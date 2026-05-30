Румынские пользовали: Дрон не сбивали специально, чтобы он угодил в дом
Румынские власти продолжают комментировать ситуацию с дроном, который упал на крышу многоэтажки в Галаце. Напомним, что Бухарест заявляет: «дрон был российским». Наша сторона в свою очередь говорит, что для установления, чьим он был, нужно проводить расследование, а его в НАТО, конечно, никто проводить не собирается.
Министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что инцидент в Галаце «не был провалом армии»:
Мируцэ заявил, что все эти компоненты ранее сошлись в Эстонии, и потому там дрон был сбит.
По словам румынского министра обороны, против дронов нужно «специальное вооружение, которое у Румынии всё ещё нет». Он же добавил, что для получения такого вооружения нужна «ещё более тесная интеграция в составе НАТО, в том числе в программу SAFE». Как уже сообщало «Военное обозрение», первой страной Европы из состава НАТО, получившей военную помощь по такой программе, стала Польша.
За призыв «ещё глубже интегрироваться с НАТО», а значит, ещё больше раскошелиться, министру обороны досталось от рядовых румынских граждан.
Из комментариев в местной прессе:
Замечу, что в России как раз таки меньше всего думают о том, чтобы «уничтожить» граждан Румынии.
