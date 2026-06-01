Иранские ракетно-дроновые удары по американским объектам на Ближнем Востоке
28 февраля 2026 года США и Израиль начали наносить по объектам в Иране массированные авиационные и ракетные удары. Израильская армия также атаковала позиции союзной Ирану исламистской вооружённой организации «Хезболла» в южном Ливане. Иран ответил ракетно-дроновыми атаками по Израилю, а также по территории восьми арабских стран, целясь как в военные, так и в гражданские объекты, включая энергетическую и транспортную инфраструктуру.
Потери Ирана от американо-израильских бомбардировок по многим позициям были существенными, в результате чего промышленный и оборонительный потенциал страны сильно пострадал. В частности, практически полностью оказались уничтожены мощности по выпуску баллистических ракет и надводные силы ВМС ИРИ. В самом начале компании американцам и израильтянам удалось подавить иранскую ПВО и ВВС, которые не смогли оказать особого противодействия разрушительным авианалётам и, по большому счёту, на ход боевых действий никакого влияния не оказали.
Американские боевые самолёты на палубе авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72)
В то же время иранские баллистические ракеты и дроны-камикадзе оказались куда эффективней, чем на это рассчитывало американское командование при планировании операции. Во многом это объясняется тем, что руководство МО США допустило ряд критических просчётов, не приняв во внимание число и ударные возможности иранских ракет и дальних беспилотников. Недооценка противника, пренебрежение к средствам маскировки, размещение в течение длительного периода времени важных мобильных систем вооружений на одном месте, недостатки в ПВО и ПРО, провалы в оповещении и координации действий с союзниками привели к существенным потерям.
После того как военно-политическое руководство ИРИ во многом было обезглавлено, решения о нанесении ударов по объектам противника было делегировано региональным командованиям, и они во многом наносились децентрализованно, по мере готовности к применению средств поражения. Иран атаковал ракетами и дронами Израиль и арабские страны региона, являющиеся партнёрами США, а также британскую военную базу на Кипре. В общей сложности Ираном были выпущены тысячи беспилотников и более 680 баллистических ракет малой и средней дальности. Также Иран пытался атаковать ракетами объекты на территории Турции и наносил удары беспилотниками по Азербайджану.
До перемирия, заключённого 8 апреля 2026 года, вооружённые силы ИРИ запустили около 4000 беспилотников и более 1700 баллистических и крылатых ракет разной дальности. Стоит отметить, что Израиль, США и американские ближневосточные союзники оказались по-разному подготовлены к отражению иранских атак.
Например, израильские силы ПВО и ПРО перехватили около 90% БР и почти все КР и БПЛА, в связи с чем объекты ЦАХАЛ практически не пострадали. В начале марта интенсивность ракетно-дроновых атак, направленных против Израиля, сократилась по мере переноса части ударов на другие государства региона, истощения запасов готовых к применению ракет и уничтожения значительной части пусковых установок.
Иран и проиранские прокси наносили удары по военным базам США, объектам гражданской инфраструктуры и энергетическим объектам в ряде стран региона. Были обстреляны американские объекты на территории Турции, ОАЭ, Катара, Кувейта, Бахрейна, Саудовской Аравии, Омана, Иордании и Кипра. Согласно информации, опубликованной в СМИ, по состоянию на 3 марта 2026 года по арабским странам было запущено более 450 иранских ракет и 1140 беспилотных летательных аппаратов. 2 марта 2026 года два фронтовых бомбардировщика Су-24М, принадлежащих ВВС ИРИ, пытались нанести авиаудар по авиабазе Аль-Удейд, но их перехватили катарские истребители F-15QA. Впрочем, весьма значительная часть атак по американским объектам достигла своей цели, и вооружённым силам США был нанесён серьёзный ущерб.
Расположение американских военных баз в регионе
Американцы потеряли 15 военнослужащих убитыми и 538 человек получили ранения различной степени тяжести. По данным, опубликованным независимыми расследователями, иранские удары повредили или уничтожили по меньшей мере 228 сооружений или единиц техники на военных объектах США по всему Ближнему Востоку.
Места нанесения ракетно-бомбовых и дроновых ударов. Синие значки объекты атакованные США и Израилем, красные значки – объекты атакованные Ираном
Были поражены ангары, казармы, топливные склады, самолеты, радары, средства связи, средства ПВО и ПРО. Согласно анализу спутниковых снимков, проведённому сотрудниками Washington Post, количество разрушений больше, чем было признано официальными американскими представителями.
