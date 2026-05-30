Пресса США: Иран атаковал американскую базу в Кувейте - уничтожены MQ-9 Reaper

Сегодня, как сообщает Bloomberg, баллистическая ракета Ирана впервые достигла территории американской авиабазы в Кувейте. Речь идёт об авиабазе Али Аль-Салем, которую используют ВВС США.

Системы противовоздушной обороны Кувейта, как утверждается, перехватили иранскую ракету Fateh-110, однако её обломки рухнули прямо на территорию базы. В результате инцидента пострадали около пяти человек - действующие военнослужащие США и наёмный технический персонал. Все они получили лёгкие ранения. Материальный ущерб оказался значительным: один ударный беспилотник MQ-9 Reaper был полностью уничтожен, ещё как минимум один получил серьёзные повреждения. Каждый из этих аппаратов стоит порядка 30 миллионов долларов .

Агентство отмечает, что с начала эскалации конфликта 28 февраля 2026 года Иран выпустил по объектам в регионе уже более 1850 баллистических ракет Fateh-110. Эта ракета малой дальности способна нести боеголовку массой до 500 килограммов.

Атака произошла на фоне переговоров, которые, по сути, ничем не заканчиваются. США продолжают блокаду иранских портов и удары по связанным с Ираном кораблям. Иран отвечает перекрытием Ормуза для большинства судов.

Удар стал ответом на действия США - ранее американские военные нанесли авиаудар по иранскому пусковому комплексу беспилотников в районе Бендер-Аббаса и сбили несколько иранских дронов над Ормузским проливом. В Тегеране назвали эти действия нарушением хрупкого перемирия, установленного в начале апреля .

Инцидент произошёл в момент, когда президент США Дональд Трамп обсуждал возможность продления прекращения огня. Двухчасовая встреча в Ситуационной комнате Белого дома завершилась без публичных заявлений .

Американское военное командование пока официально не комментировало информацию об ударе, однако источники подтверждают, что Пентагон уже проинформирован о произошедшем. Кувейт, в свою очередь, решительно осудил атаку, назвав её «опасной эскалацией и грубым нарушением национального суверенитета.

Ранее до указанной авиабазы долетали иранские дроны, однако баллистическая ракета, насколько известно, применяется в её отношении впервые.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +15
    Вчера, 18:56
    Ну ё моё request Доня только-только Ормуз разблокировал laughing
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      +18
      Вчера, 19:12
      Ждем вопль Трампона !!! Молодцы ирнацы ..Чуть что, мочат всех вокруг и требуют репараций и точка !! Изрпаиль жутко боится ,что США уйдут и тогда им ХАНА !!!
    2. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Вчера, 19:16
      -Дональд Трамп обсуждал возможность продления прекращения огня.
      Одностороннего, разумеется.
    3. Себенза Звание
      Себенза
      +4
      Вчера, 19:41
      А сколько семейство безумного деда заработало денег на его деменции за последнее время?
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Вчера, 19:50
        Вагон и маленькую тележку. hi
        1. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Вчера, 19:58
          Лучше выглядеть д.....м и делать свои дела, чем называть так кого-то, а по факту им и оставаться. Не изменил свою точку зрения по ближневосточному конфликту, хотя приятно удивлён дерзостью Ирана.
          1. isv000 Звание
            isv000
            +6
            Вчера, 20:07
            Тут всё просто: за 3500 лет Персидская цивилизация научилась обходить грабли и собирать знания и мудрость. Чего не скажешь про потомков висельников из Европы...
            1. Себенза Звание
              Себенза
              +1
              Вчера, 20:36
              Опыт сын ошибок трудных.., скорее дело в понимание что стоит вопрос о выживание как таковом. Огрызаются до последнего, за что им уважение. Но весовые категории разняться. Поправил. Давно предлагал запретить минусы без встречного комментария. От троллей хотя бы избавились на ресурсе.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      Вчера, 20:14
      hi Это всего лишь авансовый подарок рыжему военному преступнику и педофилу из Фашингтона ко дню рождения через де недели.
      Надеюсь, заготовлены ещё сюрпризы от иранских друзей.
      Победы иранскому народу против сионистов и полосатых агрессоров-террористов!
      am angry
  2. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +12
    Вчера, 18:57
    Ох уж эти обломки!! И зачем только ракеты строят, когда обломками всё можно закидать! wassat wassat
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +7
      Вчера, 19:12
      Так обломок надо же как-то довезти до базы, сам он не упадет)))
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +9
      Вчера, 19:24
      Вы, наверное, как и я, совсем не ракетчик.
      Иначе мы бы с Вами знали, что это такая специальная боевая часть - обломочно-фугасная. laughing
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        +2
        Вчера, 19:55
        Учебники то в вузе для ракетчиков придётся переписывать, а то они ведь не знают о самой эффективной боевой части ракет и беспилотников, да и не кошерно это, называть не как в официальных сводках. wassat
  3. frruc Звание
    frruc
    +4
    Вчера, 18:59
    однако её обломки рухнули прямо на территорию базы.

