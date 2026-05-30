Польша первой получила военную дотацию ЕС по инициированной Варшавой программе

Правительство Польши не только регулярно заявляет о масштабной милитаризации страны, но вполне себе успешно движется к этой цели. Причем Варшаве удается в этом процессе успешно взаимодействовать одновременно и с Вашингтоном, и с Брюсселем, что довольно необычно в ситуации обострившихся разногласий Европы и США.

Польша пока что единственная из стран НАТО, расходы которой на оборону практически равны 5% от ВВП, чего президент США настойчиво требует от остальных членов альянса. В абсолютном выражении польский военный бюджет на нынешний год не больше, чем у Франции и почти в два раза меньше, чем у ФРГ, но Варшава успешно добивается и дотаций извне.

К примеру, Польша первой среди остальных стран Евросоюза уже получила средства по программе перевооружения ЕС SAFE, о чем сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. Первый транш составил 6,6 млрд евро. Всего в рамках этой программы финансирования военных расходов Варшава рассчитывает получить 44 млрд евро. Это почти сумма военного бюджета Польши на 2026 год, который составляет чуть более 47 миллиардов евро.

Фактически, Варшава сама сумела добиться для себя этих масштабных финансовых дотаций, которые будут оплачивать страны-доноры Евросоюза. Программа перевооружения ЕС SAFE была учреждена по инициативе Польши во время ее председательства в Совете Евросоюза и является частью плана перевооружения ЕС. Общий фонд в рамках ЕС SAFE составит 150 млрд евро, из которых почти треть освоит сама Польша.

Спрашивается, почему весь Евросоюз так «любит» Польшу и весьма охотно тратит огромные средства для усиления ее военного потенциала. Притом что почти всю военную технику Польша закупает в США и Южной Корее. Все объясняется тем, что Варшава подает себя как главный военный форпост на восточном фланге НАТО, который первым готов будет принять на себя удар в случае «российской агрессии» против альянса.
  marchcat
    Вчера, 18:38
    Варшава подает себя как главный военный форпост на восточном фланге НАТО
    Хочется верить, что она первой исчезнет с карты мира.
    Nexcom
      Вчера, 18:40
      ..шлюхи никогда не потеряют актуальности. особенно - старательные шлюхи.
  Mixanus
    Вчера, 18:39
    Польша готовьтесь ,вы следующие с приблтами после хооохлов ! Англосаксам нужно мясо против Русских ..Там армяне еще подписались в ЕС ))) Вот дурни то
    P.S. Англия не зря быстро вышла из ЕС ..Они чуют всегда и США хотят из НАТУ выйти ..Скороразборки мировые начнутся и Русские спросят за ВСЕ !
  frruc
    Вчера, 18:39
    Варшава рассчитывает получить 44 млрд евро.

