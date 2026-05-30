Дрон ВСУ на оптоволокне ударил по ЗАЭС, продолжаем «вести наблюдение»

Беспилотный летательный аппарат ВСУ нанёс удар по ЗАЭС. Речь идёт о прилёте по зданию машинного отсека энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции. В стене образовалась дыра. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без повреждения критически важного оборудования энергоблока.

Об этом сегодня сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.



По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС. Дрон управлялся по оптоволокну, что полностью исключает случайное попадание или потерю управления.

Лихачёв:

Сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живёт далеко за пределами России и Украины. Это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала. Что ожидать дальше? Удары непосредственно по турбине? Реакторному залу? Реактору и системам безопасности?

Источники на станции уточняют: радиационный фон на станции и в Энергодаре остаётся в норме.

Противник явно не испытывает нехватки в беспилотных аппаратах, делая на них свою основную ставку. Атаки на Запорожскую АЭС участились: за последние две недели только МАГАТЭ зафиксировало несколько пролётов дронов вблизи реакторных залов. При этом большинство инцидентов ранее ограничивались прилегающей территорией. Важно то, что МАГАТЭ снова «не может сказать, чей именно был беспилотник». Соответственно, стоит ли вообще воспринимать всерьёз так называемую мониторинговую миссию, которая на станции работает.

Киевский режим понимает, что любой серьёзный инцидент на ЗАЭС приведёт катастрофе для всей Европы, однако идёт на такой риск повышая свои ставки.

Официальная Москва, ранее пообещав систематические ответные удары по объектам принятия решений в Киеве, пока «продолжает наблюдать».
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +12
    Вчера, 18:26
    Удары по АЭС - это преступление против человечества а не терроризм даже am
    Вот с кем там можно договариваться? Этих ушлёпков только убивать! Иначе будут продолжать убивать нас.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +7
      Вчера, 18:33
      Берем министерство защиты объектов от атак БПЛА В Нижнем Новгороде и пусть пусть охраняют всем скопом ЗАЭС.
    2. K._2 Звание
      K._2
      +7
      Вчера, 18:33
      Понятно. Продолжайте вести наблюдение, мы с вами свяжемся...
      1. frruc Звание
        frruc
        +5
        Вчера, 18:43
        Что ожидать дальше?

        Хммм, понятно что, дальнейших озабоченностей и констатаций фактов.
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +3
      Вчера, 18:34
      Запорожская АЭС строилась по советским нормам - здание энергоблока рассчитано на прямое попадание авиабомбы весом в 1000 кг. или падение пассажирского самолета. Так что, это бандеровские понты и ничего более. Сомневаюсь, что у бандерлогов есть сейчас оружие, способное серьезно повредить энергоблок. Тем более, что за четыре года, защиту реакторов можно было и усилить.
      1. Иван Васильевич 282
        Иван Васильевич 282
        -8
        Вчера, 18:40
        Так что, это бандеровские понты и ничего более.

        Думаю бред все это, нет никакого смысла в атаке FPVшкой зданий и градирен. Просто нужно поддерживать нужный уровень ненависти в СМИ и все.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          -5
          Вчера, 19:17
          За што ж вам стоко минусей, Иван свет Васильевич?))) не иначе, как правду удумали писать? на этом сайте этого не любят))) +
      2. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        +5
        Вчера, 18:45
        Судя, по их действиям, хахлы хотят заэс себе забрать. А судя по нашему бездействию, у них это получится.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Вчера, 19:18
          Обрисуйте в двух словах - как вы это себе представляете?))) про высадку десанта, не надо - уже было, тем более, что сейчас ситуация для высадки сильно усугубилась.
          1. Михаил Нашарашев Звание
            Михаил Нашарашев
            +2
            Вчера, 23:46
            Если бы я знал как, я бы командовал минимум дивизией. А я всего лишь капитан. Но даже рядовому видно к чему все идет.
      3. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        +2
        Вчера, 19:25
        Что такое машинный отсек мне непонятно, но не все на станции мощно защищено. Мощно защищено само здание, где находится реактор, а остальные послабее.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Вчера, 19:37
          Судя по сообщениям Росатома, реакторы в "холодном" состоянии, повреждения каких-то внешних конструкций не имеют никакого значения.
        2. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          +3
          Вчера, 20:55
          Машинный "отсек" - это машинный зал, где расположен турбогенератор, конденсатно-питательная система и вспомогательные системы и оборудование. В отличие от реакторного помещения они не имеют защитной оболочки.
          Блочная схема станции не позволяет эксплуатировать энергоблок, если нерезервируемое оборудование выходит из строя.
      4. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +4
        Вчера, 19:31
        Цитата: ТермиНахТер
        Сомневаюсь, что у бандерлогов есть сейчас оружие, способное серьезно повредить энергоблок.

