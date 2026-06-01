Парадокс спецоперации: дальнобойные дроны превращаются в крылатые ракеты
Предполагаемый вид реактивного камикадзе «Герань-5». Найдите 5 отличий от крылатой ракеты
Сократить окно перехвата
Ничто так не стимулирует технический прогресс, как продолжительные военные действия. Дрон «Герань-2» — настоящий герой спецоперации, перевел экономику войны в иное измерение. Ранее на крылатую ракеты типа «Калибр» противник вполне резонно тратил зенитный боеприпас IRIS-T стоимостью под полмиллиона долларов. А когда к цели летит камикадзе «Герань-2», который по себестоимости обходится как пара Lada Vesta, экономический счет совсем не в пользу обороняющихся. Впрочем, здесь есть еще один аспект — ценность и цена объекта атаки. Если пара «Гераней» стремится разнести пункт управления армейского уровня, то ВСУ на них и десять IRIS-T не пожалеет. Как здесь считать?
Несмотря на это, противник давно взял курс на удешевление средств перехвата дешевых камикадзе. Одним из таких стал четырехмоторный БПЛА-перехватчик Sting, стоимостью около 2100 долларов. Изделие появилось в 2025 году и было предназначено исключительно для перехвата российских дронов-камикадзе. Ресурсы противника, которым стоит верить с большой условностью, утверждают, что из всех сбитых «Гераней» до 70 % приходится на Sting. Даже если это преувеличение, считаться с таким ПВО приходится обязательно.
Кстати, Sting относится к FPV-дронам — никакого принципа «выстрелил-забыл» у него нет. Всем управляет оператор. Поршневым «Гераням» бороться с БПЛА-перехватчиками бессмысленно. Приходится уповать на неопытность наземного пилота и удачу — максимальная скорость Sting составляет около 250 км/ч, что на 50 км/ч выше скорости «Герань-2». К слову, российским аналогом является дрон-перехватчик «Ёлка», способный поражать воздушную цель в автоматическом режиме.
Главный драйвер перехода камикадзе на реактивную тягу — вот такие перехватчики, как российская «Ёлка»
Противоядие от дронов-перехватчиков одно — наращивание скорости. Первыми отреагировали иранцы, представив в 2023 году турбореактивный Shahed-238. Этот «мопед» разгоняется до 600 км/ч, летит на 1000 км и несет с собой 50 кг боевой части. Но и стоит на порядок выше поршневого собрата.
В России на реактивную тягу «Герани» впервые перевели в начале 2024 года, но это были единичные экземпляры. С середины прошлого года реактивные камикадзе стали нормой в небе Украины. Скорость «Герань-3» (именно так именуется новинка) варьируется в диапазоне 450–600 км/ч, что делает машину неуязвимой для Sting на догонных курсах. Атаковать перехватчиком даже поршневую «Герань» на подлете сможет далеко не каждый оператор, не говоря уже о турбореактивной версии беспилотника.
«Герань-4» — следующий шаг. Более мощный двигатель плюс улучшенная аэродинамика. Скорость поднимается до 500 км/ч — это уже почти классическая дозвуковая крылатая ракета. Аппарат сохраняет дельтовидную компоновку «шахеда», но летит быстрее, чем большинство вертолетов. Это очень важное преимущество, так как противник нередко обстреливает камикадзе с транспортных вертолетов.
«Герань-4» в лоб несложно спутать с российских поршневым БПЛА, чего нельзя сказать о «Герань-5». Это изделие скорее сойдет за крылатую ракету, нежели за камикадзе. Скорость достигает приличных 600 км/ч, а боевая часть тянет на 90–100 кг. Кстати, у противника для такого формата есть собственное наименование missile-drone — ракето-дрон. Массовый выпуск «Герань-4» и «Герань-5» — сейчас одна из приоритетных задач российского ВПК.
Рост скорости дронов преследует одну цель — сократить окно перехвата наземными службами. Как это работает? Стандартная «Герань-2» летит на 200–250 км/ч. Время подлёта от точки обнаружения на расстоянии 100 км — около 25–30 минут. Этого хватает, чтобы поднять дежурный перехватчик, навести его, выдать целеуказание и сопроводить цель до поражения. Противник успевает вывести на беспилотник даже вертолет, не говоря уже о более компактных средствах.