Иран заявил об уничтожении или выводе из строя более чем двенадцати радиолокационных и спутниковых систем, среди которых РЛС СПРН AN/TPY-2 и AN/FPS-132, используемые в составе противоракетной обороны. Также атакам подверглись мобильные трёхкоординатные радиолокаторы дежурного режима AN/TPS-59, AN/FPS-117 и AN/TPS-75, в основном предназначенные для обнаружения аэродинамических целей, маловысотная РЛС AN/MPQ-64, многофункциональный радиолокатор AN/MPQ-65 из состава ЗРК MIM-104 Patriot и спутниковые системы связи AN/GSC-52B SATCOM.
Новостные ресурсы Ирана во время конфликта многократно публиковали не подтвердившиеся впоследствии заявления о многочисленных сбитых американских и израильских самолётах, а также изображения пораженных целей, сгенерированные ИИ. В связи с чем судить о количестве и степени поражения американских объектов на основании иранских заявлений некорректно.
Картинка разрушенных американских объектов, сгенерированная искусственным интеллектом
В то же время американцы скрывают свои потери, и ряд коммерческих компаний, владеющих спутниками, предназначенными для мониторинга поверхности земли, по просьбе правительства США перестали публиковать актуальные снимки ближневосточного региона.
Удары по американским объектам на территории Объединённых Арабских Эмиратов
По объектам на территории ОАЭ было запущено 167 ракет и 541 дрон. Согласно официальным данным, 154 ракеты были уничтожены, также удалось перехватить 506 ударных беспилотников. Помимо израильского посольства, иранские ракеты и дроны целились в жилые и офисные здания, в энергетическую и портовую инфраструктуру, а также в дата-центры Amazon. Одной из целей также стала авиабаза Аль-Дафра, расположенная примерно в 30 км южней Абу-Даби.
Спутниковый снимок Google Earth: вид авиабазы Аль-Дафра с высоты 5,5 км. Снимок сделан в марте 2025 года
На этой прекрасно оборудованной авиабазе с двумя ВПП длиной 3661 м имеется множество ангаров и капитальных бетонных укрытий, а в окрестностях развёрнуты различные системы ПВО. Здесь, помимо пяти эскадрилий эмиратских Mirage 2000 и F-16E/F, базируются самолёты 380-й экспедиционной оперативной группы ВВС США и подразделения 32-го командования противовоздушной и противоракетной обороны армии США.
Спутниковый снимок Google Earth: американские штурмовики А-10С Thunderbolt II и БПЛА MQ-9 Reaper на стоянках авиабазы Аль-Дафра. Снимок сделан в мае 2023 года
Иран несколько раз атаковал авиабазу Аль-Дафра. 7 марта пресс-служба КСИР заявила:
15 марта на глобальной цифровой платформе Soar Atlas появились спутниковые снимки, свидетельствующие о попаданиях в ангары, в которых хранились и обслуживались американские разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper.
Судя по характеру повреждений, в ангары прилетели не крылатые или баллистические ракеты, а беспилотники, оснащённые боевой частью массой десятки килограмм. Помимо ангаров для авиатехники, повреждения получили несколько антенн спутниковой связи.
В 3 км южнее нефтяного терминала Аль-Рувайс в середине 2025 года армия США развернула противоракетную систему THAAD, применявшуюся впоследствии в перехвате иранской баллистики.
Спутниковый снимок Google Earth: пусковые установки системы ПРО THAAD на позиции южнее нефтяного терминала Аль-Рувайс. Снимок сделан в августе 2025 года
Неподалёку от пусковых установок на подготовленной площадке находилась РЛС AN/TPY-2, а в капитальных железобетонных строениях — командный пункт батареи, узел связи и помещения для личного состава.
Радиолокационная станция с АФАР AN/TPY-2, производимая компанией Raytheon, работает в диапазоне 8,55–10 ГГц и имеет инструментальную дальность около 1000 км. Углы сканирования по вертикали: -10-60°, по горизонтали - 80°. Данные, полученные от РЛС AN/TPY-2 по спутниковым каналам аппаратуры JTAGS, в реальном режиме времени транслируются в вышестоящие штабы и другим подразделениям ПРО и ПВО.
