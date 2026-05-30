Эстония установила на трёх участках границы с РФ системы обнаружения БПЛА
В Эстонии приступили к созданию системы обнаружения беспилотников на границе с Россией. Решение это скорее всего стало следствием регулярного проникновения украинских БПЛА в республику, но подается в привычном ключе защиты от мифической российской угрозы.
Прибалтийские СМИ сообщают со ссылкой на МВД республики, в подчинении которого находится Департамент полиции и погранохраны Эстонии, что уже оборудованы три участка сухопутной границы. Оборудование для обнаружения и отслеживания БПЛА установлено между пунктом пропуска Лухамаа и стыком границ Эстонии, Латвии и России.
Полностью развернуть систему мониторинга воздушных угроз вдоль восточной границы Эстонии планируется до конца текущего года. Стоимость программы оценивается в 500 000 евро. Скромно, с учетом того, что ранее Еврокомиссия приняла решение после инцидентов с украинскими беспилотниками о дополнительном выделении Литве, Латвии и Эстонии 12 млрд евро в рамках программы ЕС SAFE.
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро рассказал журналистам, на что еще будут потрачены выделенные Брюсселем дополнительные средства финансовой помощи.
Работа ведется, строительство продолжается, наша защита границы надежна и улучшается. Мы движемся к созданию сети дронов, которая будет охватывать всю Эстонию.
В пресс-релизе МВД Эстонии сообщается, что вчера глава ведомства проинспектировал строительные работы на восточной границе на участке возле «Саатсеского сапога» (участок Псковской области РФ, вдающийся в эстонскую территорию) и проверил установку систем мониторинга вдоль реки Пиуза. Департамент полиции и пограничной охраны продемонстрировал использование новых мобильных систем мониторинга. Отмечается, что работы по установке оборудования обнаружения БПЛА на остальных участках границы ведутся с опережением графика.