        Такое себе утешение...
        По предыдущему опыту, начиная с аптечек и касок, сегодня повредить нечем, а завтра?

        Надо что-то серьёзное с этим вопросом делать, только на эту тему уже палец отказывается по клавиатуре тыкать...
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          -1
          Вчера, 19:38
          Я сомневаюсь, что в ближайшем будущем, что-то появится. И не потому, что гейропейцам жалко аптечек или бронежилетов, а потому, что нет ничего.
        2. Evgeny64 Звание
          Evgeny64
          +2
          Вчера, 22:28
          Тем более, если все так прочно и надежно, почему мы до сих пор боимся остановить украинские АЭС, все-же безопасно, ударить по подстанциям 750 КВ и пусть себе стоят "охлаждаются"... recourse
          А... "мы же не такие", боимся осуждения "мирового сообщества", а они ничего не боятся и медийный успех, как минимум, на их стороне.
      5. котик-русич Звание
        котик-русич
        +2
        Вчера, 19:47
        Цитата: ТермиНахТер
        Запорожская АЭС строилась по советским нормам - здание энергоблока рассчитано на прямое попадание авиабомбы весом в 1000 кг. или падение пассажирского самолета. Так что, это бандеровские понты и ничего более. Сомневаюсь, что у бандерлогов есть сейчас оружие, способное серьезно повредить энергоблок. Тем более, что за четыре года, защиту реакторов можно было и усилить.
        Умозрительный-отстранённый пример...
        Движется по дороге президентский караван машин - по ним "некто" стреляет из "мелкашки" (5,6 мм)...
        По логике "ЗАЭС непробиваемая" - то "некто" не нужно даже искать - ведь машина президента бронированная и выдержит даже 12,5мм.
        Но в реальности "некто" будет арестован и наказан за покушение - броня не повод "спускать всё с рук" - попытался (даже, когда просто подготавливался...) будь наказан.
        Но то ведь "президент", а не атомная станция...
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          -1
          Вчера, 20:50
          Пример ваш, немножко загадочный, но следуя вашей логике. Купил пионэр водяной пистолет и объявил о покушении на президента))) ФВП по зданию энергоблока - это примерно так же.
          1. котик-русич Звание
            котик-русич
            +1
            Вчера, 22:23
            Цитата: ТермиНахТер
            Пример ваш, немножко загадочный, но следуя вашей логике. Купил пионэр водяной пистолет и объявил о покушении на президента))) ФВП по зданию энергоблока - это примерно так же.
            Смысл в том, что когда покушаются на "президента", даже когда покушение только готовится - это уже наказуемо в любом случае.
            А когда покушаются на АЭС - то нужно просто оценить "степень риска" и не беспокоится, когда степень риска "минимальна"...
      6. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Вчера, 19:51
        Цитата: ТермиНахТер
        Так что, это бандеровские понты и ничего более.