Спутниковый снимок Google Earth: площадка РЛС AN/TPY-2 южнее нефтяного терминала Аль-Рувайс. Снимок сделан в августе 2025 года
Иранские представители заявили, что эта позиция была поражена точным попаданием баллистической ракеты «Хоррамшахр-4» с массой боевой части около 1800 кг. Однако объективных подтверждений этим заявлениям не имеется.
Удары по американским объектам на территории Катара
Крупнейшим американским военным объектом в ближневосточном регионе является авиабаза Аль-Удейд, находящаяся примерно в 10 км юго-западней столицы Катара города Доха.
Спутниковый снимок Google Earth: авиабаза Аль-Удейд. Снимок сделан в феврале 2026 года
Базой пользуются ВВС Катара, ВВС США и другие иностранные силы. Здесь расположены передовой штаб Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM — Единое командование, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками на Ближнем Востоке, в Восточной Африке и Центральной Азии), штаб Центрального командования ВВС США, 83-я экспедиционная авиагруппа и 379-е экспедиционное авиакрыло. На авиабазе имеется две асфальтовые ВПП длиной 3750 м, большое количество строений и ангаров для авиатехники, крупные запасы авиационного топлива и защищённые хранилища для боеприпасов. Общая площадь базы примерно 31 км².
Спутниковый снимок Google Earth: американские самолёты-заправщики КС-135 Stratotanker на авиабазе Аль-Удейд. Снимок сделан в феврале 2026 года
Авиабаза Аль-Удейд для США имеет ключевое значение не только как место развёртывания боевой и разведывательной авиации, но и как логистический центр и пункт постоянного базирования самолётов-заправщиков, обеспечивающих действия ВВС США в регионе. Здесь также расположены коммуникационные центры, узлы связи и радары.
Спутниковый снимок Google Earth: здания и сооружения на авиабазе Аль-Удейд. Снимок сделан в феврале 2025 года
В начале марта авиабаза Аль-Удейд подверглась массированным ракетным и беспилотным атакам, при этом часть ракет и БПЛА прорвалась через заслон сил ПВО и ПРО.
Спутниковый снимок последствий атаки на узел связи на авиабазе Аль-Удейд в марте 2026 года
На спутниковом снимке, опубликованном в марте 2026 года, видно, что в результате иранской атаки была поражена антенна спутниковой связи, укрытая радиопрозрачным сферическим куполом.
Примерно в 2 км восточней от пораженного узла связи развёрнута батарея ЗРК Patriot PAC-3. Однако это полностью не защитило авиабазу Аль-Удейд.
Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК Patriot PAC-3 на восточной окраине авиабазы Аль-Удейд. Снимок сделан в феврале 2026 года
28 февраля 2026 года иранские дроны-камикадзе прилетели по РЛС СПРН AN/FPS-132 Block-5, расположенной на территории Катара в 1 км южнее авиабазы Равдат-Хатан в районе Аль-Хор, на специализированном объекте Qatar Early Warning Radar (QEWR). С большой долей вероятности это были БПЛА Shahed 136 с боевой частью массой около 40 кг.
РЛС AN/FPS-132, внешне выглядящая как усечённая пирамида высотой около 40 м, имеет импульсную мощность 2,5 МВт и способна обнаруживать объекты в околоземном пространстве на дальности до 5 000 км. Антенны станции СПРН в Катаре ориентированы в северном, западном и восточном направлении, что позволяет просматривать практически всю территорию Ирана, часть территории России, Китая и акватории Индийского океана.
Спутниковый снимок Google Earth: РЛС AN/FPS-132 Block-5 южней катарской авиабазы Равдат-Хатан. Снимок сделан в феврале 2026 года
Иранские дроны ударили в антенну, которая смотрит на север и в основание станции.
Катарские медиаресурсы 11 апреля опубликовали фотографии, на которых можно увидеть повреждения, полученные американским радаром системы предупреждения о ракетном нападении AN/FPS-132 Block 5.
Эксперты отмечают, что удары нескольких беспилотников не способны уничтожить столь крупную станцию, как AN/FPS-132, но как минимум это привело к выходу из строя одной из АФАР, и для восстановления полной работоспособности данного радара потребуется дорогостоящий ремонт.
В 7 км западнее катарской авиабазы «Равдат-Хан» находится американский узел спутниковой связи, на территории которого установлены параболические антенны различного размера.
