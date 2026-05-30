Сказал «А», попытается сказать и «Б»: об ударах противника по коридору в Крым

Растёт число сообщений о том, что противник плотно взялся за сухопутный коридор в Крым. Всё большее число людей с мест сообщают о том, что число дронов ВСУ, которые, что называется, кошмарят транспорт на дороге из Ростовской области в новые регионы России, в последнее время значительно выросло.

Основная цель противника, очевидно, состоит в том, что максимально затруднить логистику ВС РФ в Новороссии, а вдобавок – создать проблемы с обеспечением для Крыма, так как после известных инцидентов основной поток грузовиков на полуостров идёт не по Крымскому мосту, а именно по автодороге «Новороссия».



Напомним, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий порекомендовал использовать указанную автотрассу лишь в случае крайней необходимости ввиду опасности атак со стороны врага, а также ввиду попыток дистанционного минирования этой автодороги и её обочин противником.

Если подвергнуть всю эту информацию синтезу, то можно прийти к выводу о том, что, сказав «А», противник скажет и «Б». А этим «Б» может быть, например, вариант с попыткой повторить атаки на Крымский мост, чтобы потом диктовать свои условия. И вероятность такого развития событий явно не равняется нулю, особенно если учесть, что для противника давно нет сколько-нибудь значительных «красных линий», перед которыми он всерьёз готов останавливаться. Он стремится отрезать Крым, к чему он всегда и стремился - ещё со времён водной и энергетической блокады.

Примечательно и то, что наращивает своё давление на сухопутный коридор в Крым враг при учёте продвижения наших войск в Запорожской и Днепропетровской областях. То есть, ЛБС от дороги отодвигается, но дальность и количество дронов у ВСУ увеличиваются, что позволяет им «доставать» до трассы без особых затруднений.

При таком развитии событий, когда возникает прямая угроза всем видам логистики в новых регионах России, и когда враг использует любую возможность, чтобы создать проблемы и армии, и гражданскому населению, ответ может быть вполне симметричным. Например, это превращение логистики врага на юге Украины, включая Одессу, Николаев, равно как и севера – Чернигов, Сумы, Харьков, в билет в один конец для всех видов транспорта. Не бьём по мостам и тоннелям, тогда хотя бы этот-то вариант рабочий? Если, конечно, его позволяет осуществить дух Стамбула, Женевы, Абу-Даби и Анкориджа.
  Nexcom
    Nexcom
    +7
    Вчера, 16:59
    ...сложно фломастерами и грозностями отбивать атаки противника. и клавиатуры с Твиттером - тоже не помогут....
    Single-n
      Single-n
      +11
      Вчера, 17:07
      Грозный медвепут ИИ-ролики осваивает. Вот оружие победы.
  axren1
    axren1
    +10
    Вчера, 17:05
    Ну это ясно и дураку , вот только гаранту пофиг , даже за детей не смог как следует отомстить ...
    Nexcom
      Nexcom
      +1
      Вчера, 17:08
      ...это дети электората.... как бы, вот так оно получается...
      1. Комментарий был удален.
  Сергей3
    Сергей3
    +1
    Вчера, 17:08
    И что? У нас бомбы кончились?! Если противник сконцентрировал силы, значит это место надо утюжить крупным калибром бомб.
    Nexcom
      Nexcom
      -1
      Вчера, 17:18
      ...вероятно именно я это и мешаю сделать нашему славному ГШ...
    trromar
      trromar
      +1
      Вчера, 17:19
      Наверно нет. А насколько они летят - на 100 км?, а бпла всу летит на 2000 км. Для запуска самолётного бпла, нужно 2, максимум 3 человека. Итого на 2000 бпла нужно что-то 4-5 тысяч пускателей; запас людей ещё у них порядочный для этого.
      Для систематического удара по Киеву, как объявлялося - один орешник, кинжал и два искандера - если хоть раз в неделю их по Киевау пускать - таких ракет не напасёшься.
      Сергей3
        Сергей3
        -4
        Вчера, 17:30
        если хоть раз в неделю их по Киеву пускать - таких ракет не напасёшься.
        Я думаю, что орешников уже производят минимум 1 в неделю, а то и больше.
      МБРШБ
        МБРШБ
        0
        Вчера, 18:06
        Скворешник за неделю не сделать (да он особо и не нужен), а вот Искандер должен выходить с конвеера хотя бы один в день. Если и этого нет - срочно строить завод. Да по-любому, еще один завод нужен, уж за пару лет могли бы и построить. Но нет, скорее еще один трубопровод в Китай проложат.
        Сергей3
          Сергей3
          0
          Вчера, 18:33
          Если и этого нет - срочно строить завод. Да по-любому, еще один завод нужен, уж за пару лет могли бы и построить.

