтноса русов. Это была задача планетарного (геостратегического) уровня. Русские вернули Волжский путь, пошли за Камень-Урал.
Русь выстояла в жестокой войне, сдерживая врага на трёх фронтах: северо-западном, западном и южном. Москва не склонила голову перед могущественным Римом, который руками ордена иезуитов (фактически спецслужба Ватикана) пытался склонить Ивана Грозного на путь «культурного сотрудничества» (то есть концептуального, идеологического и культурно-информационного подчинения).
Московская Русь выстояла в борьбе с Речью Посполитой, которую поддерживали наемники, авантюристы из Венгрии, империи Габсбургов, различных германских княжеств и т. д. На севере русская армия сдержала удар Швеции. На юге – удары Крымской орды, за которой стояла могущественная Порта.
Ливонская война, начавшаяся как борьба Москвы и Ливонии, обернулась тяжелейшей и многолетней кампанией. Но она была неизбежна и закономерна (Иван Грозный и смысл Ливонской войны). Русь решала исторические, стратегические задачи: воссоединение Русской земли и русского суперэтноса; возвращение выхода к Балтийскому и Чёрному (некогда Русское море) морям; ликвидация паразитарного государственного образования – Крымского ханства, контроль над Северным Причерноморьем; движение «встречь солнцу» – на восток, в Сибирь и далее.
Иван Грозный всё это отлично понимал. Но сил у Руси тогда для этого не хватило. Эти задачи шаг за шагом решали первые Романовы, Пётр I и Екатерина Великая. Однако обозначены они были уже Иваном IV. Русская стратегия (геостратегия, геополитика).
Борьба за власть: элита начинает «раскачивать лодку»
Ливонская война, длившаяся более 20 лет, постоянная борьба с крымскими хищниками и прочими степняками нанесли большой урон Русскому государству. Однако к моменту смерти Ивана IV в 1584 году Русь уже восстановилась.
В правление Фёдора Ивановича (1584 – 1598), когда фактическим руководителем был Борис Годунов, весьма разумный и энергичный государственный деятель, также происходило укрепление державы. Были основаны новые города и крепости. Шло продвижение в Сибири. Учреждён Московский патриархат. Усилены южные оборонительные рубежи и отражен последний крупный поход Крымской орды на Москву. В ходе войны со Швецией Москва вернула крепости, которые были потеряны в ходе Ливонской войны.
Проблема была в том, что боярские семьи, которые были разгромлены при Иване Грозном и в правление Годунова, не смирились с потерей прежних привилегий, они сами претендовали на престол. Есть большая вероятность, что самого Ивана Васильевича отравили и извели его детей.
При этом враги Годуновых начали активную информационную войну: распространяли слухи, что царевича Дмитрия в 1591 году убили по приказу Бориса Годунова. Когда в начале 1598 года умер царь Фёдор, не оставив наследника, то начали распускать слухи, что его также устранил Годунов.
Годунов, как опытный политик, имел поддержку патриарха Иова, служащих, дворянства и армии (стрельцы). Против него выступали старые княжеско-боярские роды: Мстиславские, Бельские, Шуйские, Романовы и пр. Об избрании царем Бориса современник писал: «Боярами и придворными овладел великий страх. Они постоянно изъявляли желание избрать царем Федора Никитича Романова».
В ходе подковёрной борьбы за престол победил Борис Годунов (Как Борис Годунов стал русским царём). Он «зачистил» явных оппонентов, но вскоре многих амнистировал. В результате противники Годунова продолжали свою деятельность. Это классический кризис «верхов».
Одновременно происходит заметное ухудшение жизни простого народа. Кризис «низов». Социально-экономическая предпосылка смуты. В правление Годунова происходит рост оброчных повинностей крестьян (почти в три раза). Лучшие земли, луга, леса захватывают помещики. Усиливается крепостная зависимость крестьян и власть бояр и помещиков. Крестьяне жаловались, что дворяне их «били и имущество грабили и всякие насильства чинили». Юрьев день, когда крестьяне могли покинуть помещика, отменили в 1597 году.
Усиливается бегство крестьян, холопов, городской бедноты на окраины-украйны Русского государства: на Север и в Сибирь, на Яик (Урал) и Терек, на Нижнюю Волгу и Дон, на Днепр (Запорожье). Наиболее решительные и активные люди (пассионарии) бежали на окраины. Становились вольными людьми, казаками. Образовывали самоуправляющиеся общины, выбирали себе атаманов, вожаков. Основывали свои поселения – станицы, хутора, слободы, городки-остроги, сечи. Появилась самостийная военная сила – казачьи войска, которая тревожила не только Крым, Турцию, Польшу, но и Москву.
При этом часть вольных, гулящих людей жила и служила в крепостях, городках на южном оборонительном рубеже державы. В засечных линиях. Часть казаков поступала на государеву службу, получала жалованье деньгами, хлебом и боеприпасами.
Таким образом, накапливалась взрывоопасная масса решительных, волевых, деятельных людей. Бойцов с большим военным опытом.
Царь Борис и царица Марфа (мать царевича Дмитрия) Эскиз неосуществленной картины художника Николая Ге
Великий голод
В начале XVII века положение простого народа ещё более ухудшилось из-за череды природных бедствий, которые вызвали ряд неурожайных лет. Так, в 1601 году урожай залили проливные дожди. Затем ударили ранние заморозки. Следующий год также стал неурожайным. В 1603 году посевы погибли из-за сильной засухи.
В результате страну поразил страшный голод, начался мор (эпидемии). Люди ели кошек и собак, древесную кору и траву, навоз. Наблюдались случаи людоедства. Десятки тысяч людей погибли.
Толпы людей, спасаясь от голодной смерти, искали спасения в городах. Бежали на Волгу и Дон.
Помещики выгоняли своих крестьян и холопов, чтобы не кормить их. Толпы холопов стали разбойниками, грабителями. Шайки бандитов грабили торговцев и купцов на дорогах. Появляются бандформирования «воровских казаков», которые нападают даже на усадьбы помещиков. В сущности, происходит криминальная революция, характерная для любой Смуты.
Начинаются голодные бунты. Масштабное восстание Хлопка. Восстание охватило многие уезды запада, центра и юга Русского государства. В 1603 г. стрельцы разгромили восставших, Хлопка Косолапа схватили и казнили. Но это было только начало. Многие крестьяне и холопы стали участниками новых восстаний, вошли в отряды самозванцев.
Волна восстаний проходит по Северской и Донской землям, в Поволжье. Ряд городов, особенно на юге, отказываются подчиняться центру. Ситуация начинает выходить из-под контроля.
Многие голодающие потянулись в Москву, где происходили раздачи пищи из государевых запасов. Один из современников событий писал: «А на Москве и в пределах ее ели конину, и псы, и кошки, и людей ели, но царскою милостынею еще держахуся убогие…».
Как рассказывали современники событий, у купцов, бояр, крупных церковников были большие запасы хлеба. Они могли облегчить положение многих людей. Однако дело усугублялось тем, что господа, богатые люди, включая и часть церковников, обогащались на народном горе. Спекулировали хлебом.
За короткий срок цена на хлеб стала баснословной. Так, до 1601 года 4 центнера ржи стоили 9—15 копеек, а во время голода четверть (центнер) ржи стоила более 3 рублей.
В Москве распространяют слухи, что голод послан в наказание Богом «ненастоящему» царю Борису.
Москва. Голод 1601 года. Рисунок 1830-х гг. Худ. Борис Чориков
Продолжение следует...
Информация