        Понты понтами, но налицо вызывающая эскалация действий обнаглевших бандеровцев. Уже не первый раз высказываю своё мнение, что если уж взялись валить укроэнергетику, то надо доводить этот процесс до конца. Как раз "вответна" обстрел машинного зала ЗАЭС погасить оставшиеся пять подстанций 750 кВ и влупить по машинному залу Киевской ГЭС, предполагаю, что тогда до самых упёртых укронацистов скорей дойдёт необходимость заканчивать конфликт договором на всем известных условиях России.
        Конечно, мнение "диванного аналитика" Генштабом учитываться не будет, но уж очень хочется увидеть обещанный суровый удар по основным объектам инфраструктуры и логистики противника, лишив его возможности поддерживать боеспособность своей армии.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +2
          Вчера, 20:57
          Насколько я понимаю, "погасить" подстанции 750 кВт проблем нет. Цели огромной площади, можно даже "Орешником" бабахнуть, хотя хватит и "кинжала" или "циркона" - вероятность перехвата - 0. Почему этот козырь не используют, ПОКА, руководство видимо имеет свои соображения. Опять таки, уже практически все что связано с войной, у бандерлогов сидит на ДГ. А то, что народишко останется без света, так это проблемы народишка, зелепоца и его банду, такая ерунда не волнует от слова совсем. Зимой значительные части Киева, Одессы и Харькова сидели без электроэнергии по неделе, две, а то и больше. И что? Кто-то вышел на майдан или может перекрыли трассу Киев - Одесса?)))
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +1
            Вчера, 22:11
            Цитата: ТермиНахТер
            Опять таки, уже практически все что связано с войной, у бандерлогов сидит на ДГ.

            Не соглашусь - мелкие предприятия на ДГ вытянут, а вот энергоёмкие производства остановятся. Например, движение по ж/дорогам на электротяге заглохнет. Портовое хозяйство ДГ тоже явно не потянут. Да и с топливом сейчас будут проблемы в связи с удорожанием. А если и структуру "Нафтогаза" серьёзно зацепить, совсем кисло будет. Так думаю, что тянуть с этим не стоит - каждый день украинские беспилотники всё дальше летят по РФ и немалый ущерб причиняют, в том числе с человеческими жертвами. Трассу "Новороссия" в Запорожской области с дронов дистанционно минируют. Об этом же постоянно открыто пишут, и что, сколько ещё нужно причин для включения более жёстких действий?
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              0
              Вчера, 22:38
              ДГ - это я образно выразился. Тот же Мотор, уже давно выпускает электростанции 6 - 10 МВт, на базе авиадвигателей - топливо обыкновенный газ. Так что, запитать критическую инфраструктуру есть от чего.
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                0
                Вчера, 22:55
                Цитата: ТермиНахТер
                Тот же Мотор, уже давно выпускает электростанции 6 - 10 МВт, на базе авиадвигателей - топливо обыкновенный газ.

