Компания сына Трампа испытывает на Украине боевых человекоподобных роботов

Связанная с семьей Трампа компания Foundation Future Industries начала испытания на Украине человекоподобных роботов, предназначенных для работы в зоне ведения активных боевых действий.

Как сообщает канал CNBC, в настоящее время для пилотных испытаний на Украину уже отправлены два робота Phantom MK-1. Первые тесты антропоморфных боевых роботов в боевых условиях проходят при поддержке правительства США и украинских властей. В ходе испытаний боевые роботы выполняют логистические задачи в опасных районах — доставляют и эвакуируют грузы, что позволяет снизить риски для военнослужащих. Как утверждает представитель компании Санкает Патак, хотя отправленная на Украину версия робота имеет определенные ограничения по грузоподъемности, автономности работы и защите от воздействия внешней среды, начальный этап испытаний уже подтвердил потенциал технологии.





До конца текущего года поддерживаемая Белым домом компания планирует отправить на Украину новую модель робота Phantom 2. При этом разработчики обещают, что новинка будет обладать вдвое большей грузоподъемностью и рядом возможностей, которые без лишней скромности называют «сверхчеловеческими». Связанная с семьей Трампа компания уже заключила с Пентагоном контракты на сумму 24 млн долларов для изучения возможностей применения гуманоидных роботов в сфере логистики, патрулирования объектов и непосредственного участия в боевых действиях.

Примечательно, что одним из руководителей Foundation является сын президента США Эрик Трамп, который сначала инвестировал в компанию значительные средства, а затем стал ее советником по стратегии. Из-за этого в США обвиняют этот неожиданно заключивший с Пентагоном весьма сомнительный стартап в неприкрытой коррупции.
  1. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +3
    Вчера, 21:24
    Сначала развивают ИИ, затем роботов в зоне реальных боевых действий ...
    Одна из следующих ступеней прообраз взвода боевых роботов под управлением Палантина на Украине ?
    Развивают Скайнет ?
    1. д^Амир Звание
      д^Амир
      +15
      Вчера, 21:36
      ага, хочется конечно побыть оптимистом:
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +4
      Вчера, 21:50
      Цитата: Starover_Z
      Развивают Скайнет ?

      Сразу вспомнился бородатый анекдот.
      Последнее, что услышал Терминатор, попав по ошибке в Россию:
      - Толян, гляди! Тут только меди килограммов сто!!!

      А если серьезно, то человекоподобный робот нужен только в сфере секс-индустрии. Во всех других случаях- шагающая платформа на шести опорах будет предпочтительнее.
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +2
        Вчера, 21:57
        Цитата: михаилл
        человекоподобный робот нужен только в сфере секс-индустрии.

        Там и оружие другое , но применить бы его по зеленскому... winked Так калибром где нибудь 45 и выше. recourse
      2. viktor_47 Звание
        viktor_47
        -1
        Вчера, 22:09
        Пройдёт 10-15 лет, и, в промышленно развитых странах, человекообразные роботы заменят всех промышленных рабочих, включая станочников, операторов технологических систем, сборщиков на сборочных конвейерах, складского персонала и др. Как будет у нас - время покажет.
        1. котик-русич Звание
          котик-русич
          0
          Вчера, 22:27
          Цитата: viktor_47
          Пройдёт 10-15 лет, и, в промышленно развитых странах, человекообразные роботы заменят всех промышленных рабочих, включая станочников, операторов технологических систем, сборщиков на сборочных конвейерах, складского персонала и др. Как будет у нас - время покажет.

          А покупателей в магазинах человекообразные роботы тоже заменят ??
        2. Podvodnik Звание
          Podvodnik
          +3
          Вчера, 22:47
          . Пройдёт 10-15 лет, и, в промышленно развитых странах, человекообразные роботы заменят всех промышленных рабочих, включая станочников


          Почему именно человекообразные? Не самое удачное решение.
          Пока батарейки нормальные не изобретут, никаких автономных человеко или не человекообразных роботов не предвидится. Уж больно жрут много электроэнергии.
          А "железо" сделать не проблема. Мощности вычислительные жрут много, да и электромоторы тоже.
          Будут батарейки -будет прорыв.
        3. михаилл Звание
          михаилл
          +3
          Вчера, 23:01
          Цитата: viktor_47
          Как будет у нас - время покажет.

