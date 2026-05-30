Эстония установила на трёх участках границы с РФ системы обнаружения БПЛА

В Эстонии приступили к созданию системы обнаружения беспилотников на границе с Россией. Решение это скорее всего стало следствием регулярного проникновения украинских БПЛА в республику, но подается в привычном ключе защиты от мифической российской угрозы.

Прибалтийские СМИ сообщают со ссылкой на МВД республики, в подчинении которого находится Департамент полиции и погранохраны Эстонии, что уже оборудованы три участка сухопутной границы. Оборудование для обнаружения и отслеживания БПЛА установлено между пунктом пропуска Лухамаа и стыком границ Эстонии, Латвии и России.

Полностью развернуть систему мониторинга воздушных угроз вдоль восточной границы Эстонии планируется до конца текущего года. Стоимость программы оценивается в 500 000 евро. Скромно, с учетом того, что ранее Еврокомиссия приняла решение после инцидентов с украинскими беспилотниками о дополнительном выделении Литве, Латвии и Эстонии 12 млрд евро в рамках программы ЕС SAFE.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро рассказал журналистам, на что еще будут потрачены выделенные Брюсселем дополнительные средства финансовой помощи.

Работа ведется, строительство продолжается, наша защита границы надежна и улучшается. Мы движемся к созданию сети дронов, которая будет охватывать всю Эстонию.

В пресс-релизе МВД Эстонии сообщается, что вчера глава ведомства проинспектировал строительные работы на восточной границе на участке возле «Саатсеского сапога» (участок Псковской области РФ, вдающийся в эстонскую территорию) и проверил установку систем мониторинга вдоль реки Пиуза. Департамент полиции и пограничной охраны продемонстрировал использование новых мобильных систем мониторинга. Отмечается, что работы по установке оборудования обнаружения БПЛА на остальных участках границы ведутся с опережением графика.
  Ivanhoe
    Ivanhoe
    0
    Вчера, 16:40
    В Европе все готовятся к войне. Кроме России.
    solar
      solar
      +2
      Вчера, 16:49
      В Европе все готовятся к войне. Кроме России.

      Россия давно воюет.
      Аскольд65
        Аскольд65
        0
        Вчера, 17:15
        Цитата: solar
        Россия давно воюет.

        Только как то аккуратно," мы ещё не начинали".... А ещё, другой рукой, строит школы, парки развлечений и больницы для "дружественных" республик.
      carpenter
        carpenter
        -1
        Вчера, 18:25
        Цитата: solar
        Россия давно воюет.

        Почитай уже с 1992 года воюет без остановки.
  Nexcom
    Nexcom
    -2
    Вчера, 16:48
    ... если по лимитрофам полетит Кинжал или Орешник - побоку будет на их системы обнаружения бпла....

    зы скорее всего и Герань-4 не отловят...
  bambr731
    bambr731
    -1
    Вчера, 16:50
    В Эстонии приступили к созданию системы обнаружения беспилотников на границе с Россией.
    Nexcom
      Nexcom
      -1
      Вчера, 16:55
      у них столько эээстонцев не хватит по всей границе расставить. и так уже стонали - эээстонок забривать на службу собрались.
    VOENOBOZ
      VOENOBOZ
      -1
      Вчера, 16:57
      Классная система наблюдения очень даже поражает дальность и высота.
      Nexcom
        Nexcom
        -1
        Вчера, 17:03
        Каллас тоже всем в Европе нравится...
    Starover_Z
      Starover_Z
      0
      Вчера, 17:32
      Цитата: bambr731
      В Эстонии приступили к созданию системы обнаружения беспилотников на границе с Россией.

      Значит можно начать тестировать систему, гоняя БПЛА вдоль границы.
      Особенно в дни их праздников !
      carpenter
        carpenter
        -1
        Вчера, 18:27
        Цитата: Starover_Z
        Значит можно начать тестировать систему, гоняя БПЛА вдоль границы.

        Только эта система в одну сторону, если на Россию летят пропускаем, но обвиняем, что это её БПЛА.
  78bor1973
    78bor1973
    +1
    Вчера, 17:22
    Вот так просто эстонцы взяли и поставили ? А мы то всей страной бьёмся как их обнаруживать?
    Nexcom
      Nexcom
      -1
      Вчера, 17:25
      ..у нас биноклей на всех не хватит если ставить по всем границам по бойцу хотя бы через каждые 400 метров...
      мы - не Ээээстония.
  Pavel57
    Pavel57
    0
    Вчера, 17:36
    Эта система обнаруживает только прилет, а отлет в Россию?