    А я то думал, что только у нас и у xoxлов обломки падают прямо на объекты.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Вчера, 19:47
      ...эти обломки, будь они неладны, ещё и хлопки устраивают и задымления переходящие в возгорания (с)....
      такие вот обломки коварные.
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +8
    Вчера, 19:00
    Абыдна, да... Давно всех победил, а тут баллистическая ракета, обломки какие-то...
  5. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    +11
    Вчера, 19:03
    Персам, как всегда, зачёт. Плевали они на безухого и иже с ним. good Гроссмейстерам в пример...
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +15
    Вчера, 19:05
    Кувейт, в свою очередь, решительно осудил атаку, назвав её «опасной эскалацией и грубым нарушением национального суверенитета.
    А когда позволили создать базу США на своей территории, вы об этом не думали.
    Бумеранг всегда возвращается обратно - это истина (и попадает в лоб).
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +8
      Вчера, 19:14
      Даже и не предполагали - считали "амеровский зонтик" полной гарантией, а тут вон оно чё выходит - ни зонтика, ни гарантии. Совсем никакого уважения гегемону, панимашь. request
      1. Седов Звание
        Седов
        +1
        Вчера, 19:25
        Системы противовоздушной обороны Кувейта, как утверждается, перехватили иранскую ракету Fateh-110, однако её обломки рухнули прямо на территорию базы. В результате инцидента пострадали около пяти человек - действующие военнослужащие США и наёмный технический персонал.
        Саша,hi ну что, понеслась?)
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Вчера, 20:18
          Денис, hi в этом событии есть нюанс - иранский ракетный ответ произошёл позавчера, в четверг 28 мая, а Блумберг решил только сегодня раскрыть результаты прилёта. Вот сообщение из иранского СМИ:
          Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупреждает врагов, что любой акт агрессии против Исламской Республики не останется без ответа.

          В заявлении в четверг КСИР сделал “строгое предупреждение” врагам после того, как американские войска нанесли удары по южному иранскому портовому городу Бандар-Аббас.

          После того как американские военные обстреляли из авиационных снарядов точку на окраине аэропорта Бандар-Аббас, КСИР нанес новые удары по американской авиабазе, с которой была совершена атака, в предрассветные часы четверга, говорится в сообщении.

          «Этот ответ — серьезное предупреждение для противника о том, что акт агрессии не останется без ответа», — подчеркнули в Корпусе стражей исламской революции.

          На кадрах, опубликованных Корпусом стражей исламской революции 28 мая 2026 года, видно, как готовятся к запуску ракеты по американской базе в ответ на недавнюю агрессию США против города Бендер-Аббас на юге Ирана.