          Кстати да, "станочников, операторов технологических систем, сборщиков на сборочных конвейерах, складского персонала и др." давно уже заменяют специализированные нечеловекоподобные роботы. Робот-пылесос прекрасно пылесосит и не зачем ему приделывать две ноги, две руки и голову.
        4. poquello Звание
          poquello
          +1
          Сегодня, 00:19
          Цитата: viktor_47
          Пройдёт 10-15 лет, и, в промышленно развитых странах, человекообразные роботы заменят всех промышленных рабочих

          вы себе хоть пылесос-самоход купили?
      3. lubesky Звание
        lubesky
        0
        Вчера, 22:45
        Цитата: михаилл
        Во всех других случаях- шагающая платформа на шести опорах будет предпочтительнее


        Согласен, арахнидоподобные например, универсальны и в освоении космоса в принципе. Ну и мелкие сороконожные, пролезут везде hi
        1. михаилл Звание
          михаилл
          +1
          Вчера, 23:25
          Цитата: lubesky
          Согласен, арахнидоподобные например, универсальны

          Арахниды- это паукообразные и у них четыре пары опорных конечностей.
          Три пары опорных конечностей- это насекомые.
          Насекомые по количеству видов и занятии экологических ниш просто задавливают всех в своей весовой категории на Земле.
          Арахниды плетут свою паутину и по сути вышли в активно используемое трехмерное пространство даже без крыльев! То есть не используя атмосферу.
          В принципе, космический арахнид в невесомости- это четыре манипулятора из брюха, четыре манипулятора из спины, и возможность выстрелить паутиной, прицепится-приклеится к чему-то и подтянутся либо подтянуть.
  2. Mixanus Звание
    Mixanus
    -16
    Вчера, 21:24
    Всех роботов и прочих БПЛА Русские могут вырубить на аха!!! Мы ждем момента ..
    P.S. Англосаксов нужно опустить и начнется мир во всем мире на планете ..Ну и Израиль растворится само сабой ..Это цель Россия !!! По другому никак мужики ...
    1. ian Звание
      ian
      +8
      Вчера, 21:32
      Цитата: Mixanus
      Всех роботов и прочих БПЛА Русские могут вырубить на аха!!! Мы ждем момента ..

      Не откроете тайну как именно? А то вдруг русские не в курсе. request
      Мы момента ждем уже 4 года. Не прождать бы...
      1. Mixanus Звание
        Mixanus
        -3
        Вчера, 21:51
        Цитата: ian
        Цитата: Mixanus
        Всех роботов и прочих БПЛА Русские могут вырубить на аха!!! Мы ждем момента ..

        Не откроете тайну как именно? А то вдруг русские не в курсе. request
        Мы момента ждем уже 4 года. Не прождать бы...

        Тут уже лет 10 пытались чуваки из Израиля выяснить это все ..
        В итоге их железный купол дырявывй оказался !! Что вам еще сказать ? Про "Пэтриот" ))))
        P.S. Маск еще ответит и все активы Русским переведет падла
        1. ian Звание
          ian
          +1
          Вчера, 23:39
          Обязательно переведет.
          Напишите об этом книжку. На ниве фэнтези вам ждет большой успех. hi
        2. Майор_Том Звание
          Майор_Том
          0
          Сегодня, 00:05
          А у вас в голове есть еще что-то, кроме этих бесполезных лозунгов?
    2. SmollH2 Звание
      SmollH2
      +1
      Вчера, 21:54
      Согласен. Надо один остров застеклить или утопить
      1. Mixanus Звание
        Mixanus
        -1
        Вчера, 22:10
        Цитата: SmollH2
        Согласен. Надо один остров застеклить или утопить

        Ну там как получится ..кого стеклить а кого миловать ))) Устали мы Русские огрызаться и рычать ..
        Так хочется бабахнуть ,чтобы планета содрогнулась от Русского медведя и шавки разбежались с визгом ..))) Вымогают падлы по зубам !!Раз в сто лет .....
        1. SmollH2 Звание
          SmollH2
          -3
          Вчера, 22:37
          Я лично думаю, мы устали терять...
    3. Serjy Звание
      Serjy
      +2
      Вчера, 22:31
      Вы опять из-под бана вылезли, любезнейший?
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Вчера, 21:36
    Это точно не война Трампа? Он точно за мир?
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Вчера, 21:42
      бандерлянд предмет торга. Если Трамп прекратит поддержку - бандерлянд рухнет. О чем тогда торговаться?
      1. Mixanus Звание
        Mixanus
        -5
        Вчера, 21:56
        Цитата: ТермиНахТер
        бандерлянд предмет торга. Если Трамп прекратит поддержку - бандерлянд рухнет. О чем тогда торговаться?

        Россия ждет этого ..Скоро жиииды-сионисты сдадут окраину !! Уже там грабить нечего . Русские очень злые стали и могут погромы устроить angry
    2. котик-русич Звание
      котик-русич
      0
      Вчера, 22:31
      Цитата: alexoff
      Это точно не война Трампа? Он точно за мир?
      Это война сына Трампа...
      Отец за сына не отвечает - как пример отец Байден не отвечает за сына Байдена.
      yes
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Вчера, 21:41
    Так Терминатор вышел в 1986 году, что опять новости запоздали?)))
    1. esl462 Звание
      esl462
      +2
      Вчера, 21:55
      В 1984 году.А ещё терминахтер.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Вчера, 22:29
        Извиняюсь, запяматовал - давно это было)))
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Вчера, 21:57
      Цитата: ТермиНахТер
      Так Терминатор вышел в 1986 году, что опять новости запоздали?)))