                Поэтому в своём комменте выше упомянул про объекты "Нафтогаза" - ежели урезать, так урезать все звенья энергетики.
                1. ТермиНахТер Звание
                  ТермиНахТер
                  0
                  Вчера, 23:28
                  Урезать совсем не получится у них потребление не как у ТЭС. Уже не помню точно сколько у него там потребление, но 20 кубовой автоцистерны на сутки работы ему хватит. А цистерну подогнать не проблема - их в бандерлянде тысячи.
        2. Седов Звание
          Седов
          +1
          Вчера, 21:54
          Уже не первый раз высказываю своё мнение, что если уж взялись валить укроэнергетику, то надо доводить этот процесс до конца. Как раз "вответна" обстрел машинного зала ЗАЭС погасить оставшиеся пять подстанций 750 кВ и влупить по машинному залу Киевской ГЭС, предполагаю, что тогда до самых упёртых укронацистов скорей дойдёт необходимость заканчивать конфликт договором на всем известных условиях России.
          ++++++++++
          Это самое оптимальное, что вчера еще нужно было сделать. Откуда у них этот страх за "брацкий народ"? Боязнь дальнейшего восстановления - так Украину итак кто-то восстанавливать будет, если что-то от нее останется. Всё полумерами какими-то, с оглядкой на Запад. Если ты цели поставил - объясни людям, что идёи не так. А так - либо мы целей достигаем, либо дальше ждём пока кто-то на нынешние условия согласится. Только Запад в данном случае при БД как сейчас не теряет ничего от слова "СОВСЕМ" (ну за исключением никому ненужных чубатых), а у нас ежедневные обстрелы помимо жизней людей уносят массу объектов инфраструктуры. Дошло до того, что и Крым пытаются блокировать, и логистику на Юге. И экономика от этого какбы тоже не растёт. Верните Суровикина, и заканчивайте эту войну с Западом.
      7. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Вчера, 20:09
        Американцы недавно заключили с ними сделку на продажу однотонных бомб кстати
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Вчера, 20:45
          Одобрили возможную поставку, а не заключили сделку. И не бомб, а 1200 комплектов хвостовых частей JDAM типа KMU-572 и еще 332 комплекта типа KMU-556. О бомбах речи не шло. Не говоря уже о том, что применение этих бомб имеет некоторые ограничения.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +1
            Вчера, 21:37
            А бомбы видимо сами появятся? Или американские друзья поставят?
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              0
              Вчера, 21:48
              Вы сказали о договоре, который на самом деле, пока еще не договор, а заявление Госдепа. Я озвучил то, что есть на данный момент. О том, когда и каким образом возьмутся бумбы))) особенно, если учесть бешенный расход б/к на БВ, пока ничего не говорилось. Опять-таки, дальность полета и проникающая способность сильно зависят от высоты и скорости носителя. Для того, чтобы она набрала необходимую кинетическую энергию ее надо бросить с большой высоты. Вероятность благополучного исхода для носителя - практически ноль, а попадет она, а нанесет она ощутимый ущерб - это можно только предполагать.
      8. Седов Звание
        Седов
        +1
        Вчера, 21:42
        Запорожская АЭС строилась по советским нормам - здание энергоблока рассчитано на прямое попадание авиабомбы весом в 1000 кг. или падение пассажирского самолета. Так что, это бандеровские понты и ничего более.
        И на старуху бывает проруха. Сидеть ждать, пока бандерлоги ЗАЭС раздолбят? Озабоченностями тут нельзя спускать конечно. Но наверное ими только и обойдётся. Гросси, ООН, потом само забудется.
    4. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Вчера, 18:36
      Ну уж извините, чем они методично и с явным цинизмом занимаются на протяжение более пяти лет.
    5. Комментарий был удален.
  2. Wratch Звание
    Wratch
    +5
    Вчера, 18:36
    А давайте дождемся реального прилета по АЭС,ну что реактор разваротило,что б второй Чернобль. Тогда можно будет гневно трясти бумажками в ООН. А там,как принято сообщат о праве украины на самооборону.
    1. Иван Васильевич 282
      Иван Васильевич 282
      -11
      Вчера, 18:41
      Вы слишком много читаете желтухи. FPV дроном ничего на станции повредить нельзя. Да и был ли дрон, никто никогда не узнает.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        -4
        Вчера, 19:22
        Да что ж вам так "не прёт", Иван Васильевич?))) вы это прекращайте))) +
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -4
      Вчера, 19:19
      Игорь, вам сколько годочков? Вы вообще в курсе, что произошло в Чернобыле?
      1. Wratch Звание
        Wratch
        +1
        Вчера, 23:03
        Я старый пень) 62 го года выпуска. Что произошло в Чернобыле я в курсе,немного работал там на восстановлении. Повезло,много не нахватал.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          -1
          Вчера, 23:30
          На восстановлении там чуть ли не пол СССР работало. Вы можете что-то рассказать о происходивших в реакторе процессах?
          1. Wratch Звание
            Wratch
            +1
            Вчера, 23:44
            Если сильно-сильно коротко,то тепловой взрыв. Ну если сильно подробно,то стоит почитать отчет комиссии.
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Вчера, 18:39
    Поскольку наш основной принцип "вответна", то настала пора с чистой совестью погасить все подстанции 750 кВ на Украине.

    А если совесть не чиста? recourse

    Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. (с) А.С. Пушкин "Борис Годунов"
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      0
      Вчера, 18:49
      основной принцип "вответна", то настала пора с чистой совестью погасить все подстанции 750 кВ на Украине.

      Вы сами верите в то, что написали? Погасят?
      Трансформатор на перекрёстке деревень Искандером накроют и отчитаются о "вответна"
    2. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +2
      Вчера, 19:37
      Предлагаю устоить флешмоб (если не на Красной площади, то хоть в инфопространстве):

      О-реш-ник! Мос-ты, мос-ты! О-реш-ник! Мос-ты, мос-ты! О-реш-ник! Мос-ты, мос-ты! О-реш-ник! Мос-ты, мос-ты! О-реш-ник! Мос-ты, мос-ты! О-реш-ник! Мос-ты, мос-ты!

