Администрация Трампа продвигает глобальную интеграцию ВС Израиля и США
Во вторник пресс-служба Конгресса США опубликовала проект Закона о национальной обороне (NDAA) на 2027 год. Событие достаточно рутинное, такое происходит каждый год.
Однако некоторые эксперты обратили внимание на параграф за номером 224, озаглавленный «Инициатива США и Израиля по сотрудничеству в области оборонных технологий». По неофициальным данным источников в Белом доме, он был предложен администрацией Трампа с подачи министра войны Хегсета.
Анализ текста данной статьи показывает, что в случае утверждения законопроекта начнется процесс глобальной интеграции практически во всех сферах ВС США и Израиля. Произойдет беспрецедентное взаимодействие предприятий ВПК двух государств.
Это позволит увести «в тень» американскую военную помощь Израилю. Для Трампа и сторонников тотального взаимодействия с Израилем это важно, поскольку только 15% американцев одобряют поставки оружия для режима Нетаньяху, а большинство против войны с Ираном.
Параграф №224 закладывает юридическую основу для двусторонних исследований и разработок, совместного производства оружия, заключения лицензионных соглашений и любых форм сотрудничества в рамках американо-израильского ВПК. Взаимная интеграция затронет сферы ИИ, кибернетики, разработку и производство автономных систем и биотехнологии. Предполагается глубокая сетевая интеграция между Пентагоном и ЦАХАЛ в передаче и обработке военных данных, включая общее использование разведывательной информации.
В случае принятия этого законопроекта, он обеспечит более высокий уровень военно-промышленной интеграции, чем тот, который существует у США с любой другой страной. Усилится влияние Израиля в США, которое и без того велико благодаря еврейскому лобби. В результате американская политическая система станет более зависимой от прихотей израильского правительства.
