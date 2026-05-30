Румынские пользовали: Дрон не сбивали специально, чтобы он угодил в дом

Румынские власти продолжают комментировать ситуацию с дроном, который упал на крышу многоэтажки в Галаце. Напомним, что Бухарест заявляет: «дрон был российским». Наша сторона в свою очередь говорит, что для установления, чьим он был, нужно проводить расследование, а его в НАТО, конечно, никто проводить не собирается.

Министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что инцидент в Галаце «не был провалом армии»:



Чтобы сбить дрон с истребителя F-16, должны одновременно произойти несколько условий: высота, определённое расстояние, определённое время, которое можно увидеть на радаре. Самолёт F-16 должен находится ниже, а не выше дрона. Все эти условия должны выполняться одновременно. У нас этого не случилось.

Мируцэ заявил, что все эти компоненты ранее сошлись в Эстонии, и потому там дрон был сбит.

По словам румынского министра обороны, против дронов нужно «специальное вооружение, которое у Румынии всё ещё нет». Он же добавил, что для получения такого вооружения нужна «ещё более тесная интеграция в составе НАТО, в том числе в программу SAFE». Как уже сообщало «Военное обозрение», первой страной Европы из состава НАТО, получившей военную помощь по такой программе, стала Польша.

За призыв «ещё глубже интегрироваться с НАТО», а значит, ещё больше раскошелиться, министру обороны досталось от рядовых румынских граждан.

Из комментариев в местной прессе:

Мы дали американцам десятки миллиардов евро как бы на танки, самолёты, ракеты и т.д. Если русские уничтожат нас, через несколько лет им будет некому отдать оружие. Картонные генералы с высохшими мозгами.

Замечу, что в России как раз таки меньше всего думают о том, чтобы «уничтожить» граждан Румынии.

У вас есть всё необходимое, чтобы сбить дрон, но вы не хотели этого делать. Просто хотели сделать этот цирк.

Короче говоря, некомпетентность.

Это больше похоже на план. Чтобы дрон угодил именно в дом.
  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Вчера, 22:18
    все может быть, это то же ложится в теорию подготовки населения европы к войне с Россией
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +6
      Вчера, 22:23
      Цитата: Василенко Владимир
      все может быть, это то же ложится в теорию подготовки населения европы к войне с Россией

      Одному мне вспомнилась радиостанция в Гляйвице?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Вчера, 22:33
      Василенко Владимир
      Сегодня, 22:18
      все может быть, это то же ложится в теорию подготовки населения европы к войне с Россией

      hi Для РФ эта бездоказательная ситуёвина глубоко по бую, пусть собачатся между собой и выпрашивают вооружения у матрасников, которых нет, а также проклинают бандеронацистов.
      Гейропа должна ответить за Старобельск и остальные грехи из-за поставок оружия бандерштату.
      am angry
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 00:14
        Цитата: ZovSailor
        Для РФ эта бездоказательная ситуёвина глубоко по бую, пусть собачатся между собой

        глупость пишите, это надо анализировать и на основании анализа готовиться к дальнейшим действиям
  2. gmss Звание
    gmss
    +1
    Вчера, 22:23
    Румынские пользовали: Дрон не сбивали специально, чтобы он угодил в дом

    автор походу тоже румын wassat
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +3
      Вчера, 22:35
      Цитата: gmss
      автор походу тоже румын wassat

      "-Так он болгарин.
      - Да? Какая разница."
  3. drags33 Звание
    drags33
    0
    Вчера, 22:29
    Чтобы сбить дрон с истребителя F-16, должны одновременно произойти несколько условий: .....

    Ну просто детский сад и штаны на лямках... Более идиотское оправдание трудно придумать... Они еще забыли добавить, что надо заправить самолет топливом, установить вооружение и посадить пилота в кабину ))))))
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Вчера, 23:58
      И дрон должен зависнуть и не двигаться,чтобы в него было удобно прицелиться wassat
  5. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Вчера, 22:36
    Самолёт F-16 должен находится ниже, а не выше дрона.

    Это справедливо для самолетов 60х годов прошлого века.
  6. A.A.G. Звание
    A.A.G.
    0
    Вчера, 22:54
    "Румынские пользовали... "
    Увы, подобная хрень уже не впервые всплывает на некогда любимом форуме...
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Сегодня, 03:35
      Цитата: A.A.G.
      "Румынские пользовали... "
      Увы, подобная хрень уже не впервые всплывает на некогда любимом форуме...

      Я таки понял, что вы превозмогая боль заходите на некогда любимый форум, чтобы прочесть хрень всплывающую на нем не впервые...
      Не тужьтесь, выйдите просто с форума навсегда и будет вам счастье...(наверное)...
  7. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 01:00
    как говорил вождь с короткими усами: "если румыния будет против германии, то для ее захвата нужно будет выделить 11 дивизий, если за германию, то 11 дивизий придется выделить для ее обороны"...
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 04:54
      Цитата: commbatant
      как говорил вождь с короткими усами: "если румыния будет против германии, то для ее захвата нужно будет выделить 11 дивизий, если за германию, то 11 дивизий придется выделить для ее обороны"...

      Одним словом - аннекция.... tongue