    А говорят, что в ЕС денег нет на хлеб и ЖКХ. А у них еще и дотации совсем не смешные.
    Nexcom
      Вчера, 18:43
      а Польша и так последние лет 10 живёт на дотации ЕС и в ус не дует. это у них норма - доить ЕС.
      поляки реально мечтают Германию обуть на возмещение после ВОВ. И нас хотят - "за окупацию Польши". мечты то - вот всех обуем на возмещение по деньгам и заживем... laughing Это ж поляки - они всерьёз считают что им все должны и без их мнения - никак.
      Артём81
        Вчера, 23:35
        Не только поляки думают, как обобрать немцев до нитки — без сомнения, немало россиян и белорусов проворачивали ровно то же самое. 😏»
    Zoldat_A
      Вчера, 19:39
      Какие, однако, душевные финансовые отношения в ЕС!
    Ivanhoe
      Вчера, 19:58
      Който ви говори така лъже най-безсрамно. Аз живея в най-бедната страна, в град с население от 60 000 души. Всяка пета кола е топ модел, строят модерни жилищни сгради, като че сме 600 000, заведенията са пълни, а една салата само е 10-12 €. Аз съм военен пенсионер от 12 г. и пенсията ми е близо 1500 €, по-голяма от заплатата ми през 2014 г.
    Артём81
      Вчера, 23:17
      ​Что ни говори, а надо признать — разыграли как по нотам. То есть интеллектуально переиграли Евросоюз, сами же находясь у руля во время своего председательства. В хитрости и умении добиваться своего как в ЕС, так и в Вашингтоне, им в данном случае точно не откажешь...
  Roman_VH
    Вчера, 18:51
    Таки если бы России не было, они бы ее придумали. Такие бабки с неба падают. Вот вроде поляки ни фига не протестанты, но а бабло душу продают. Впрочем бацилла иудаизма у них конкретно прижилась. Уж они душили душили их во время ВМВ, да и после, но видно руки плохо мыли.
  tralflot1832
    Вчера, 19:56
    Дмитрий ,богатый поляк - плохой поляк ,он воевать против сильных не будет .Поляк будет воевать против России только бедный ,злой и голодный . hi drinksПольско - литовское княжество ,для начала .Потом немного Чехии и Германии .
    Nexcom
      Вчера, 20:44
      Андрей hi
      Поляки - торгаши по натуре. Для них счастье - маленький бизнес свой иметь. Быть маленьким но Паном. Насчёт их способности воевать - сложный вопрос.... Армия Людова - неплохо воевала во время ВОВ. Очень неплохо. Армия Крайова - те да, больше "партизанили" против и немцев и наших. Были любителямт из кустов шмалять в спины ну и какелов в отместку резать за Волынь.
    Nexcom
      Вчера, 20:51
      Кстати крайовцы и провалили Варшавское восстание против немцев и сдались, клянча себе статус военнопленных, поскольку гансы их собрались вешать как поостых бандитов.
  ramschel
    Вчера, 20:05
    Polaks are so dumb that they are unable to learn from their own eFed off history.
  Южноукраинец
    Вчера, 20:07
    Глобалисты чувствуют, что xохлам осталось не долго, так что поляки должны поднять упавшее знамя борьбы с Россией.
    Nexcom
      Вчера, 20:46
      ..так то полякт вроде его и не роняли - как хозяин у них сменился - так сразу русофобия ранее припрятывавшаяся и попёрла..
      Лех Валенса много для этого сделал.
  Misza1963
    Вчера, 20:44
    Wiecie, dlaczego Egipcjanie nie budowali piramid stojących na czubku?
    Tak. Dlatego.
    Bo one by nie stały.
    Polska może mieć tyle czołgów, że trzeba będzie zmienić prawo o ruchu drogowym. Tyle samolotów, że ochłodzi się klimat. Tyle rakiet, że już nikt inny nigdzie nie poleci...
    Ale towarzysz Stalin miał rację:
    Kadry decydują o wszystkim.
    Kadry. Ludzie.
    A tych polska nie ma.
    Ma śmieszna armię zawodowa, w której jedynymi fachowcami są podoficerowie i chorążowie z doświadczeniem z czasów PRL i układu Warszawskiego. Oni bezcenni są. Niebawem odejdą.
    Na ich miejsce nie ma nikogo.
    Bo to już pokolenia komputerowointernetowe chore na niesamodzielność.
    Oraz brak jest poboru. A tego nie da się ominąć. Nie da się specjalistów, ale i ich dublerów i dublerów dublerów, wszak na wojnie giną ludzie, wyszkolić, zgrać i przećwiczyć w kilka nawet lat.
    Na to zaś pieniędzy nie ma.
    Są na zabawki. Bo to daje zachód. Ściślej: sprzedaje.
    Sam sobie.
    Daje pieniądze murzynom z Polski, a ci kupują u nich. Sami mogą zrobić najwyżej składanki. Podwozie skądś, korpus skądś, lufa, wieża i reszta to znów inni. Itd.
    Polska nie ma własnego zaplecza umysłowo technicznego i produkcyjnego. Oni chcą czołgów i innych zabawek, ale ich fabryki można załatwić w kilka minut. Resztę też.
    Oni myślą, że będą walczyć jak teraz na Ukrainie. Do 17.najwyzej, a potem do domu i do łóżka. Że będzie to wojna w stylu jakiegoś teatrzyku z prowincji. Efekty specjalne zza kulis.
    Oni nie pojmują, że ta wojna będzie ostatnia.
    Dla nich.
    Zostanie tu tylko pustynia radioaktywna i skazani ludzie.
    Że ani 5, ani polskie 40 procent nic nie da.
    I że każdy ich tzw.sojusznik, gdy zobaczy, co mu grozi, zostawi ich i zapomni.
    Dlatego też, że tym razem nikt już nie będzie miał możliwości gadać o zdradzie zachodu.
    Sami tego chcą. Nie rozumieją nic. Mają korki w głowach. Są szaleni i żyją w psychozie własnego autorstwa.
    To przykre być Kasandrą. Zwłaszcza, gdy, jak tamta, żyje się w Troi. Miejscu skazanym przez Los.
    Ale czas najwyższy pozbyć się Polaków.
    Odejdźcie, zostawcie nas, mówimy wam odejdźcie, choć byliście czasem kiedyś potrzebni, lecz teraz odejdźcie...parafrazując słowa skierowane do Długiego Parlamentu w nomen omen Anglii.
    Tak.
    Won