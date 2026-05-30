В Нижегородской области появится министерство защиты объектов от атак БПЛА
1 94139
В Нижегородской области появится министерство защиты объектов коммунально-энергетического комплекса от атак беспилотников противника. В едином блоке правительства будут сосредоточены ключевые функции, имеющие отношение к поддержанию обороноспособности страны и обеспечению безопасности региона в условиях атак вражеских БПЛА. Помимо всестороннему содействию Минобороны РФ, в функции нового органа будет входить обеспечение защиты воздушного пространства региона, а также объектов его коммунально-энергетического комплекса.
Новое министерство будет курировать заместитель председателя правительства региона Владимир Тужилин, который переходит в блок заместителя губернатора Сергея Половникова. Кроме того, в этот блок переходит зампред нижегородского правительства Владимир Жаров, в полномочия которого входит курирование вопросов, связанных со специальной военной операцией.
Ранее сообщалось, что частные компании получили возможность закупать зенитные артиллерийские системы, турели, автотранспорт, а также средства радиолокации и РЭБ, необходимые для защиты объектов от атак беспилотников. Кроме того, рост числа воздушных атак в глубине территории страны потребовал нарастить количество мобильных огневых групп, показавших свою чрезвычайно высокую эффективность в противодействии беспилотникам самолетного типа. В том числе для обеспечения МОГ всем необходимым частным компаниям и предоставили возможность закупать крупнокалиберные вооружения.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация