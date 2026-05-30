В Белгороде восстановят работу интернета и включат городское освещение
С 30 мая в Белгороде по поручению врио губернатора региона Александра Шуваева будет включено городское освещение и возобновлена стабильная работа мобильного интернета.
Шуваев сообщил, что по итогам совещания Оперативного штаба, в рамках которого была дана оценка текущей обстановки в городе и области, руководство региона решило принять во внимание запрос жителей и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета. При этом уточняется, что в районах и муниципалитетах региона освещение и связь будут восстановлены с оглядкой на оперативную обстановку. По решению глав муниципалитетов, уличное освещение и интернет восстановят в районах, где это не угрожает безопасности населения.
Как известно, впервые масштабное отключение уличного освещения в Белгороде произошло в октябре прошлого года, когда для стабилизации энергосистемы региона по вечерам гасили фонари. Незадолго до этого ВСУ обстреляли энергетическую инфраструктуру в области, в результате чего без электроснабжения на некоторое время остались десятки тысяч людей. Чтобы восстановить энергобаланс и обеспечить бесперебойную подачу электричества жителям многоквартирных домов, власти региона были вынуждены ограничить работу уличного освещения. В свою очередь, ограничения работы мобильного интернета происходили на фоне угрозы новых террористических атак украинских беспилотников.