          А наше государство за последние десятилетия построило хоть один завод? Всё скинули на откуп капиталистам. А производство оружия в рамках госзаказа невыгодно, даёт очень маленькую прибыль. Попытки схитрить и заработать чреваты посадками.
          Zoldat_A
            Zoldat_A
            -1
            Вчера, 22:36
            Цитата: Сергей3
            А наше государство за последние десятилетия построило хоть один завод? Всё скинули на откуп капиталистам.

            В конце 90-х по работе проехал на поезде около 3000 километров с Волги в сторону Сибири. Привык, что на станциях, помимо пирожков и варёной картошки, продавали то, что заводы, расположенные в городах, производили из гражданской продукции.
            В Кургане весь перрон продавал шампуры из нержавейки. Середина октября... Даже привычных пирожков не было.
            Вспомнил фильм "Не послать ли нам гонца?", где народ на обочине продавал глушители...

            Потом прочитал, что единственный на то время завод, производящий в России броневую сталь, расположенный где-то в тех краях, прибрали к рукам американцы.

            В самом начале 2000-х Путин своим указом отменил эту сделку.
        poquello
          poquello
          0
          Сегодня, 01:35
          Цитата: МБРШБ
          Да по-любому, еще один завод нужен, уж за пару лет могли бы и построить.

          если построят вам-нам не скажут, и это правильно
    Алексей Лантух
      Алексей Лантух
      +1
      Вчера, 18:15
      Если противник сконцентрировал силы, значит это место надо утюжить крупным калибром бомб.

      А лучше ядерными зарядами малой мощности.
  PN
    PN
    0
    Вчера, 17:09
    Да, и белых перчаток то у них нет...
  Аскольд65
    Аскольд65
    +3
    Вчера, 17:10
    Не бьём по мостам и тоннелям, тогда хотя бы этот-то вариант рабочий?

    Типа КАБы до Днепровских не достают..... request А что там с мостами в городах Сумы и Харьков через местные речушки? Они вполне себе в зоне досягаемости ФАБ с УМПК и с их помощью можно неплохо так затруднить логистику, как внутри городов, так и для снабжения ВСУ на ЛБС на этих направлениях.
    trromar
      trromar
      -5
      Вчера, 17:20
      Писали - там снабжение с помощью бабы яги идёт.
      Аскольд65
        Аскольд65
        +5
        Вчера, 17:32
        Цитата: trromar
        Писали - там снабжение с помощью бабы яги идёт.

        Этими "бабами" снабжают только мелкие подразделения на и за ЛБС. Снабжение в товарных количествах ими не организуешь.
        Варяжко
          Варяжко
          0
          Вчера, 19:55
          Не пишите бред, снабжать пару диверсантов и окруженцев всук - это одно, а снабжать топливом, боеприпасами, медициной, едой, снаряжением отрезанную группировку в обороне совсем другое, там только машина грузовая.
          Аскольд65
            Аскольд65
            +2
            Вчера, 20:03
            Цитата: Варяжко
            Не пишите бред,

            Вы это мне или оппоненту выше?
            Цитата: Варяжко
            а снабжать топливом, боеприпасами, медициной, едой, снаряжением отрезанную группировку в обороне совсем другое, там только машина грузовая.

            Отрезанная она на то и отрезанная, что снабжать её грузовиками можно будет только после деблокады из вне. А пока она в окружении, то грузовые дроны только по минимуму снабжают окруженцев б/к, едой и медикаментами.
            Варяжко
              Варяжко
              0
              Вчера, 22:01
              Писали - там снабжение с помощью бабы яги идёт.


              Я про снабжение Бабой-Ягой. Я про то что такое снабжение частный случай Для обычного подразделения, либо только есл подразделение врага в окружении. Массово организовать снабжение одними дронами линии обороны на учатке невозможно, только добрасывать со склада снабжения на "ноль".
  Eug
    Eug
    +4
    Вчера, 17:10
    Удары по мостам и тоннелю в Карпатах мешает нанести дух Пекина. Что касается осложнения логистики в Крым - ждём наступления ВСУ. Так уже было в 22-23, ВСУ сначала осложняют логистику, затем наступают....
    Сергей3
      Сергей3
      +2
      Вчера, 17:24
      Вот как раз тоннели в Карпатах можно было бы попробовать орешником пощекотать. Мне кажется гору с туннелем можно им неплохо обвалить.
      МБРШБ
        МБРШБ
        +2
        Вчера, 17:56
        Цитата: Сергей3
        Мне кажется гору с туннелем можно им неплохо обвалить.

