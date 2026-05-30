Дрон ВСУ на оптоволокне ударил по ЗАЭС, продолжаем «вести наблюдение»
Беспилотный летательный аппарат ВСУ нанёс удар по ЗАЭС. Речь идёт о прилёте по зданию машинного отсека энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции. В стене образовалась дыра. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без повреждения критически важного оборудования энергоблока.
Об этом сегодня сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС. Дрон управлялся по оптоволокну, что полностью исключает случайное попадание или потерю управления.
Лихачёв:
Сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живёт далеко за пределами России и Украины. Это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала. Что ожидать дальше? Удары непосредственно по турбине? Реакторному залу? Реактору и системам безопасности?
Источники на станции уточняют: радиационный фон на станции и в Энергодаре остаётся в норме.
Противник явно не испытывает нехватки в беспилотных аппаратах, делая на них свою основную ставку. Атаки на Запорожскую АЭС участились: за последние две недели только МАГАТЭ зафиксировало несколько пролётов дронов вблизи реакторных залов. При этом большинство инцидентов ранее ограничивались прилегающей территорией. Важно то, что МАГАТЭ снова «не может сказать, чей именно был беспилотник». Соответственно, стоит ли вообще воспринимать всерьёз так называемую мониторинговую миссию, которая на станции работает.
Киевский режим понимает, что любой серьёзный инцидент на ЗАЭС приведёт катастрофе для всей Европы, однако идёт на такой риск повышая свои ставки.
Официальная Москва, ранее пообещав систематические ответные удары по объектам принятия решений в Киеве, пока «продолжает наблюдать».
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Фонд Карнеги»
