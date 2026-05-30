В Белгороде восстановят работу интернета и включат городское освещение

С 30 мая в Белгороде по поручению врио губернатора региона Александра Шуваева будет включено городское освещение и возобновлена стабильная работа мобильного интернета.

Шуваев сообщил, что по итогам совещания Оперативного штаба, в рамках которого была дана оценка текущей обстановки в городе и области, руководство региона решило принять во внимание запрос жителей и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета. При этом уточняется, что в районах и муниципалитетах региона освещение и связь будут восстановлены с оглядкой на оперативную обстановку. По решению глав муниципалитетов, уличное освещение и интернет восстановят в районах, где это не угрожает безопасности населения.



Как известно, впервые масштабное отключение уличного освещения в Белгороде произошло в октябре прошлого года, когда для стабилизации энергосистемы региона по вечерам гасили фонари. Незадолго до этого ВСУ обстреляли энергетическую инфраструктуру в области, в результате чего без электроснабжения на некоторое время остались десятки тысяч людей. Чтобы восстановить энергобаланс и обеспечить бесперебойную подачу электричества жителям многоквартирных домов, власти региона были вынуждены ограничить работу уличного освещения. В свою очередь, ограничения работы мобильного интернета происходили на фоне угрозы новых террористических атак украинских беспилотников.
7 комментариев
  Fangaro
    Вчера, 19:48
    А есть какие то объекты электроснабжения в Сумах, Полтаве, Прилуках, что бы "экономить свет ночью"?
    красноярск
      Вчера, 20:01
      Цитата: Fangaro
      А есть какие то объекты электроснабжения в Сумах, Полтаве, Прилуках, что бы "экономить свет ночью"?

      Насколько я знаю, в Сумской обл. эл. снабжение бесперебойное уже как пару месяцев.
      Зимой да, проблемы были и большие. Сейчас нет.
  abacus66
    Вчера, 20:46
    Воооот, даже в Белгороде, рядом с ЛБС восстанавливают мобильный интернет. А в Ростовской области рассказывают, что укропские БПЛА летают по вышкам мобильной связи и отрубают мобильный интернет совсем, даже если нет угрозы по БПЛА recourse
  SmollH2
    Вчера, 21:05
    Как задолбали чиновники, которые сами ничего не понимают, а пользуются услугами консультантов, типа жене рассказали... Ну тупые, это уже давно не только про амеров
  Fangaro
    Вчера, 21:09
    Тогда как можно преподносить достижением возвращение базовых потребностей?!

    А теперь в квартирах электричество.
    Это губернатор организовал восстановление подачи электроэнергии? Или это все же не губернатора заслуга, а и Москвы, и Россетей, и МО, и, будь они не ладны, наших толстосумов, которые за поврежденный склад в Шебекино и "партнерам" зубы выбьют.
  Себенза
    Вчера, 21:13
    А ютюб c телегой включат, ну без оглядки на оперативную обстановку?
  A.A.G.
    Вчера, 21:20
    В последние времена меня волнуют два вопроса:
    1) там, главковерхи, не могут( почему?) ;
    2) не хотят(почему?) ;
    отвечать адекватно( а не "ассиметрично"!).
    Извините, - зреет убеждение, что во времена сбора средств на лечение детей(рекламы на ТВ- каналах), "борьба" с ковидом, - всë это было лишь опробацией...
    Извините! Ну как ещё понимать(?!) сбор средств на лечение детей?
    Государство своей функции не в состоянии( не в желании) выполнять...
    Если кто забыл, - в ковидные времена... Как лихо все тяготы спихнули на регионы, губернаторов( какими бы они ни были...). А! Да! Голиковские, Арбидоловские спасения уже забыли?
    А эти ... люди при орденах продолжают... править Страной!
    Кто этому гарант?! Он слепой? Глухой?

    Ах, - он так вынужден? ( сколько лет?!).
    Извините, - накипело...
    А, самое главное, - недовольство имеется, - советов, путей решения проблемы( реальных) -нет! (((