        Для начала нужно потренироваться "на кошках" - обвалить пролет моста, который, по официальным слухам, не по зубам другим средствам поражения. Кто ЗА - ставьте лайк :))
        По-любому, стоимость орешника не выше стоимости моста, не говоря уже о значимости последних для отрезания ВСУ от снабжения.
        МБРШБ
          МБРШБ
          -3
          Вчера, 18:13
          ПС Воеводу будут менять на Сармат. Можно уже сейчас запихнуть в одну Воеводу ореховских болванок (их туда влезет куда больше, чем в Орешник) и вдарить по какому-нибудь Центру. С учетом БОльшей скорости полета болванок эффект должен превзойти орешниковский в разы!
        Сергей3
          Сергей3
          -1
          Вчера, 18:38
          Орешником невозможно попасть в пролёт моста, а проезжую часть он просто продырявит не разрушив. А вот гора - другое дело, там можно обвал устроить, а в идеале и сам тоннель разрушить.
          МБРШБ
            МБРШБ
            -1
            Вчера, 19:18
            Под пролетом я и понимаю проезжую часть. Если болванки не смогут туда попасть, то на фига вообще Орешник нужен? Если смогут, то даже куча дырок диаметром метра по 2-3 надолго парализует движение. А если попадет в в опору сверху, то должен превратить ее в щебень. В общем, попробовать надо. Либо засунуть Орешник куда подальше, в его неядерном исполнении.
            Сергей3
              Сергей3
              0
              Вчера, 21:05
              В Антоновском мосту дырок насверлили немерянно и лечили их бетонными заплатками. Хотя я б то же попробовал мост орешником завалить: а вдруг?!
        SIT
          SIT
          0
          Вчера, 23:33
          Еще в ВОВ саперный батальон восстанавливал мост за 3 дня, а то и быстрее. Бить Орешником по мосту это из пушки по воробьям. Подрыв мостов в тылу противника это типовая задача частей СпН. Был бы приказ давно взорвали бы.
  Nexcom
    Nexcom
    0
    Вчера, 17:12
    уважаемой публике видимо нравится обсуждать что и куда достанет до противника - это интересно, конечно. вопрос в другом - в решении применить то, что гарантированно достанет противника.... это ключевой вопрос.
    сайгон
      сайгон
      -2
      Вчера, 17:39
      А ваот еще вопрос не просто в глаз , а в мозг тут статья - Совсем берега попутали . И это страшно ! Это просто аут . украинцы такое смотрят читают и еще и от этого стоят до талого. Но это конечно ерунда ! А что там оружья море и мужики кто поранет могут начать справедливость востанавливать и что тогда ? Опят порхание легких мыслей ?
    viktor_47
      viktor_47
      +1
      Вчера, 18:10
      Мне кажется, что все всё понимают, но сказать не могут, ходят, как кот вокруг горячей картошки, но "укусить" то боязно...
  Акрида
    Акрида
    +4
    Вчера, 17:16
    "Сказав «А», противник скажет и «Б». А этим «Б» может быть, например, вариант с попыткой повторить атаки на Крымский мост, чтобы потом диктовать свои условия".
    Мы совсем с катушек съехали? Какой диктат от усраины? Это мы должны диктовать. Дайте воевать по настоящему. Степь впереди, до самого Днепра. А у нас накат-откат. Переплевываемся снарядиками, а толку то.
    Иван Васильевич 282
      Иван Васильевич 282
      +1
      Вчера, 17:27
      Ну заплачьте, то уж. Воевать по настоящему мешает отсутствие масштабной мобилизации, так как все кто готовы воевать по настоящему уже забили место в комментариях на ВО.
      2023 год, по словам Медведева и Путина, за 2023 год было набрано около 486 тыс. контрактников.
      В январе 2025 Медведев заявил, что за весь 2024 год контракт заключили около 450 тыс. человек, плюс более 40 тыс. добровольцев
      2025 год Медведев сообщал о примерно 417 тыс. контрактников и ещё 36 тыс. добровольцев за год.

      Полтора ляма мобилизировано, вы что собрались их отправлять в фарш броски?
      Аскольд65
        Аскольд65
        +2
        Вчера, 17:36
        Цитата: Иван Васильевич 282
        Полтора ляма мобилизировано, вы что собрались их отправлять в фарш броски?

