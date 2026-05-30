Франция не намерена включать свой ядерный арсенал в систему НАТО

Западная пресса раскрыла некоторые подробности предложения Франции по ядерному сдерживанию и архитектуре европейской безопасности. Ключевая особенность этой стратегии заключается в неготовности Парижа с кем-либо делиться контролем над «ядерной кнопкой» или включать свой арсенал в общую систему НАТО.

По информации издания Spiegel, французский план ядерного сдерживания не предусматривает постоянного размещения ядерного оружия в других странах. Кроме того, предполагается точечное использование воздушного пространства, авиабаз и дозаправки в воздухе для французских истребителей. Также в Париже допускают возможность временной переброски своей боевой авиации. При этом в Европе опасаются, что если во Франции в 2027 году придут ко власти оппозиционные силы, например, Марин Ле Пен, развернутый Макроном «ядерный зонтик» будет свернут.



В своем выступлении на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре глава Минобороны Франции Катрин Вотрен подчеркнула, что французская стратегия безопасности уже более 60 лет основывается не только на сотрудничестве с США, но и в определенной степени на собственном ядерном сдерживании и вооруженных силах. По ее словам, Париж намерен продолжить наращивать свои военные расходы и за последние десять лет вдвое увеличил оборонный бюджет. Вотрен также напомнила, что, помимо США, у Парижа есть оборонные соглашения с некоторыми странами Ближневосточного региона, например, с ОАЭ и Катаром.
  pudelartemon
    pudelartemon
    Вчера, 21:46
    неготовности Парижа с кем-либо делиться контролем над «ядерной кнопкой»

    Ну ясен пень, нажал случайно какой пьяный поляк-эстонец красную кнопку, а в ответ чик и нема Парижу wassat
    михаилл
      михаилл
      Вчера, 21:59
      Это несомненно, но главное, на крайний случай- другим странам НАТО можно погрозить ядерной дубинкой. Мол, нато натой, а ща как вдарю пару раз!
      Татьяна
        Татьяна
        Вчера, 22:25
        Правильно делают французы!
        ИТОГО. Во Франции передавать своё ЯО другим странам в систему НАТО дураков нет!
  Fangaro
    Fangaro
    Вчера, 22:16
    Франция, Англия, Германия. Ну ещё может Италия и Испания. Страны Европы, которые имеют армию, авиацию и флот.
    И которые нет нет, да и взбрыкнут в отношениях с США.
    Но Франция уже не первый раз.
    А что Франция для нашей страны?
    Вечный враг, благодаря Наполеону?
    Частый союзник из-за борьбы с Англией?
    Просто по ситуации?
    михаилл
      михаилл
      Сегодня, 00:23
      Кстати да, Бельмондо и Пьер Ришар.
      Впрочем и с немцами из ГДР было забыто о национал-социалистском прошлом.
      "Дети за отцов не отвечают"- сказал товарищ Сталин, а отцы за детей просто генетически отвечают из-за сперматозоида.
      И про генетику могу поспорит с любым любителем телегонии.
    solar
      solar
      Сегодня, 00:35
      Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция, Финляндия, Франция, Швеция