          Presstv.ir

          Так что, пока не понеслась - видимо, не очень хочется Трампу сейчас идти на эскалацию. Ждём, как он прокомментирует.
          1. Седов Звание
            Седов
            0
            Вчера, 21:25
            Понял, пропустил фактическое событие, поверив Блумбергу. Хотел же проверить, что там происходит. Но краски всё равно сгущаются.. Или Трамп правда дожидаеься прохода ЧМ? Боится диверсий, или копит силы? Саша, спасибо за информацию) hi
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              0
              Вчера, 22:57
              Завсегда пожалуйста) hi
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Вчера, 19:47
        Так "зонтик", гарантий не даёт, дождь всегда дырочку найдёт. А если ветер, то и зонтик улетит.
      3. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Вчера, 19:49
        ...гегемон персам просто ниразу не "партнёр", а самый что ни на есть - враг, которому они всегда горазды отвалить амерам полную чалму огурцов...
      4. JcVai Звание
        JcVai
        +3
        Вчера, 22:46
        … ни суверенитета, что особенно на фоне соплей про «грубое нарушение национального суверенитета»
    2. Mixanus Звание
      Mixanus
      +6
      Вчера, 19:16
      Все правильно написал !! Придется за все платить саудам и прочим подстилкам США и Израиля ..Жириновский все это знал ,он полуеврей и чуел обстановку..Не хватает его нам в России ..сейчас ..!!
  7. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    +6
    Вчера, 19:11
    А даже если и так, то Иран показывает что в эту игру можно играть вдвоём. Бить во время переговоров...
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +6
    Вчера, 19:14
    Прочитал в "Х", что за время войны с Ираном, госдолг США вырос на 400 с лишком лярдов $. Такими темпами матрасники в "трубу вылетят".
    1. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Вчера, 19:55
      По уху. Трамп и его команда своё уже сняли, шефам, позволившим им сесть за руль, поток обеспечили. Дальше только дополнительный гешефт, пока сменщик не придёт.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +2
        Вчера, 20:34
        Корова то, может сдохнуть))) кого доить будут?)))
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 01:31
          Тëлок...
    2. Седов Звание
      Седов
      0
      Вчера, 23:09
      Прочитал в "Х", что за время войны с Ираном, госдолг США вырос на 400 с лишком лярдов $. Такими темпами матрасники в "трубу вылетят".
      Так там одна только флотилия из двух АУГов сколько "кушала". Плюс потери немалые. Но "Линкольн" с "Фордом" пока покинули ТВД. А вот такую информацию Иран даёт (РИА Новости, 29 мая (с)) :
      "По нашим оценкам, около девяти тысяч американцев покинули Персидский залив, 14 американских баз были уничтожены, а также более 200 самолетов и летательных аппаратов. Авианосец "Авраам Линкольн" покинул регион, как и "Джеральд Форд", который, как утверждается, ушел под предлогом пожара на борту", — заявил иранский парламентарий.
  9. Million Звание
    Million
    +4
    Вчера, 19:27
    Вот у кого надо учиться решительности.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Вчера, 19:30
    Существенного ущерба удар по авиабазе США удар Ирана не нанёс ,БЛА это расходный материал .Перекрытие ормуза ,да Трампу фиалетово на Европу и КНР .Когда Трамп в понедельник проснётся - его " окружение " пару миллиардов из воздуха на цене нефти сделает .Трамп всё равно добьётся приемлемой для США сделки .Америкосы ,не отнять за счёт своей экономики умеют и могут играть в долгую .А демократы будут выпендриваться- они получат проблему Ирана на следующих президентских выборах ,в полном объёме.
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      0
      Вчера, 21:01
      Сделки? Они с Украиной в прошлом году заключили сделку и заграбастали все их месторождения. Да толку от этого ноль. А с Ираном не получится как с Украиной. Персы уважать себя заставят.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Вчера, 23:36
        Заграбастали они пока, только пачку бумаги - Договор, потому что значительная часть тех месторождений - они на геологических картах, еще времен Советского Союза. Прежде чем те месторождения начнут приносить прибыль, туда сначала надо миллиарды вложить.
  11. Glenn Звание
    Glenn
    -2
    Вчера, 19:35
    1 ракета и такой результат! У нас в сутки десятки ракет, сотни бпла, аааа результат около нулевой!
  12. Xenon Звание
    Xenon
    0
    Вчера, 19:36
    Иногда ещё и кондиционеры взрываются! wink
  13. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Вчера, 19:41
    Този ракетен удар "отговор" на какво е? Или е просто удар по правила за водене на война?
  14. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +3
    Вчера, 19:45
    Персы разговаривают с янки на том языке, который они понимают. Не то что кремлевские - несут амерам какую-то чушь, которую они понять не могут.
    1. napalm Звание
      napalm
      -1
      Вчера, 20:14
      Ещё и условия ставят. Возмещение ущерба и ядерная программа.
  15. Scientist_ Звание
    Scientist_
    -1
    Вчера, 19:48
    Так ракеты это средство доставки обломков.
  16. Martin Porubcan Звание
    Martin Porubcan
    0
    Вчера, 20:18
    Хотя мне и не нравятся мусульманские режимы, я должен признать, что у иранцев есть смелость. Евреи прекрасно знают, почему они не хотят, чтобы у Ирана было ядерное оружие.
  17. Кмет Звание
    Кмет
    +2
    Вчера, 20:21
    Результативный прилет. Стоимость одной Fateh-110 явно много меньше 2-х выведенных из строя MQ-9 Reaper, на которых уже и ЗИП не производится т.к. с 2001 года эти БЛА сняли с производства. Еще и личный состав минусом пошел... Эпический Трамп точно будет в ярости.. сегодня-завтра точно будут заявления.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 20:33
      Этот иранский ракетный ответ был позавчера, а Блумберг только сегодня взялся его прокомментировать. Так что Трамп в курсе, но пока не решил, как отреагировать. Мой подробный коммент чуть выше, с информацией от иранского СМИ на эту тему.
      1. Кмет Звание
        Кмет
        +1
        Вчера, 20:43
        Я читал вчера про сбитый Reaper, но в памяти как-то ассоциировалось это с хуситами.. Сегодня подумалось: "Надо же.. иранцы тоже сшибли Reaper.." Что же.. тогда посмотрим тем более на заявления и реакцию.
  18. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Вчера, 20:23
    Материальный ущерб оказался значительным: один ударный беспилотник MQ-9 Reaper был полностью уничтожен, ещё как минимум один получил серьёзные повреждения.

    Это всё обломками сбитой ракеты?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Вчера, 21:02
      так мы уже выяснили все - обломки это новый вид оружия массового поражения. коварство обломков в том что они не взрываются, а хлопают, но, блин, почему то потом появляются уничтоженные объекты и обънкты которые сначала немного задымляются а потом сгорают к чертям..... очень специфическое оружие эти обломки...