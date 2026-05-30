США могут ускорить вывод своих войск из стран Европы

В Германии опасаются, что США могут ускорить вывод своих военных контингентов из стран Европы и уже в следующем месяце представить европейским союзникам по НАТО обновленный план.

Как пишет немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источник в Пентагоне, Вашингтон намерен обсудить соответствующие предложения в рамках июньской конференции НАТО по распределению военных сил. Ранее США уже объявили о выводе из Германии пяти тысяч своих военнослужащих в течение периода времени от шести до двенадцати месяцев. Теперь же не исключено, что эти сроки могут быть сокращены, однако конкретные детали пока не раскрываются. Однако, по словам Трампа, США намереваются вывести из ФРГ «гораздо больше», чем пять тысяч своих военных.



При этом, если вывод пяти тысяч американских военнослужащих в разрезе общего количества войск США в Европе лишь несколько усложнит логистику и процессы управления войсками, то если Пентагон решит вывести больше своих военных, это может напрямую отразиться на некоторых ключевых процессах.

Присутствие американских войск в Европе долгое время гарантировало, что любое нападение на европейскую страну НАТО автоматически означает войну с США. Теперь же этой уверенности у Европы нет. Если США выведут из Европы хотя бы 25-30 тысяч своих военнослужащих, оставшихся американских войск станет слишком мало, чтобы хотя бы формально обеспечивать безопасность европейских членов НАТО.
  1. Владимириус Звание
    Вчера, 22:39
    выводят часть из германии и переводят ближе к нашей границе в польшу, а это еще опаснее
    1. marchcat Звание
      Сегодня, 01:03
      Пертурбация американских войск - это подготовка ЕС, войны с Россией.
      1. Perpetually Звание
        Сегодня, 02:40
        А может это внутренние проблемы сшп? Там уже трансгендеров в армию набирают, потому что желающих нет. А еще Иран, думаю многие слились когда узнали, что придется воевать.
  2. SmollH2 Звание
    Вчера, 22:39
    Это может означать только одно. США сдали Европу. Кому жалко? Бандерлоги, открыт для минусов
    1. Zoldat_A Звание
      Вчера, 22:45
      Zoldat_A
Вчера, 22:45
      США сдали Европу. Кому жалко

      Сомневаюсь, что сдали. Просто оптимизируют. Считают, что для первого, превентивного удара столько дармоедов кормить смысла нет - потом могут не успеть сбежать. Оставят столько, сколько нужно для запуска первой партии ракет.
      Как от площадки для первого удара по России США от Европы вряд ли когда откажутся - даже если у Европы хватит ума и смелости в шею их выталкивать.
      1. Седов Звание
        Вчера, 22:56
        Игорь, hi Так у них теперь Скандинавия есть. Правдо ПРО в этом районе а некоторых местах понасыщеннее будет. Да и удобнее отсюда запускаться.
        Игорь,hi Так у них теперь Скандинавия есть. Правдо ПРО в этом районе а некоторых местах понасыщеннее будет. Да и удобнее отсюда запускаться.
        1. Zoldat_A Звание
          Сегодня, 01:00
          hi!
          Цитата: Седов
          Так у них теперь Скандинавия есть.
          Один плацдарм хорошо - а два всегда лучше.
          В Грузию влезть не получилось - а вдруг с армянами получится? Три-то ещё приятнее.
  3. михаилл Звание
    Вчера, 22:48
    Войска нужны США в другом месте.
    Возможно, Гренландию оккупировать и Данию приводить чувство.
    Возможно, в самих США что-то назревает, что требует военных контингентов, а не Национальных Гвардейцев.
    Возможно, Нибиру восходить в Раке и рептилоиды решились легализоваться.
    1. commbatant Звание
      Вчера, 23:28
      Цитата: михаилл
      Войска нужны США в другом месте.

      Это место страны АТР. Оманский залив сша заблокирован намертво, сам иран некуда не денется.
      1. михаилл Звание
        Вчера, 23:44
        михаилл
Вчера, 23:44
        Это место страны АТР.

        Я хотел бы посмотреть, что сделают даже 200 тысяч американских военных в АТР.
        Там же весь Тихоокеанский флот ВМС США!
        Кстати да, во Вьетнаме группировка наземных сил США достигала 500 тысяч.
        1. commbatant Звание
          Сегодня, 00:50
          Цитата: михаилл
          Я хотел бы посмотреть, что сделают

          ...китайцы, когда Малаккский пролив перекроют...
          Там же весь Тихоокеанский флот ВМС США!

          Таки, ТОФ (АТФ) США делится на оперативные флоты (чтобы вам не запутаться на ТОФ с нечетным числом, на АТФ с четным), которые имеют зоны контроля не только в АТР, например 5-й оперативный флот до недавнего времени дислоцировался в странах Персидского залива...и чтобы закрыть Оманский залив, американцам не нужно было иметь ни 200, ни 500 тыс. в/сл.
          Пока китай не вернет "в родную гавань" тайвань, он так и будет копошится всеми своим тремя оперативными флотами у своего побережья, а за рубежом у НОАК, только одна полноценная ВБ в Джибути, совместного базирования в пакистане и совместная строящаяся в камбодже...
          безопасность своей "жемчужной линии" они в полной мере обеспечить не в состоянии, ни говоря уже об отсутствии боевого опыта корабельными соединениями в океанской зоне...
  4. Ватник_
    Сегодня, 00:44
    Вопрос теперь кто успеет раньше- США вывести войска из Европы или Европа развязать войну с Россией.