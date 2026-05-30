Показано то, что осталось после удара от иранского ЗРК Sevom Khordad
В сети опубликованы изображения, на которых можно увидеть обломки уничтоженной в Керманшахе иранской системы противовоздушной обороны средней дальности Sevom Khordad.
По всей видимости, расчет Sevom Khordad полностью отстрелял боекомплект, после чего установка была уничтожена. Эта система впервые была представлена на выставке достижений КСИР в 2014 году, и на момент презентации она имела дальность действия 75 километров. После необходимых доработок в области ракет и радаров радиус поражения увеличился. Помимо прочего, ЗРК Sevom Khordad существенно расширил свои боевые возможности, получив ракету 9 Dey missile. ЗРК Sevom Khordad стал известен как «Охотник на стервятников» после сбития американского беспилотника RQ-4 Global Hawk в районе Ормузского пролива.
Между тем, судя по всему, ситуация в ближневосточном регионе еще далека от разрядки. После удара по Бендер-Аббасу, формальным предлогом для которого стало уничтожение катеров, при помощи которых Иран якобы выставлял мины в Ормузском проливе, ВМС США официально возобновили операцию по «разблокированию» пролива.
Несмотря на заявления Трампа о «прогрессе» в переговорном процессе, в настоящее время отсутствуют какие-либо признаки того, что американцы начали отводить свою технику. Более того, США в срочном порядке проводят модернизацию своих самолетов А-10С Thunderbolt 2. Им устанавливают обновленную систему дозаправки топливом в воздухе, которая крайне нужна для взаимодействия с заправщиками КС-130, которые стоят на вооружении Корпуса морской пехоты. Практически аналогичная ситуация была в Ираке, когда после завершения операции «Буря в пустыне» в 1991 году США не отвели из региона свои воинские контингенты, чтобы спустя время возобновить активные боевые действия.
