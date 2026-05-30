Администрация Трампа продвигает глобальную интеграцию ВС Израиля и США

Во вторник пресс-служба Конгресса США опубликовала проект Закона о национальной обороне (NDAA) на 2027 год. Событие достаточно рутинное, такое происходит каждый год.

Однако некоторые эксперты обратили внимание на параграф за номером 224, озаглавленный «Инициатива США и Израиля по сотрудничеству в области оборонных технологий». По неофициальным данным источников в Белом доме, он был предложен администрацией Трампа с подачи министра войны Хегсета.

Анализ текста данной статьи показывает, что в случае утверждения законопроекта начнется процесс глобальной интеграции практически во всех сферах ВС США и Израиля. Произойдет беспрецедентное взаимодействие предприятий ВПК двух государств.

Это позволит увести «в тень» американскую военную помощь Израилю. Для Трампа и сторонников тотального взаимодействия с Израилем это важно, поскольку только 15% американцев одобряют поставки оружия для режима Нетаньяху, а большинство против войны с Ираном.

Параграф №224 закладывает юридическую основу для двусторонних исследований и разработок, совместного производства оружия, заключения лицензионных соглашений и любых форм сотрудничества в рамках американо-израильского ВПК. Взаимная интеграция затронет сферы ИИ, кибернетики, разработку и производство автономных систем и биотехнологии. Предполагается глубокая сетевая интеграция между Пентагоном и ЦАХАЛ в передаче и обработке военных данных, включая общее использование разведывательной информации.

В случае принятия этого законопроекта, он обеспечит более высокий уровень военно-промышленной интеграции, чем тот, который существует у США с любой другой страной. Усилится влияние Израиля в США, которое и без того велико благодаря еврейскому лобби. В результате американская политическая система станет более зависимой от прихотей израильского правительства.
  1. Ирек Звание
    Вчера, 17:50
    Таки Лохматый и сам еврей , через своего зятя.
    1. Soveticos Звание
      Вчера, 18:21
      Скорее всего, из-за этого тоже в пятницу вечером не был предъявлен публике промежуточный договор о "прекращении огня" ещё на 60 дней, так как уже наступил шабат. Хотя у него семь шабатов на неделе.
      1. Shurik70 Звание
        Вчера, 18:57
        "Хвост вертит собакой".
        И так давно циркулируют слухи, что Израиль тайно управляет США.
        Теперь, по крайне мере в военной сфере, это будет уже юридически явно.
        1. Симаргл Звание
          Вчера, 19:10
          Цитата: Shurik70
          И так давно циркулируют слухи, что Израиль тайно управляет США.
          Ну а сейчас - не тайно.
  2. viktor_47 Звание
    Вчера, 18:29
    Самое смешное, что это выгодно не только Израилю, но и США, в свете нарастающего конфликта с Китаем, научно-технический потенциал Израиля может существенно посодействовать ВПК США в новых разработках.
    1. Пупырчатый Звание
      Вчера, 19:23
      В целом так и есть. И Израиль давно пытается выйти из истории прямой военной помощи и хочет заменить ее инвестициями в научные разработки
  3. faterdom Звание
    Вчера, 19:28
    А ведь когда-то американцы лоббировали создание еврейского гособразования у нас в Крыму, в том числе обуславливая этим помощь по лендлизу. Сталин пообещал подумать, и сделал таки Еврейскую АО... в Забайкалье с центром в Биробиджане. И пролоббировал создание еврейского государства на британской подмандатной территории именуемой Палестиной.
    Но мысль о Крыме американцам засела еще тогда, тем более Хрущев помог своим подарком Крыма Украине.
    А государство Израиль попив крови англичанам быстро снюхалось еврейско-банкирским лобби в Штатах, и стало плацдармом Штатов на Ближнем Востоке, вначале против коммунистического влияния в арабских странах, а потом и интересы мистическо-религиозные стали самодовлеющими над отношениями.
    И сейчас некий, наверное, апофеоз, когда уже подследственный вождь Сионистов манипулирует "ослепительным/ослепленным"(?) Главнюкиссимусом, и через него и Хегсита - Пентагоном в своих интересах. Не получилось сломить персов? США несет материальные и репутационные потери с невиданной скоростью?
    А Израиль под шумок пол-Ливана прихапает. Не со зла, конечно, для безопасности и лебенсраум, опять же.
  4. Варяжко Звание
    Вчера, 19:57
    Похоже обосрался израильский фашист с хваленной цахал. Мирных жителей бомбить это не воевать в долгую с противником слабее даже, но который сдачи может дать сильно.
  5. Кмет Звание
    Вчера, 20:12
    Какой интересный во всех отношениях военно-стратегический альянс США и Израиля "по сотрудничеству в области оборонных технологий". Надо же: микроскопическое государство Израиль вызвал шквальный интерес у США.. Европа не понравилась со своими технологиями, Япония.. тоже не то (ну и это бывший враг со всякими ограничениями по договорам), а вот Израиль - это самый ценный партнер. Если хорошо подумать.. то, наверное, по тому как в ЕС и Японии ничего нет интересного под боком, а у Израиля - за спиной нефтяной регион который хорошо бы было контролировать.. да вот Иран несговорчивый попался..
  6. Десница ока Звание
    Вчера, 22:31
    В результате американская политическая система станет более зависимой от прихотей израильского правительства.

    Как будто сейчас, это не так. Абсолютно зависима...