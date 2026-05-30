Пресса США: Иран атаковал американскую базу в Кувейте - уничтожены MQ-9 Reaper
Сегодня, как сообщает Bloomberg, баллистическая ракета Ирана впервые достигла территории американской авиабазы в Кувейте. Речь идёт об авиабазе Али Аль-Салем, которую используют ВВС США.
Системы противовоздушной обороны Кувейта, как утверждается, перехватили иранскую ракету Fateh-110, однако её обломки рухнули прямо на территорию базы. В результате инцидента пострадали около пяти человек - действующие военнослужащие США и наёмный технический персонал. Все они получили лёгкие ранения. Материальный ущерб оказался значительным: один ударный беспилотник MQ-9 Reaper был полностью уничтожен, ещё как минимум один получил серьёзные повреждения. Каждый из этих аппаратов стоит порядка 30 миллионов долларов .
Агентство отмечает, что с начала эскалации конфликта 28 февраля 2026 года Иран выпустил по объектам в регионе уже более 1850 баллистических ракет Fateh-110. Эта ракета малой дальности способна нести боеголовку массой до 500 килограммов.
Атака произошла на фоне переговоров, которые, по сути, ничем не заканчиваются. США продолжают блокаду иранских портов и удары по связанным с Ираном кораблям. Иран отвечает перекрытием Ормуза для большинства судов.
Удар стал ответом на действия США - ранее американские военные нанесли авиаудар по иранскому пусковому комплексу беспилотников в районе Бендер-Аббаса и сбили несколько иранских дронов над Ормузским проливом. В Тегеране назвали эти действия нарушением хрупкого перемирия, установленного в начале апреля .
Инцидент произошёл в момент, когда президент США Дональд Трамп обсуждал возможность продления прекращения огня. Двухчасовая встреча в Ситуационной комнате Белого дома завершилась без публичных заявлений .
Американское военное командование пока официально не комментировало информацию об ударе, однако источники подтверждают, что Пентагон уже проинформирован о произошедшем. Кувейт, в свою очередь, решительно осудил атаку, назвав её «опасной эскалацией и грубым нарушением национального суверенитета.
Ранее до указанной авиабазы долетали иранские дроны, однако баллистическая ракета, насколько известно, применяется в её отношении впервые.