Спутниковый снимок Google Earth: узел спутниковой связи в 7 км западней катарской авиабазы Равдат-Хатан. Снимок сделан в июле 2023 года
По неофициальной информации, этот узел связи также подвергся атаке, и иранские СМИ в начале марта опубликовали изображение последствий налёта дронов.
Но качество этого изображения низкое, а его достоверность проверить в других источниках пока не представляется возможным.
В 2,5 км западнее от РЛС СПРН AN/FPS-132 Block-5 имеется позиция ЗРК Patriot PAC-3 с пусковыми установками, ориентированными в северном направлении.
Спутниковый снимок Google Earth: пусковые установки ЗРК Patriot PAC-3 2,5 км западней РЛС AN/FPS-132 Block-5. Снимок сделан в феврале 2026 года
Непонятно, пытались ли расчёты ЗРК Patriot PAC-3 защитить дорогостоящую радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении от атаки БПЛА, но можно с полной уверенностью сказать, что им это не удалось.
Удары по американским объектам на территории Кувейта
На территории Кувейта по состоянию на февраль 2026 года на трёх крупных объектах размещалось около 13 000 американских военнослужащих: на военных базах Кэмп-Арифджан и Кэмп-Бюринг, а также на авиабазе Али-Салем. Эти объекты используются для проецирования военной мощи, обеспечения логистики и разведывательной деятельности вооруженных сил США в регионе. Содержание этих баз в значительной мере финансируется правительством Кувейта.
В феврале-марте 2026 года по авиабазе Али-Салем, которая делит взлётно-посадочную полосу с международным аэропортом, была нанесена серия ракетно-дроновых ударов.
К сожалению, в настоящее время даже архивные снимки авиабазы «Али-Салем» заблюрены, в связи с чем судить об исходном состоянии и степени поражения зданий и сооружений мы можем только по не слишком качественным изображениям, имеющимся в сети.
Спутниковый снимок зданий и сооружений на авиабазе Али-Салем
Следы пожаров и разрушения на авиабазе Али-Салем
Спутниковый снимок горящего хранилища ГСМ на авиабазе Али-Салем
На военной базе Кэмп-Арифджан в Кувейте размещаются подразделения ВВС США и ВМС США, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны, а также находится крупное хранилище боеприпасов.
Американская военная техника на базе Кэмп-Арифджан
Военная база Кэмп-Арифджан играет очень важную роль в обеспечении материально-технического снабжения, связи и разведывательных нужд американских вооруженных сил, и качественные спутниковые снимки этого объекта не публиковались.
Согласно иранским данным, в результате ударов возмездия инфраструктуре базы был нанесён серьёзный ущерб, что сделало невозможным её дальнейшее использование. Уничтожению подверглись стационарные узлы связи и мощные радиолокационные станции с антеннами, укрытыми пластиковыми сферическими куполами. В подтверждение этого иранцы опубликовали изображения, на которых видны тотальные разрушения на базе Кэмп-Арифджан. Однако позже выяснилось, что эти снимки сгенерированы нейросетью.
Тем не менее результаты иранской атаки действительно оказались очень серьёзными, что подтверждается спутниковыми снимками, предоставленными независимыми источниками.
В начале марта появилась информация, что иранский истребитель F-5Е, прорвавшийся на малой высоте, сбросил бомбы на американскую военную базу Кэмп-Бюринг, которую также атаковали дроны-камикадзе.
Спутниковый снимок Google Earth: американская военная база Кэмп-Бюринг. Снимок сделан в августе 2023 года
Это крупная военная база, расположенная в северо-западной части Кувейта в пустыне, примерно в 40 километрах от границы с Ираком, являющаяся ключевым логистическим и тренировочным узлом, а также основным местом дислокации оперативного резерва вооруженных сил США на Ближнем Востоке.
В сети опубликованы снимки сильно повреждённого вертолёта CH-47F Chinook, но других объективных данных, касающихся ущерба, нанесённого иранскими ударами базе Кэмп-Бюринг, пока не имеется.
Удары по американским объектам на территории Бахрейна
В Бахрейне, в окрестностях военно-морской базы Аль-Джуффайр, рядом со столицей Манамой, находится штаб-квартира 5-го флота ВМС США. Эта база имеет важное значение для организации операций американского флота в регионе, и инфраструктура порта позволяет принимать и обслуживать корабли всех классов, в том числе и авианосцы. Впрочем, атомные авианосцы в порту не швартовались, а вот авиадесантные корабли присутствуют здесь регулярно.