      В очередной раз...
      "Всё, что писала о Терминаторах газета "Правда", оказалось правдой..."
      Дж.Кэмерон - внештатный корреспондент газеты "Правда"? laughing
    3. Mixanus Звание
      Mixanus
      -4
      Вчера, 22:04
      Цитата: ТермиНахТер
      Так Терминатор вышел в 1986 году, что опять новости запоздали?)))

      Русские устроят им войну дронов и ИИ !! Пусть войдут в это и привыкнут ..
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -5
    Вчера, 21:49
    И почём ныне такие роботы? За лям небось? А потом Касперские условные хакнули такого бойца и он побежал резать всех у кого на голове оселедец или кастрюля wassat
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +3
      Вчера, 21:52
      Даже не представляю как вы его собрались хакать, так же не представляю как логистический робот сможет кого-то прирезать ... С тем же успехом можно тоже самое с кран-балкой проделать
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Вчера, 22:19
        Цитата: spektr9
        так же не представляю как логистический робот сможет кого-то прирезать ... С тем же успехом можно тоже самое с кран-балкой проделать

        Я перестал к кран-балкам относиться как к тупому железу, когда на одном кирпичном заводе практически на моих глазах грейферная балка перестала вдруг слушаться пульта и сбросила полтора куба глины в двух метрах от оператора глиноприёмного бункера. laughing
        Тот оператор, наверное, вобще поверил в Великого Бога Грейфера... laughing

        Так что поаккуратнее с кран-балками... laughing
      2. Sensor Звание
        Sensor
        0
        Сегодня, 05:02
        Пока в роботах не заложен инстинкт размножения всё не так страшно, но в этом направлении работы ведутся, как на биологических объектах, так и традиционных.
        https://www.techinsider.ru/news/news-1701377-roboty-poedayut-robotov-chtoby-stat-bolee-lovkimi-i-silnymi
        https://hi-tech.mail.ru/news/56343-eto-proryv-sozdany-pervye-v-mire-razmnozhayuschiesya-roboty/
        /

        С 1992 по 2017 годы роботы на рабочих местах стали причиной 41 зарегистрированного случая смерти в Соединенных Штатах — и это, вероятно, заниженная цифра, особенно если учесть побочные эффекты автоматизации, такие как потеря работы.
        Роботизированная зенитная пушка убила девять южноафриканских солдат в 2007 году, когда возможный сбой в программном обеспечении заставил машину резко развернуться и выпустить десятки смертоносных снарядов менее чем за секунду.
        В ходе судебного разбирательства 2018 года медицинский робот был признан причастным к убийству Стивена Петтитта во время обычной операции, которая произошла несколькими годами ранее.
        https://rb.ru/stories/robot-safety/
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Вчера, 22:08
      Цитата: pudelartemon
      А потом Касперские условные хакнули такого бойца и он побежал резать всех у кого на голове оселедец или кастрюля

      Ладно бы, если так...
      А то ещё большой вопрос, кто его хакнет и куда отправит резать всех подряд...
      Когда-то, совсем вчера, и беспилотники были экзотикой, а завтра, глядишь, и людей на "ленточке" не останется...
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Вчера, 22:32
      Полагаю, тут не про войну и не про роботов, а про деньги. Если фирма, как-то относится к сыночку Трампа, то я даже боюсь представить скоки один такой стоит Пентагону))) думаю, золотой линкор нервно курит в подворотне)))
  6. mark1 Звание
    mark1
    +4
    Вчера, 21:51
    А мы на их Phantom-ов Федора натравим, уж он то им день жестянщика устроит!
  7. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Вчера, 21:56
    Надо назначить премию за взятие в плен робота.
  8. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Вчера, 21:59
    Если заголовок не читать, то что?

    Трамповы дети роботов делают?
    Роботы военные?
    Роботов испытывают?
    Испытания роботов на Украине?
    На Украине военные роботы?

    Что плохо?
    Что дети пробуют что то делать?
    Что делают не гражданку, а военку?
    Что проверяют не в Мексике, а на Украине?
    Или что это дети Трампа?
  9. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Вчера, 22:07
    Вам про четыре года, а Вы про дырявый купол. Так их!!!
    И вообще... Когда Новгород уже был, про Америку ещё никто не знал. Значит и не было такой земли. Не зря же Христофор Бонифатьевич Колумб плыл в Индию.
  10. PN Звание
    PN
    +5
    Вчера, 22:14
    Шёл пятый год демилитаризации украины, на фронте стали появляться антропоморфные роботы...
  11. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +3
    Вчера, 22:39
    Опять дутые новости.
    если убрать пиар.
    То у ЮСА есть роботы в процессе испытаний.
    А у нас нет.

    а остальное - хайп комментаторпов не по делу, имхо.
  12. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 02:12
    Армия США отказалась от робота LS3 компании Boston Dynamics, созданного на основе концепции BigDog. Получается что не могли научить твёрдо стоять на четырёх ногах, но на двух значит для Украины сойдёт...
  13. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 03:48
    Последнее, что увидел Фантом 2- это морду своего друга- фантома Федора.