        Это не мобилизованные, а по контракту. Частичная мобилизация прошла осенью 2022года и то, с большим запозданием.
      МБРШБ
        МБРШБ
        0
        Вчера, 17:47
        Всех, рвущихся воевать по-настоящему, если поскрести по соцсетям, наберется еще минимум миллион. Это наш стратегический резерв. Когда пойдем на Львов (как тут многие предлагают), эти люди лишними не будут. Как говорится, "назвался груздем - полезай в кузов". Кузов в смысле камазовский. Так победим!
  78bor1973
    78bor1973
    -3
    Вчера, 17:19
    Там больше раздувают значимость этих нескольких удачных атак на автотранспорт которые получились исключительно благодаря местным иудам ! am
    Андрей М
      Андрей М
      +2
      Вчера, 17:32
      благодаря местным иудам

      а может благодаря дроновому ИИ ? который заточен под распознавание бензовозов и цистерн ?
      78bor1973
        78bor1973
        -4
        Вчера, 18:20
        Ну фсё ИИ есть капец всему , да любое ИИ косячит как блондинка с гранатой . Там не в ИИ дело.
  Ирек
    Ирек
    0
    Вчера, 17:30
    ХохлоСМИ тему подняли до небес , наши псевдо пэдриоты её поддержали.
  МБРШБ
    МБРШБ
    0
    Вчера, 17:35
    А этим «Б» может быть, например, вариант с попыткой повторить атаки на Крымский мост,

    Это вряд ли. Тогда Товарооборотный не на шутку вспылит и врежет Скворешником по одному их днепровских мостов! Доворняки нельзя нарушать! Думаю, Скворешнику вполне по силам превратить пролет или опору моста в крошку (если нам не наврали о его способности прошивать десятки метров бетона, как масло). Можно и пяток Искандеров потратить на благое дело.
    А пока ждем "удар возмездия", что обещали.
  pexotinec
    pexotinec
    0
    Вчера, 17:43
    Ну судя по новостям со всего мира красные линии рисует только наше правительство. Остальным вообще на все пофиг.
    nik-mazur
      nik-mazur
      0
      Вчера, 22:25
      Цитата: pexotinec
      судя по новостям со всего мира красные линии рисует только наше правительство

      Вообще-то, в новейшей истории красные линии начал рисовать Обама, когда грозился покарать Асада за применение химоружия.
  БойКот
    БойКот
    0
    Вчера, 17:48
    Испанский стыд... Еждневно из разных углов слышно - давайте вдарим всерьез, Кремль не слышит. Оставить Украину без электричества это неделя работы. Да для военных целей есть генераторы и прочая, но много ли фанатиков захотят воевать, если они сами и вся страна без света, без холодильников, электопечей и т. д.? Не попробуешь, не узнаешь.
  жарофф
    жарофф
    -1
    Вчера, 17:54
    Для начала надо создать министерство по противодействию БПЛА на трассе
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +1
    Вчера, 18:02
    На трассе "Таврида" развертываются расчеты Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

    Станет немного спокойнее.

    Немного видео

    https://ok.ru/video/15296935627392

    На картинках применение дрона Ёлка по Марсианину.
    Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      -4
      Вчера, 18:19
      Так, для информации. Цитирую придворного иноагента Маркова С.А.

      Министр войны США:


      2. Заявил, что США оказывали им (Украине)помощь и будут оказывать. И стимулировать Европу больше тратить на вооружения.
      3. А США в год будут тратить на дроны в год 56 миллиардов.
  vadimN
    vadimN
    0
    Вчера, 21:31
    Цитата: МБРШБ
    Скворешник за неделю не сделать (да он особо и не нужен), а вот Искандер должен выходить с конвеера хотя бы один в день. Если и этого нет - срочно строить завод. Да по-любому, еще один завод нужен, уж за пару лет могли бы и построить. Но нет, скорее еще один трубопровод в Китай проложат.

    ...Или десяток школ и театров в Средней Азии, откуда вагонами едут старательные "специалисты" с твердой уверенностью, что они едут искоренять скверну со своих исторических земель и устанавливать всемирный халифат.
  nik-mazur
    nik-mazur
    0
    Вчера, 22:20
    число дронов ВСУ, которые, что называется, кошмарят транспорт

    Прочитал то ли новость, то ли аналитику. Увидел много слов, но так и не понял, что означает «кошмарят»? В цифрах это можно как-то обозначить: вот за такое время по таким-то участкам трассы прилетело столько дронов и было раскидано столько мин, от которых пострадало столько-то людей и машин. А читатели уж как-нибудь сами разобрались бы, какими эмоциональными эпитетами выразить своё отношение к информации.
    Честно говоря, подзадолбала такая подача материала в терминах женской логики: больше/меньше, выше/ниже, слабее/сильнее, глубже... ой всё...