Связанная с семьей Трампа компания Foundation Future Industries начала испытания на Украине человекоподобных роботов, предназначенных для работы в зоне ведения активных боевых действий.Как сообщает канал CNBC, в настоящее время для пилотных испытаний на Украину уже отправлены два робота Phantom MK-1. Первые тесты антропоморфных боевых роботов в боевых условиях проходят при поддержке правительства США и украинских властей. В ходе испытаний боевые роботы выполняют логистические задачи в опасных районах — доставляют и эвакуируют грузы, что позволяет снизить риски для военнослужащих. Как утверждает представитель компании Санкает Патак, хотя отправленная на Украину версия робота имеет определенные ограничения по грузоподъемности, автономности работы и защите от воздействия внешней среды, начальный этап испытаний уже подтвердил потенциал технологии.До конца текущего года поддерживаемая Белым домом компания планирует отправить на Украину новую модель робота Phantom 2. При этом разработчики обещают, что новинка будет обладать вдвое большей грузоподъемностью и рядом возможностей, которые без лишней скромности называют «сверхчеловеческими». Связанная с семьей Трампа компания уже заключила с Пентагоном контракты на сумму 24 млн долларов для изучения возможностей применения гуманоидных роботов в сфере логистики, патрулирования объектов и непосредственного участия в боевых действиях.Примечательно, что одним из руководителей Foundation является сын президента США Эрик Трамп, который сначала инвестировал в компанию значительные средства, а затем стал ее советником по стратегии. Из-за этого в США обвиняют этот неожиданно заключивший с Пентагоном весьма сомнительный стартап в неприкрытой коррупции.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru