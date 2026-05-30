В Нижегородской области появится министерство защиты объектов от атак БПЛА

В Нижегородской области появится министерство защиты объектов коммунально-энергетического комплекса от атак беспилотников противника. В едином блоке правительства будут сосредоточены ключевые функции, имеющие отношение к поддержанию обороноспособности страны и обеспечению безопасности региона в условиях атак вражеских БПЛА. Помимо всестороннему содействию Минобороны РФ, в функции нового органа будет входить обеспечение защиты воздушного пространства региона, а также объектов его коммунально-энергетического комплекса.

Новое министерство будет курировать заместитель председателя правительства региона Владимир Тужилин, который переходит в блок заместителя губернатора Сергея Половникова. Кроме того, в этот блок переходит зампред нижегородского правительства Владимир Жаров, в полномочия которого входит курирование вопросов, связанных со специальной военной операцией.



Ранее сообщалось, что частные компании получили возможность закупать зенитные артиллерийские системы, турели, автотранспорт, а также средства радиолокации и РЭБ, необходимые для защиты объектов от атак беспилотников. Кроме того, рост числа воздушных атак в глубине территории страны потребовал нарастить количество мобильных огневых групп, показавших свою чрезвычайно высокую эффективность в противодействии беспилотникам самолетного типа. В том числе для обеспечения МОГ всем необходимым частным компаниям и предоставили возможность закупать крупнокалиберные вооружения.
  ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    +3
    Вчера, 17:50
    Помимо всестороннему содействию Минобороны РФ, в функции нового органа будет входить обеспечение защиты воздушного пространства региона, а также объектов его коммунально-энергетического комплекса.

    Это чего belay Министр региональный будет ездить на служебной Тунгуске, Панцире или Шилке? request
    Это Минестерство по БПЛА, по ракетам будет отдельное???
    marchcat
      marchcat
      +9
      Вчера, 18:09
      Видно не скоро еще надоест всякой фигней заниматься, людям пыль в глаза пускать и как итог ни чего не сделать толком. fool
      Zhan
        Zhan
        +2
        Вчера, 22:07
        Цитата: marchcat
        Видно не скоро еще надоест всякой фигней заниматься, людям пыль в глаза пускать и как итог ни чего не сделать толком. fool

        hi
        Я сам когда прочитал слово "Министерство"...долго и упорно пытаюсь сообразить, за какой надобностью, целое министерство ? Я не понимаю, зачем тогда нам министерство ГО и ЧС ? Неужели не достаточно ?
    Дмитрий Смирнов_2
      Дмитрий Смирнов_2
      0
      Вчера, 18:42
      Дык Спроси у негож явно тут писать
    СергейАлександрович
      СергейАлександрович
      +1
      Вчера, 21:16
      Это лишь означает, что МЧС и ответственные за Гражданскую Оборону как бы бездействуют. А местные власти ничего не могут с ответственными (безответственными) товарищами (господами) поделать.
      Это такой своеобразный крик отчаяния.
    kapitan92
      kapitan92
      +1
      Вчера, 23:41
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Это Минестерство по БПЛА, по ракетам будет отдельное???

      Еще один способ для распила бюджетных средств, устройство своих родственников и прочего блатника.
      В Нижегородской области появится министерство защиты объектов от атак БПЛА

      laughing
  жарофф
    жарофф
    +10
    Вчера, 17:51
    Полку чиновников прибыло. Должности,оклады,премии, отчёты,распил средств. А противнику совершенно всё равно на это министерство
    alexoff
      alexoff
      0
      Вчера, 18:05
      Видимо кто-то догадывается что скоро оно не закончится...
      Дмитрий Смирнов_2
        Дмитрий Смирнов_2
        -1
        Вчера, 18:43
        Закончится все может в любой день кстате
    Себенза
      Себенза
      +6
      Вчера, 18:20
      Да и нашему народу в целом всё равно. К распилам приучили и воспринимается как должное. Никто уже не стесняется и не скрывает сути бытия. Нажива.
      Дмитрий Смирнов_2
        Дмитрий Смирнов_2
        -1
        Вчера, 18:44
        Вашему это какому народу такому?
        Себенза
          Себенза
          +1
          Вчера, 18:53
          Выбирайте. География не играет роли. На кухнях в Питере и Гамбурге разговоры те же ,что и в Африке с Антарктидой. Кредиты, ипотека,-вот это твой вопрос...
    frruc
      frruc
      0
      Вчера, 18:48
      Ну, не только же xoxлы деньги любят. Мы же, как бы один народ.
  Ирек
    Ирек
    -9
    Вчера, 17:53
    Если от этого будет польза жителям то пусть будет , пока Хохложопию не ликвидируем.
    commbatant
      commbatant
      0
      Вчера, 17:59
      Цитата: Ирек
      Если от этого будет польза жителям то пусть будет , пока Хохложопию не ликвидируем.

      Так ты не житель той области, так что там всем наплевать на твое "разрешение"...
    isv000
      isv000
      +1
      Вчера, 19:02
      Цитата: Ирек
      Если от этого будет польза жителям то пусть будет , пока Хохложопию не ликвидируем.

      После будет Хитрожопия восточная, потом задунайская и, наконец, самая хитрая балтийская *опия...
  советник 2 уровня
    советник 2 уровня
    +1
    Вчера, 18:00
    это кринж какой то.. в смысле министерство? а как их труды оценивать, да и что они делать будут? а если по области месяцами не прилетит? министерство, это минимум полсотни госслужащих, а то и сотня.. это его тут научили? "с отличием окончил программу MBA бизнес-школы Колумбийского университета и Лондонской школы бизнеса"
  Fisher
    Fisher
    +3
    Вчера, 18:02
    Отличная идея. Надо распространить на всю страну, в каждой области и городе создать министерство, в районных центрах- департаменты, в сёлах и пгт- отделы. Тогда мы точно проблему решим.
  alexoff
    alexoff
    +2
    Вчера, 18:04
    Губернаторы нынче и от дронов будут защищать регионы свои. А министерство обороны занято видимо чем-то более важным
  михаил3
    михаил3
    +4
    Вчера, 18:07
    Для такого министерства самой страшной катастрофой будет исчезновение опасности от БЛА. И уж будьте уверены - там сделают все, чтобы опасность все время росла. Так же для тамошних работников будет исключительно выгодно, когда количество жертв и разрушений будет расти...
  Ныробский
    Ныробский
    +3
    Вчера, 18:08
    А не Жирновато ли? no
    Сдаётся мне, хватило бы и отдела при имеющемся правительстве.
    А так, сейчас бюджету на уши повесят полный министерский штат с замами, помощниками, секретарями и прочими клерками со всеми причитающимися выплатами, а по каске будет получать боец из МОГы. Если учесть то, что "дурной пример заразителен" можно быть уверенным в том что в ближайшее время этот "положительный опыт" будет масштабирован на все регионы и в России добавится ещё 85 региональных министров. В плане эффективности затея сомнительная и шибко не дешёвая. winked
    isv000
      isv000
      -1
      Вчера, 19:29
      Цитата: Ныробский
      А не Жирновато ли?
      Сдаётся мне, хватило бы и отдела при имеющемся правительстве.

      Уважаемые! Нас опять дурят. Какое региональное министерство, какой отдел?! Есть МО, при нём целый ворох регламентирующей документации кому, что и как делать в любой ситуации. Вооружения бизнесу? А хи-хи не хо-хо?! На складах залежи ЗУ-23 и прочих вооружений, способных поразить БПЛА. УАЗ не знает куда девать свои пародии на ГАЗели - лепите шайтан-арба и в путь! Наберите взрослых мужчин в структуры территориальной ПВО при МО и вперёд, на защиту родного неба! Не-е-ет! Так бюджет не попилишь, от пирога не откусишь.
      Кроме перепродажи тому же МО ничем это не закончится...
  Per se.
    Per se.
    +6
    Вчера, 18:11
    В Нижегородской области появится министерство защиты объектов от атак БПЛА

    Разве, ни Министерство Обороны должно страну защищать, в том числе и от БПЛА? Интересно, кто подмахнул этой идее, может, ещё министерство борьбы с метеоритами создадут, или магнитными бурями, итог, "денег нет, но вы держитесь"...
    isv000
      isv000
      +1
      Вчера, 19:36
      Цитата: Per se.

      Разве, ни Министерство Обороны должно страну защищать, в том числе и от БПЛА? Интересно, кто подмахнул этой идее,

      Г. Никитин. ВВП его нашел, от очистков очистил и на Нижний поставил, который срок уже мытарит нижегородцев. Область с огромным промышленным потенциалом влачит жалкое существование, все соки откачивают. Теперь решили ещё и с оборонки пожрать...
  Melior
    Melior
    +5
    Вчера, 18:12
    Однажды русская и немецкая компании договорились провести совместные соревнования по гребле на восьмиместных байдарках.
    Обе команды долго и упорно тренировались и когда обе были на пике формы устроили соревнования, но...
    Немцы победили с преимуществом в 1 км.
    После поражения русская команда была деморализована.
    Топ-менеджмент решил выяснить причину провала.
    Была создана рабочая группа для подготовки предложений по изменению и реструктуризации в команде.
    После многих недель изысканий было установлено, что в немецкой команде гребли семеро и один рулевой…
    а в русской – один на веслах и семеро рулевых!
    Топ-менеджментом русской компании была привлечена консалтинговая компания для подготовки и проведения реструктуризации команды.
    Получив солидный гонорар и внедрив показатели KPI, ССП и ISO 9001 и проведя маркетинговые исследования, консалтинговая фирма пришла к выводу:
    Слишком много сотрудников в русской команде подает команды и слишком мало гребет….
    После реструктуризации русская команда выглядела так:
    – четыре рулевых…
    – два старших рулевых,
    – один рулевой директор,
    – и один гребец.
    Кроме того для гребца была введена персональная система оценки показателей эффективности и расширен круг обязанностей, чтобы повысить его ответственность.
    На следующий год немецкая команда опять убедительно победила с отрывом в 2 км.
    В результате очередного поражения, топ менеджментом русской компании была нанята консалтинговая компания по аудиту и оценке эффективности команды. Было принято решение расформировать гребную команду…
    Гребец, как основной виновник неэффективности команды был уволен, все плановые инвестиции на 2014-2015 годы в новую лодку и весла были отменены.
    Рулевым была объявлена благодарность, а сэкономленные деньги были выплачены топ-менеджменту в качестве премии.
  Wratch
    Wratch
    +7
    Вчера, 18:17
    О как! Целое министерство! Вот оказывается где решение проблемы,ежели что не так,мы бац,и министерство органинизуем! Гениально! Это ж какое поле для деятельности!
    А если честно,то грустно это все.
    isv000
      isv000
      +1
      Вчера, 19:41
      Цитата: Wratch
      О как! Целое министерство! Вот оказывается где решение проблемы,ежели что не так,мы бац,и министерство органинизуем! Гениально! Это ж какое поле для деятельности!
      А если честно,то грустно это все.

      В России 89 + Севастополь = 90 регионов. Страшно представить во что может вылиться распил таким макаром. И ни стыда, ни совести ни сожаления, просто воровство в открытую и в наглёж...
    Лиза Кернер-Тимошенко
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -1
      Вчера, 20:23
      Это не просто грустно, а позорно и полнстью в духе*воне Ельцина!!!!
  1976AG
    1976AG
    +2
    Вчера, 18:19
    То у нас были просто войска ПВО, а теперь вот и министерство ПВО появилось. Чего только не придумают от своей жадности.
  Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко
    +3
    Вчера, 18:22
    Министерство... С целым штатом начальников, секретарш экономистов и бухгалтеров. Потом оптимизация и решат что "муравей" (читай Вася с ДШК) лишний, ну или зарплата у него слишком высокая...
  Normann
    Normann
    +2
    Вчера, 18:27
    Если бы в РБ какой-нибудь чиновник захотел бы какое-то ненужное министерство организовать, его бы товарищ Александр Григорьевич быстро самого бы организовал лет так на 15.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +5
    Вчера, 18:29
    А может всё-таки возродить войска ПВО страны, как было в СССР, чем заниматься "отсебятиной"?
    Себенза
      Себенза
      +2
      Вчера, 18:42
      Посыл ваш мне понятен и приятен. Но не будет больше такой страны. Слишком много сил было потрачено, чтобы её ликвидировать.
  isv000
    isv000
    +2
    Вчера, 19:08
    Ёкарный бабай! Министерство по борьбе с БПЛА! belay Бизнесу позволено закупать оборудование и крупнокалиберное вооружение... Скажите, пожалуйста, а у нас МО на кой пёс создано? А Росгвардия?! Как время пройдёт и в статье изложенное устаканится, бизнесу расширят полномочия? вплоть до альтернативного МО? А, как жирком обрастёт, дадут лимонками пожонглировать в бизнесджете?
  faterdom
    faterdom
    +1
    Вчера, 19:08
    Интересно, в райцентрах будут департаменты защиты объектов от атак БПЛА? Или отделы? Отчетность поквартальная или ежемесячная? Юридический отдел и бухгалтерия - куда ж без них, секретариат и делопроизводство, да еще и с оформлением допусков и получением надбавок за это...
    Брифинги, кейсы и панели - это как часто, курирование насколько сильно отличается от покуривания, что это за Курия такая, и не синекура ли это?
    Как пели в позднеперестроечное время: " Можно делать и отсутствие дела"...
    И по-моему вся вертикаль тщательно этим занимается, попутно что-то там объясняя и жалуясь непонятно кому, что "обманулли".
  Лиза Кернер-Тимошенко
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Вчера, 20:06
    "В Нижегородской области появится министерство защиты объектов коммунально-энергетического комплекса от атак беспилотников противника"....
    Ишь ты....сразу минимтерство, значит и министр и замминистр и прочие чиновники...а не хавтало бы просто ведомство или пункт, который эффектвно и без надутого аппарата действовало бы????
  Fangaro
    Fangaro
    0
    Вчера, 21:19
    В Нижегородской области появится министерство защиты объектов коммунально-энергетического комплекса

    А Президента Нижегородской области скоро выберут? И Премьер-Министра. И Министра Обороны Нижегородской области.

    Совсем региональные власти страх потеряли. Министерство. Можно я созову собрание и предложу учредить Думу Третьего подъезда? А потом организуем Союз Независимых Подъездов.
    Личное мнение...
    Можно хоть в деревне из трёх домовладений выбрать главного. Но называть то его Президентом не надо.
    И министром области никого называть не надо. От этого до МИДа Нижнезагородской области один шаг.
  Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    0
    Вчера, 23:33
    Армия, МЧС, частные компании, администрации субъектов федерации - все вооружены, боком может выйти
  FoBoss_VM
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 00:00
    В Нижегородской области появится министерство защиты объектов от атак БПЛА

    А потом появится Министерство по делам всех министерств . Расплодят опять дармоедов бесполезных , вместо того что бы делом заниматься . Не все жучки , внучки , любовницы устроены к гос кормушке что ли ? Такого бюрократического аппарата в СССР и близко не было как сейчас