      Скандируем вместе!
  4. Комментарий был удален.
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +4
      Вчера, 18:50
      Сколько времени дали на эвакуацию в Старобельске, "болван"?
      16 прилётов в одну точку
    2. ettore Звание
      ettore
      +2
      Вчера, 19:20
      удары по центрам принятия решений и прочим в Киеве состоятся тогда, когда нужно!

      Сейчас и все предыдущие разы было не нужно? Когда Россия будет в руинах лежать?
      Просто-напросто предупредили и дали время (несколько дней) на эвакуацию!

      Это время уже не первый год разменяло.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Вчера, 19:25
      Цитата: Z-7478
      Крайне неумный тип, Алексей Володин, специально для тебя поясню:.......Вот же болван ...

      Крайне невежливо "тыкать" автору публикации, а тем более оскорблять, из-за того, что его мнение не совпадает с вашим. В данной ситуации, это выглядит обычным хамством, ничем не оправданным.
  5. usr01 Звание
    usr01
    -5
    Вчера, 18:40
    Цитата: K._2
    Продолжайте вести наблюдение

    ... а мы "красную линию" нарисуем... am
  6. Комментарий был удален.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Вчера, 18:52
      Да наверное уже разнесли бы уж лучше, можетогда у нас наверху зашевелятся и начнуть играть по настоящему, деваться будет некуда!
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        +1
        Вчера, 19:00
        Маловероятно, что зачешутся. Стариканам уже, что воля, что неволя, все одно.
  7. Red Hemi Звание
    Red Hemi
    +1
    Вчера, 18:55
    Цитата: Z-7478
    "... пока «продолжает наблюдать». ...."
    ================================================
    Крайне неумный тип, Алексей Володин, специально для тебя поясню: анонсированные удары по центрам принятия решений и прочим в Киеве состоятся тогда, когда нужно! Просто-напросто предупредили и дали время (несколько дней) на эвакуацию! Или надо было нанести удар через пару часов после предупреждения,по твоему?! Вот же болван ... )))

    Ну это же бред. В этом случае эвакуируются и те, которых и следует уничтожить.
    Или в вашем понимании удары по центрам принятия решений это удары по пустым кирпичным коробкам?
    Центры принятия решений это прежде всего персонал, люди ну или нелюди в данном случае
  8. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Вчера, 19:16
    Цитата: Сибирь55
    основной принцип "вответна", то настала пора с чистой совестью погасить все подстанции 750 кВ на Украине.

    Вы сами верите в то, что написали? Погасят?
    Трансформатор на перекрёстке деревень Искандером накроют и отчитаются о "вответна"

    Мне противно это писать, но Вы абсолютно правы! Очередной пшик...
  9. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +4
    Вчера, 19:27
    Что дальше ожидать Лихачеву нужно спросить у Путина. Ни один бандеровцев за свои преступления наказание за 8 лет не понес. А вот деньги от НАТО эти террористы получают систематически
  10. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    +1
    Вчера, 19:32
    Госпожа Захарова, на выход! Прочертите нам что-нибудь эдакое!
  11. Макс1995 Звание
    Макс1995
    -2
    Вчера, 19:35
    аяяй. какой ужас.
    один дрон.
    когда на Москву недавно летело 150.
    А АЭС, вроде, рассчитан выдержать падение боинга....
  12. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Вчера, 19:43
    Новость про попадание бпла в заэс, а в комментариях драка между комментаторами.
    И вроде все наши. А эмоции не против противника, а против соседа.
  13. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Вчера, 20:05
    Преди време твърдостта и непоколебимостта на Русия се изразяваше с алюзията "Москва не вярва на сълзи". Сега останаха само сълзи и други слузести секрети.
  14. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +2
    Вчера, 20:44
    Однако жутковато...По-моему, украинцы перешли черту.. Совершенно не хочется одним прекрасным утром почувствовать неукротимые позывы к рвоте из-за дозы облучения, и это только начало. Ростову в этом случае мало не покажется. Некуда уезжать, некуда спасаться, поэтому в Москве нужно подумать, как эту угрозу купировать.