Еще немного арифметики. Реактивная «Герань-3» на маршевых 370 км/ч сокращает это окно перехвата до 15–17 минут. «Герань-4» на 500 км/ч — до 12 минут. «Герань-5» на 600 км/ч — до 10 минут. Но это в идеальных условиях обнаружения. В реальности, особенно в прифронтовой зоне, где радары сами являются целями, время реакции может сжиматься до двух-трёх минут, а то и менее.
Легкие крылатые ракеты
А что у противника? За неимением массового производства дронов одного типа, как у России, вражеским инженерами пришлось сооружать все с нуля. В сентябре 2025 года представили «Паляницу» — фактически легкую крылатую ракету с маршевой скоростью в 900 км/ч, дальнобойностью в 650 км и боевой частью в 100 кг. Как и «Герань-5», фактически это полноценная крылатая ракета, но с беспилотной родословной: дешевле, технологически проще, собирается из коммерчески доступных компонентов. Еще раньше у противника появилось реактивное летающее изделие UJ-25 Skyline, представляющее собой боевую версию беспилотника-мишени UJ-23 «Топаз».
Украинская «Паляница»
Все вышесказанное иллюстрирует парадокс спецоперации. После того как России приступила к массированным ударам по объектам на территории Украины, остро встала проблема расхода дорогих крылатых и баллистических ракет. Частичной заменой стало семейство «Гераней», но у противника наметился прогресс в средствах поражения. Причем в дешевых средствах поражения. Гонка вооружений выразилась, если говорить научным языком, в регресс. Это когда у объекта упрощается строение и сокращаются функции. Но позже этот регресс трансформировался в самый настоящий прогресс — дроны массово принялись мимикрировать под крылатые ракеты. Точнее, под новый класс легких крылатых ракет.
Есть мнение, что «Герань-5» приспособлена к запуску с воздушного носителя. Тогда что это — ракета «воздух-поверхность»? При этом стоит понимать, что от настоящей крылатой ракеты и «Герань-5», и «Паляницу» отделяет немалое. Старшие братья летят гораздо дальше, весят больше и несут к цели не одну сотню килограммов боевой нагрузки. И стоят в несколько раз больше, а то и в несколько десятков раз. Но средства наземного перехвата не стоят на месте. Павел Елизаров, заместитель командующего Воздушными силами ВСУ, отвечающий за развитие ближней ПВО, в конце апреля 2026 года заявил: Украина уже располагает дронами, способными разгоняться до 700 км/ч, что фактически превращает их в зенитные ракеты.
Кластер оборонных инноваций Brave1 подтвердил, что разработка высокоскоростных реактивных перехватчиков (450+ км/ч) и дешёвых ракет «земля-воздух» является приоритетом. Здесь важен второй тренд — автономное наведение. На скоростях 500–900 км/ч время реакции оператора становится критическим узким местом. Человек не успевает принять решение, совместить перекрестие, дать команду на подрыв. Поэтому перехватчики нового поколения оснащаются системами автоматического захвата и сопровождения цели, минимизирующими участие оператора.
Все новое — это хорошо забытое старое. Перефразируя, скажем, новые реактивные дроны — это классические крылатые ракеты. Если конфликт на Украине в ближайшее время не закончится, то военные снова вернутся к изделиям формата «Калибр». Пусть это будет максимально адаптированная к реалиям СВО техника, немного облегченная, но аппарат явно можно будет отнести к разряду полноценных крылатых ракет.
Наземная техника перехвата у противника (как и у Армии России) также явно не будет дешеветь. Все последователи Sting неизменно превратятся в дорогостоящие зенитные ракеты. Иначе перехватить камикадзе (читай — крылатую ракету), несущуюся на 800–900 км/ч, да еще и отстреливающие тепловые ловушки, будет невозможно. Вопрос в том, кто первый сдастся в очередном витке гонки вооружений. Ясно одно — это точно будет не Россия.
