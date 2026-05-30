США могут ускорить вывод своих войск из стран Европы

В Германии опасаются, что США могут ускорить вывод своих военных контингентов из стран Европы и уже в следующем месяце представить европейским союзникам по НАТО обновленный план.Как пишет немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источник в Пентагоне, Вашингтон намерен обсудить соответствующие предложения в рамках июньской конференции НАТО по распределению военных сил. Ранее США уже объявили о выводе из Германии пяти тысяч своих военнослужащих в течение периода времени от шести до двенадцати месяцев. Теперь же не исключено, что эти сроки могут быть сокращены, однако конкретные детали пока не раскрываются. Однако, по словам Трампа, США намереваются вывести из ФРГ «гораздо больше», чем пять тысяч своих военных.При этом, если вывод пяти тысяч американских военнослужащих в разрезе общего количества войск США в Европе лишь несколько усложнит логистику и процессы управления войсками, то если Пентагон решит вывести больше своих военных, это может напрямую отразиться на некоторых ключевых процессах.Присутствие американских войск в Европе долгое время гарантировало, что любое нападение на европейскую страну НАТО автоматически означает войну с США. Теперь же этой уверенности у Европы нет. Если США выведут из Европы хотя бы 25-30 тысяч своих военнослужащих, оставшихся американских войск станет слишком мало, чтобы хотя бы формально обеспечивать безопасность европейских членов НАТО.

