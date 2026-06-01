USSOCOM модернизирует карабины M4A1
Бойцы сил спецопераций США с карабинами M4A1
Командование спецопераций США планирует провести модернизацию имеющихся у него автоматических карабинов M4A1. За счёт замены ключевых компонентов и внедрения нового патрона оно собирается улучшить основные огневые характеристики оружия. Проект получил обозначение HICAR и сейчас находится на стадии поиска потенциальных исполнителей. Первые его результаты ожидаются уже в начале осени.
Проблема характеристик
Карабин M4A1 при использовании штатного патрона 5,56×45 мм M855 показывает эффективную дальность огня на уровне 600 м. Однако в реальном бою ряд факторов снижает этот параметр. Например, при использовании противником средств индивидуальной защиты эффективная дальность падает вдвое или более — примерно до 300 м и менее.
Сухопутные войска США решают эту проблему радикально — через программу NGSW, в рамках которой принимается новый стрелковый комплекс (винтовка XM7) под более мощный патрон 6,8×51 мм. Командование спецопераций (USSOCOM) выбрало иной путь: оно решило обойтись без полномасштабного перевооружения и смены калибра, сохранив единую логистику боеприпасов 5,56 мм.
Командование запускает программу HICAR (Hypervelocity Enhanced Capability Assault Rifle). Само название с упоминанием «гиперскорости» носит маркетинговый характер: речь не идёт о гиперзвуковых скоростях в физическом смысле, а лишь о повышении начальной скорости пули. Целью программы является модернизация существующего карабина M4A1 с внедрением усиленного патрона 5,56×45 мм. Ожидается, что такие меры дадут желаемый прирост характеристик при ограниченных затратах.
18 мая 2026 г. USSOCOM разместило на портале государственных контрактов первый «запрос информации» по теме HICAR. До 8 июня командование принимает заявки от компаний, желающих участвовать в программе. К концу месяца определят круг участников, и вскоре выдадут им контракты на разработку проектов.
Первые результаты работ ожидаются всего через четыре месяца. В середине сентября на одном из полигонов состоятся первые демонстрационные и сравнительные испытания модернизированных карабинов. Это мероприятие покажет потенциал конкурсных проектов, а также поможет уточнить планы на будущее.
Патрон 5,56×45 мм M855A1 и его пуля
Командование спецопераций пока не уточняет, как долго будут длиться работы по HICAR, какое финансирование на них выделят и т. д. Однако уже сейчас понятно, что проект может растянуться на несколько лет и обойтись как минимум в миллионы долларов.
Новый патрон
Ключевым элементом программы HICAR является промежуточный патрон M855A1+. Он создаётся на базе существующего M855A1 Enhanced Performance Round и отличается рядом особенностей, дающих прирост основных характеристик.
Новый патрон M855A1+ сохраняет стандартную геометрию боеприпасов 5,56×45 мм. Он получает металлическую гильзу с усиленной навеской пороха. Используется пуля от предыдущего патрона EPR. Она выполнена из меди и имеет стальной бронебойный сердечник. При производстве такой пули не используется свинец, что сокращает риски для здоровья военнослужащих и экологии. Общая масса пули — 4 г, сердечника — 1,2 г.
Патрон «с плюсом» имеет усиленный метательный заряд на основе нового сорта пороха. По имеющимся данным, за счёт него пиковое давление газов повышается до 82 тыс. фунтов на кв. дюйм (около 5650 бар) — против примерно 65 тыс. фунтов на кв. дюйм (около 4275 бар) у патрона EPR. Эти значения заметно превышают стандартное для боеприпасов 5,56 мм давление и нуждаются в проверке, но сам их порядок указывает на экстремальный для данного калибра характер боеприпаса.
Точные боевые характеристики патрона M855A1+ пока не раскрывались. Согласно разным оценкам, при длине ствола 12 дюймов он позволит довести начальную скорость пули до 950–1000 м/с. Должны вырасти и другие параметры. Главное — эффективная дальность огня по защищённым целям поднимется до 600 м, то есть до уровня, который штатный M855 обеспечивает лишь по целям без бронезащиты. Так патрон компенсирует падение дальности, которое современные средства индивидуальной защиты сегодня навязывают стрелку.
Усиленный ресивер
Главная задача программы HICAR — адаптация карабина M4A1 к применению патрона M855A1+ со всеми его особенностями. В опубликованной документации USSOCOM раскрыло основные принципы этой работы.