Спутниковый снимок Google Earth: десантный корабль USS Kearsarge (LHD-3) у пирса военно-морской базы Аль-Джуффайр. Снимок сделан в ноябре 2015 года
28 февраля и 1 марта 2026 года иранские беспилотники атаковали цели в Бахрейне, и в том числе и объекты 5-го флота ВМС США.
Спутниковый снимок Google Earth: американский узел связи в районе Аль-Джуффайр. Снимок сделан в феврале 2025 года
В сети имеются верифицированные кадры атаки БПЛА Shahed 136 на антенны спутниковой системы связи AN/GSC-52B SATCOM, предназначенной для обеспечения высокоскоростной широкополосной спутниковой связи в интересах стратегического командования и глобального управления войсками, а также функционирования системы ПРО.
Падение иранского БПЛА на купол системы AN/GSC-52B SATCOM
Можно уверенно говорить о том, что подрыв боевой части «Шахеда» произошел в непосредственной близости от радиопрозрачного купола, под которым находится параболическая антенна диаметром 11,6 м.
Подрыв боевой части иранского БПЛА рядом с куполом системы AN/GSC-52B SATCOM
Удары по американским объектам на территории Иордании
Очень значительное американское военное присутствие имеется в Иордании на авиабазе Муваффак Салти, где базируются ударно-разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper, истребители F-16C/D Fighting Falcon и F-35А Lightning II, а также регулярно совершают посадку военно-транспортные самолёты C-130Н Hercules и C-17А Globemaster III.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты F-16C/D, F-35А и C-130Н на авиабазе Муваффак Салти. Снимок сделан в июле 2023 года
В свободном бесплатном доступе имеются спутниковые снимки территории авиабазы Муваффак-Салти, датированные июлем 2023 года. Согласно открытым данным, батарея противоракетной обороны THAAD с РЛС AN/TPY-2 были развернуты в Иордании в период между октябрем 2024 года и началом 2026 года, а их нахождение на авиабазе Муваффак-Салти было зафиксировано в середине февраля 2026 года.
Судя по всему, повреждение РЛС AN/TPY-2, находившейся на авиабазе Муваффак Салти, действительно имело место. Однако в сети по этому поводу было опубликовано очень много откровенно недостоверной информации, и говорить о подлинности тех или иных фотографий не представляется возможным.
Удары по американским объектам на территории Саудовской Аравии
28 февраля Иран в первый раз атаковал объекты на территории Саудовской Аравии. Однако до определённого момента американским и саудовским силам ПВО и ПРО удавалось перехватывать большую часть иранских ракет и беспилотников.
Местом дислокации основного американского контингента в Саудовской Аравии является авиабаза «Принц Султан», где в течение длительного времени находятся американские истребители, военно-транспортные самолёты, дальнего радиолокационного дозора и воздушные заправщики.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты E-3G Sentry и C-130Н на авиабазе Принц Султан. Снимок сделан в июне 2019 года
27 марта в результате комбинированного ракетно-дронового удара система обороны была перегружена, и американские силы понесли чувствительные потери. В результате попадания баллистической ракеты был полностью уничтожен американский самолет ДРЛО E-3 Sentry, что стало первой боевой потерей самолета данного типа в истории его эксплуатации. Ещё одна однотипная машина получила повреждения.
Стоимость одного «Сентри» составляет примерно $500 млн. В настоящее время в списочном составе ВВС США числится 14 таких самолётов. Также из строя вышли два заправщика KC-135R Stratotanker.
3 апреля ряд новостных изданий со ссылкой на иранские источники сообщил об уничтожении на авиабазе «Принц Султан» ещё одной радиолокационной станции AN/TPY-2. Но, как и в других случаях, кроме размытых спутниковых снимков без привязки координат, иных доказательств не предоставлялось.
Окончательный список потерь, понесённых американцами в этой компании, станет известен через некоторое время после её окончания, когда «туман войны» рассеется. Западные аналитики утверждают, что в военном отношении Иран понёс гораздо больший ущерб, чем США, и его ракетная и ядерная программы были намного отброшены назад. Но можно с полной уверенностью утверждать, что нынешняя администрация в Белом доме не просчитала всех последствий своих действий и загнала себя в патовую ситуацию. Так или иначе, Вашингтон для полной и окончательной победы не готов идти на большие жертвы, а капитулировать в сложившихся обстоятельствах Тегеран не намерен.
