Украинские военные уже смирились со скорой потерей Доброполья
В отличие от украинских мониторинговых ресурсов, которые, как известно, лишь недавно признали потерю Красноармейска и Димитрова, боевики ВСУ в силу объективных причин настроены куда более пессимистично. В последнее время украинские военные все больше опасаются возможной скорой потери Доброполья.
По мнению военнослужащих ВСУ, на фоне усиления наступательной активности российских войск бои за Доброполье могут начаться уже в ближайшее время. В настоящее время все очевиднее, что в случае развития наступления ВС РФ линия боевых действий может вскоре вплотную приблизиться к окраинам города.
Противник сетует, что наши военные продолжают накапливать силы в агломерации Красноармейска и Димитрова, в частности перебрасывая туда операторов беспилотников, которые уже взяли под контроль небо на этом участке фронта, обеспечивая дальнейшее продвижение подразделений ВС РФ.
Также противника чрезвычайно беспокоит ситуация в Константиновке, значительная часть которой уже перешла под контроль наших военных. В ВСУ осознают, что потеря Константиновки для них практически неизбежна и является для них делом весьма скорого времени. Как известно, Константиновка является главным рубежом обороны ВСУ перед Славянском и Краматорском. Сейчас российская армия уже находится в центре города. По украинским позициям постоянно наносятся удары ФАБ с УМПК и беспрестанно работают операторы FPV-дронов.