Участникам программы предстоит разработать новую ствольную коробку (т. н. верхний ресивер) и ствол, соответствующие характеристикам патрона. Фактически речь идёт о доработке стандартного изделия Upper Receiver Group — Improved (URG-I). Также требуется обновлённый затвор с соответствующими показателями прочности.
Новая ствольная коробка должна сохранять стандартные габариты и комплектацию. Требуется полная совместимость с т. н. нижними ресиверами карабина M4A1 в его нынешнем виде. Снаружи должны присутствовать рельсовые интерфейсы для установки дополнительных устройств.
Ресивер HICAR должен комплектоваться нарезным стволом длиной 11–12 дюймов (279–305 мм). Хвостовик ствола будет подвергаться повышенным нагрузкам, что предъявляет требования к его прочности. На дульной части планируется монтировать стандартный для USSOCOM прибор бесшумной стрельбы HUXWRX Flow 556k (точность названия модели стоит проверить отдельно).
Заказчик жёстко ограничил габариты и массу карабина после модернизации:
- максимальная длина — 31 дюйм (787 мм);
- желаемая длина — 28 дюймов (711 мм);
- максимальная масса (без патронов и дополнительных устройств) — 8 фунтов (3,6 кг);
- желаемая масса — 6,5 фунта (2,95 кг).
Для сравнения: серийный M4A1 весит порядка 3,4 кг, так что желаемые 2,95 кг при существенно усиленной конструкции — действительно непростая планка.
Так же строги требования к надёжности и ресурсу:
- минимальный ресурс ствола — 8 тыс. выстрелов;
- желаемый ресурс — 20 тыс. выстрелов;
- не менее 800 выстрелов между задержками;
- не менее 5 тыс. выстрелов между поломками;
- работоспособность от −40 °C до +74 °C;
- возможность стрельбы после попадания в снег, морскую воду, пыль и т. д.
Внедрение нового патрона не исключает использование старых. Винтовки M4 HICAR должны использовать всю существующую номенклатуру 5,56-мм патронов, таких как M855 двух версий или Mk 262.
Конструкторские задачи
Задачи перед участниками программы HICAR стоят сложные. Отдельные требования к модернизации выполнимы без особых трудностей, но собрать всё техническое задание воедино будет непросто. Конструкторам придётся искать новые технические решения, технологии и материалы — и при этом оставаться в рамках исходной архитектуры M4A1.
По сути, основная цель проекта — повышение прочности ключевых деталей карабина. Вопрос этот комплексный и затрагивает все элементы перспективного ресивера, поэтому перепроектировать придётся практически все детали.
Усиленный патрон M855A1+ увеличивает нагрузку на канал ствола и его износ. Он также бьёт по живучести газоотводной автоматики типа Direct Impingement: при такой схеме пороховые газы отводятся напрямую в затворную раму, из-за чего она чувствительнее к избыточному импульсу, чем поршневые системы. Вырастут нагрузки на затворную группу и буфер, а ствольной коробке предстоит выдерживать более мощные удары.
Очевидным решением части этих проблем было бы простое увеличение толщины деталей: это повысило бы их устойчивость к механическим и тепловым нагрузкам. Однако лимиты по габаритам и массе фактически исключают утолщение ствола или ствольной коробки. Конструкторам придётся искать другие решения — новые металлы и сплавы, варианты покрытия деталей, иные конфигурации элементов. При этом «верхний ресивер» не может содержать значительных нововведений и должен сохранять исходные черты.
Здесь же кроется главный риск программы. Резкий рост давления напрямую конфликтует с требованием ресурса в 8–20 тыс. выстрелов: чем выше давление и износ, тем труднее обеспечить живучесть ствола и автоматики. Достижимость всего комплекса требований при заявленных параметрах патрона пока остаётся открытым вопросом.
Сжаты и сроки. На оценку своих возможностей и подготовку документации участникам даётся лишь несколько недель, а на разработку и изготовление опытного оружия — два с половиной месяца с момента получения заказа.
И всё же модернизация существующего карабина остаётся проще, быстрее и дешевле, чем создание нового комплекса с нуля по образцу NGSW — в этом и состоит логика выбора USSOCOM. Главная интрига в другом: сумеют ли подрядчики уложиться в жёсткие лимиты по массе, ресурсу и надёжности при столь высоком для калибра 5,56 давлении. Ответ на этот вопрос и определит судьбу всей программы.
